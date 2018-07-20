Суд подтвердил нарушения закона псевдоконсультантом Евгением Сивковым

СЕГОДНЯ 16:05 2018-07-20T16:07:47+03:00

Арбитражный суд г. Москвы отказал в удовлетворении жалобы бывшего главы ликвидированной «Партии налогоплательщиков России» Евгения Сивкова, который добивался отмены решения об его исключении из СРО аудиторов «Ассоциация «Содружество»

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В конце марта этого года Сивков, известный, как пропагандист ухода от уплаты налогов, был исключен из членов ассоциации за неоднократное, совершаемое на протяжении нескольких лет, нарушение закона «Об аудиторской деятельности», а также Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодекса профессиональной этики. Такое решение приняло правление СРО по рекомендации дисциплинарной комиссии организации о применении к Сивкову мер дисциплинарного воздействия в виде исключения. После чего экс-аудитор обратился с жалобой в суд.

Евгений Сивков настаивал на том, что СРО нарушила процедуру рассмотрения дисциплинарного дела и вынесения обжалуемых решений, а также на отсутствии в его действиях нарушений закона. Однако в ходе рассмотрения дела 19 июля этого года московский арбитраж не нашел подтверждения этим доводам.

Наоборот, после изучения представленных доказательств судом был подтвержден факт совершения Сивковым противозаконных действий, направленных на пропаганду ухода от налогообложения путем применения схем по оптимизации налогов. Данные действия недопустимы не только для действующего аудитора, но и для любого налогоплательщика, и являются поводом для привлечения к ответственности. На этом основании Арбитражный суд г. Москвы признал решение СРО «Ассоциация «Содружество» исключить Евгения Сивкова из своих членов правомерными и обоснованными.

Помимо исключения из аудиторов, в мае этого года Сивков был дисквалифицирован на два года по решению мирового судьи судебного участка № 164 г. Москвы, который признал его виновным в совершении административного правонарушения. Согласно постановлению о привлечении налогового оптимизатора к административной ответственности, Евгению Сивкову запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, работать на госслужбе и возглавлять коммерческие структуры.

Кроме того, в апреле этого года Хамовнический суд столицы по иску прокуратуры ЦАО Москвы признал размещенную Сивковым в сети интернет информацию о способах ухода от налогов запрещенной к распространению на всей территории Российской Федерации и постановил включить многочисленные сайты экс-аудитора в «черный список» Роскомнадзора.

Однако, по информации СМИ, Сивков, несмотря на судебные решения, продолжает свою сомнительную деятельность. По-прежнему представляясь действующим аудитором, он организует по всей стране семинары по уходу от налогов под видом лжеконсультаций.