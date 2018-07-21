Главарь «банды ГТА» платил тысячу рублей за жертву на дороге, а краденые украшения раздавал женам подельников

СЕГОДНЯ 01:09 2018-07-21T01:03:52+03:00

Не вся банда дожила до суда. Слева направо: главарь «банды ГТА» Ибайдулло Субханов (ликвидирован при задержании), член банды Абдумуким Мамадчонов и старший брат Субханова Холик (оба уничтожены при попытке побега из здания Мособлсуда). На их счету как минимум 17 кровавых нападений в столичном регионе. Фото: СК РФ, Илья ПИТАЛЕВ/ТАСС

1 августа огласят приговор членам одной из самой жестоких преступных группировок XXI века в России, убивавшим подмосковных водителей [инфографика]

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ЗАГАДКИ И НЕСТЫКОВКИ

«Банда ГТА» лютовала на дорогах Подмосковья с марта 2012-го по ноябрь 2014-го. Такое название ей дали по аналогии с американской компьютерной игрой GTA, где грабители убивают автомобилистов.

На счету 18 членов банды - 17 доказанных убийств и вооруженная попытка побега в здании Мособлсуда. Этот побег оставил не меньше вопросов, чем сами преступления группировки.

Пятерых матерых убийц в суде конвоировали лишь двое охранников, один из которых был женщиной. Бандиты быстро разоружили конвой в лифте. Но в перестрелке с подоспевшими росгвардейцами трое членов банды - ее основной костяк - были убиты. А версия, будто побег могли специально подстроить, чтобы ликвидировать знавших лишнее бандитов, официально отвергнута.

Позиция следствия: «банда ГТА» убивала ради наживы. И тут первая нестыковка. Некоторых жертв бандиты даже не пытались ограбить.

Чтобы понять, что ими двигало, корреспонденту «КП» пришлось перечитать 2 тысячи страниц экспертиз и показаний убийц и свидетелей. А ключом к разгадке серии жестоких расправ на подмосковных дорогах оказалась… кличка главаря банды - Гуль. Но об этом чуть позже.

АГЕНТЫ ИЗ ПАКИСТАНА

Никуда не деться от факта - «банда ГТА» была еще и этнической. Выходцев из Средней Азии - узбеков, таджиков и киргизов - в нее объединили два брата. 36-летний главарь банды - узбек Ибайдулло Субханов въехал в Россию по поддельным документам на имя Рустама Усманова. В России он быстро обжился сам и сделал паспорт на чужое имя 42-летнему брату Холику.

- Источники в Узбекистане говорят, что братья Субхановы были завербованы исламистами и прошли подготовку в пакистанских лагерях ИГ (запрещенной в РФ. - Ред.) еще 10 лет назад. Братья ждали, когда в Узбекистане начнется «цветная» революция, чтобы участвовать в ней. Но ее все не было. И в 2011 году они, прикинувшись паломниками, вернулись в Россию и обосновались в Подмосковье, - рассказал «КП» источник в спецслужбах.

Из показаний свидетеля по делу «банды ГТА» - подмосковного пенсионера Завьялова: «У меня с братом дом в деревне Ганусово Московской области. Брат бывал там редко, и мне пришлось нанять двух рабочих из Узбекистана, которые ухаживали за участком и домом».

Собственно, этот дворик в деревне и стал первой базой «банды ГТА». Картина обычная для садовых товариществ: дачники приезжают в выходные, а мигрантов нанимают окучивать участки в будни.

Участок Завьялову гости оставили с сюрпризом. Даже с двумя: следователи найдут там тела двух мужчин, зарытых в погребе дома и под теплицей. А сам Завьялов по фото опознает в своих постояльцах главарей «банды ГТА».

ЯМЫ ДЛЯ ТАКСИСТОВ

При обысках у братьев Субхановых найдут учебники по созданию террористического подполья на арабском.

По данным источников, еще в 2011-м Субхановы познакомятся с подмосковной ячейкой «Хызб ут-Тахир» (запрещенной в РФ), которой руководил Баир Гуломов по кличке Бобо Буры (с араб. - Старый волк). Его задержат как члена «банды ГТА» уже в Таджикистане.

Гуломов вербовал исламистов и мог достать фальшивые документы. Именно он привел в банду ее основной состав.

Кровавый след за бандой тянется с убийства в 2012 году двух таксистов. Причем мусульман. И это нестыковка № 2, разбивающая версию о том, что банда работала по религиозному принципу - убивая неверных. Бандитам просто требовались машины, которые «искать не будут».

Из материалов дела: «Таксиста Сейтимбетова пригласили в дом выпить чая. Холик попытался нанести Сейтимбетову удар кулаком в лицо, но тот увернулся. Его повалили на пол, Холик стал душить. Вбежал Ибайдулло и стал бить таксиста ломом...»

