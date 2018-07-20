В Звездном городке сгорела "Гагаринская баня"

СЕГОДНЯ 16:15 2018-07-20T16:49:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 20 июля, стало известно, что в Звездном городке сгорела так называемая “баня Гагарина”. Её космонавту подарил президент Финляндии Урхо Калева Кекконен в 1961 году во время первого зарубежного визита Юрия Гагарина.

Что именно произошло и по чьей вине, официально не сообщается. Но, по данным "КП", такого объекта как "баня Гагарина" в Звездном городке не существует с 2005 года. Та самая легендарная, подаренная Юрию Алексеевичу президентом Финляндии топка (внешне похожая на паровозную) за много лет прогорела. На месте "бани Гагарина" было построено современное здание с комфортной сауной. У руководства Центра подготовки космонавтов была традиция - париться по четвергам. Именно после очередного сеанса возникло возгорание. К счастью, никто не пострадал. Кстати, согласно официальным документам, никаких бань на балансе Центра подготовки космонавтов нет. Официально объект называется "Лабораторией повышенной влажности и повышенной температуры".