Второго таксиста, Каракулова, убьют в лесу.

Из материалов дела: «Каракулов захотел в туалет и пошел в лес. За ним пошел Ибайдулло, взяв пистолет. Находясь позади Каракулова, он выстрелил в него 5 - 6 раз. Труп положили в багажник «Опеля» и привезли в деревню Ганусово, чтобы закопать в яме».

Когда банду брали, у нее был уже целый автопарк: кроме забранных у убитых таксистов «Хендэ Акцент» и «Опель Астра», еще «Мицубиси Каризма», «Фольксваген Пассат», «Тойота Марк 2» и на закуску - «ВАЗ-2115»...

Бандиты сами делали пистолеты, которые стреляли бесшумно, и сами крутили патроны для них. Вот их арсенал и документы. Фото: СК РФ

БАЗЫ С ТИРОМ

География преступлений банды растянулась с юго-востока до северо-запада Подмосковья (см. карту).

Они нашли подельников в автосервисе, сняли две квартиры, дом. У них появились левые документы на машины, а на пистолетах - глушители из масляных фильтров от авто. Обзавелись даже тренировочным центром у деревни Удельное Раменского района. Там в гараже следователи найдут манекены для отработки ударов ножом и тир!

Причем бандиты тренировались на участке… экс-начальника управделами Генпрокуратуры Алексея Староверова. Когда прокурорская семья покупала этот участок, там уже жила мигрантка, у которой гостила дочь. Вот только дочь оказалась женой главаря «банды ГТА»...

Еще один из бандитов, 30-летний Фазлитдин Хасанов по кличке Акмаль (с араб. - Совершенный) снимал угол в поселке Поздняково Красногорского района на даче руководителя лечебно-реабилитационного центра Минздрава РФ Константина Лядова. Мигрант поставил во флигеле чиновника токарный станок и по ночам точил стволы для пистолетов, сваривал стальные шипы, которыми банда останавливала машины жертв.

В ПЕРЕВОДЕ С АРАБСКОГО

Главарь давал бандитам клички по предназначению и заслугам.

Брат главаря Холик (ликвидирован при побеге из Мособлсуда) носил кличку Шаке (с араб. - Учитель) и отвечал в банде за «промывку мозгов».

30-летнего автослесаря Умара Хасанова (ожидает приговора) назвали Абидом Муслимом (с араб. - Покланяющийся раб).

Самый жестокий убийца - Шерозджон Кодиров (ожидает приговора) стал Шерхоном (с араб. - Храбрый лев).

Максата Барболова (он до сих пор в розыске) нарекли просто Киргизом.

А 35-летнего Абдумукима Мамадчонова (ликвидирован при побеге из Мособлсуда) звали Коробулом (с араб. - Сторож). Он охранял оружие и деньги банды в квартире на Дмитровском шоссе.

А выживший при побеге из Мособлсуда Хазратон Додохонов носил сразу три клички Фарход, Бука, Полвон (с перс. и узбек. - Проворный богатырь).

Из показаний Додохонова: «В июне 2013 года в автосервисе на Ленинградском шоссе я познакомился с Рустамом - Гулем. Он был очень набожным. На встречах мы учились конспирации и самообороне. Оружие нам Рустам выдавал перед нападениями. Он называл это «работой».

А вот расшифровка клички Гуль преподнесла нам настоящее откровение, много говорящее о натуре главаря. Да и о всей «банде ГТА».

- Гуль по-персидски - цветок (отсюда девичье имя Гульчитай). Мужчину так не назовут, - пояснил корреспонденту «КП» собеседник в спецслужбах. - Но если первая буква «г» глухая, то в арабской, персидской и доисламской мифологии так называют джинна с отвратительной внешностью, бараньими рогами и копытами. Правоверный мусульманин не даст себе такую кличку.

Согласно писаниям, Гуль по имени Иблис (или Шайтан) был сброшен с неба на землю за то, что ослушался Аллаха и уговорил первого человека Адама вкусить запретный плод. Аналог Гуля в христианстве - змей-искуситель, а в Древней Руси - упырь, вурдалак. Иной трактовки клички Гуль нет.

И это понимали в банде.

- Главарь был крайне хитер, осторожен, обладал сильной волей и приемами психологической обработки людей, выработанными инстинктивно, как у зверя, - дали «КП» оценку Гулю в СК России.

ОХОТНИКИ НА ЛЮДЕЙ

Новых членов банды Гуль приглашал на тренировку. А потом выдавал малярный комбинезон, медицинскую маску, пистолет и шипы.

Более опытные бандиты шли на дело во влагозащитных костюмах, позволяющих часами лежать в засаде в лесу. Нападали в темное время суток, внезапно, из-за спины.

Караулили жертв рядом с заброшенными постами ДПС, у бензозаправок.

Один из главных вопросов: почему «банду ГТА» долго не могли вычислить? Поначалу все ее преступления расследовали отдельно. И проверяли мотивы, лежащие на поверхности. На женщину напали во время ее встречи с любовником? Под подозрение попал муж. Напали на банкира? Перебирали его конфликты в бизнесе... Стало ясно, что в Подмосковье орудует банда, только когда она начала применять «фирменный почерк» - останавливая на трассах машины с помощью шипов.

Первым вычислили главаря.

При задержании Гуля силовикам пришлось брать штурмом частный дом, бандит понял, что его ждет, и начал отстреливаться, успел бросить гранату. В итоге был ликвидирован.

Остальных членов банды вычислили по биллингу телефона главаря. Они вели образ жизни простых гастарбайтеров: строителей, охранников, автослесарей. И только когда за ними заезжал Гуль, преображались в охотников на людей.

При этом главарь давал своим подручным личный пример, натаскивая их на убийство на уровне рефлексов.

Из показаний Додохонова: «Осенью 2013-го на Новорижском шоссе у заправки Рустам (Гуль) увидел автомобиль «Тойота Ленд Крузер». Он приказал напасть на водителя и забрать деньги. Но курок не нажимался. Тогда Рустам взял мой пистолет, навел на живот мужчины и выстрелил. И я еще 4 раза выстрелил».

Из допроса члена «банды ГТА» Мирзошарипова: «Автомобиль «Киа» наехал на наш шип, раздался хлопок. Мы побежали по кювету. Каримов сзади дважды выстрелил в мужчину, который откручивал колесо, следом я - в голову. Кодиров выстрелил 4 раза в сидевшую в машине женщину. Подъехал Субханов и нас увез. Он осмотрел пакеты, которые мы взяли в «Киа». Там были женские вещи, конфеты. Денег было 80 тысяч рублей. Мне Субханов выдал 2 тысячи, Кодирову - 10 тысяч, Каримову денег не дал. Из вещей я забрал платье для жены».

Золотые сережки, снятые с убитой, Гуль подарил своей жене.

17 преступлений банды ГТАФото: Дмитрий ПОЛУХИН

АРИФМЕТИКА ГРАБЕЖЕЙ

Много ли «банда ГТА» успела награбить?

Из показаний Мирзошарипова: «На АЗС заехал внедорожник «Киа», и его водитель пошел к кассе. Автомобиль показался нам дорогим, и мы решили, что в нем могут быть ценности. Когда водитель вернулся, Мамадчонов выстрелил в него, а я ударил битой по голове. Кодиров взял из машины борсетку, которую передал Субханову. В ней были телефон «Самсунг» и документы».

Рыночная стоимость телефона составила... 1987 рублей. И такой небогатый «улов» у налетчиков был почти после каждого убийства. Мы подсчитали доходы «банды ГТА». В 2012 году грабители убили таксистов ради 2 стареньких машин общей стоимостью меньше 250 тысяч рублей. Телефонов, навигаторов и видеорегистраторов сняли на 472 тысячи, наличными взяли 405 тысяч. А в 2014-м набрали вещей на 100 тысяч рублей и наличными - 170 тысяч. Негусто.

Причем большинство навигаторов и видеорегистраторов похищалось, чтобы затруднить следствию работу. Обычно главарь выбрасывал их по дороге к дому. А золотую цепочку с иконой Богоматери убийцы вовсе кинули в канаву рядом с телом водителя «Ленд Крузера». Из суеверия?

Но самым кровавым и бессмысленным оказался налет на бытовку на станции Лось, куда Гуль послал банду за сумкой, в которой ожидал увидеть зарплату для рабочих. А обнаружил в ней лишь спортивный костюм и термос. При этом 4 рабочих были убиты...

Из показаний Мирзошарипова: «На дороге А107 увидели на обочине автомобиль «Хонда», рядом мужчину с колесом в руках. По обочине подкрались втроем и расстреляли водителя. Из машины забрали ноутбук, телефон и 20 000 рублей. Ноутбук и телефон выбросили по дороге. Деньги отдали Рустаму (Гулю). Получили от него по 1 тысяче».

ГОТОВИЛИСЬ К ТЕРАКТУ?

Банда оставила много загадок. Зачем Гуль доводил своих боевиков до состояния, в котором они, как под гипнозом, шли на мокруху с дававшими осечки самодельными пистолетами? Притом сам главарь хранил в съемной квартире пистолеты вальтер, ТТ и два автомата Калашникова с боекомплектом.

Этого оружия хватило бы для крупного ограбления или теракта. Кстати, эксперты нашли рядом с одной из съемных дач остатки пробирок и порошков, в которых банда могла готовить взрывчатку.

- Возможно, у «банды ГТА» был сценарий громкого теракта либо серии покушений одновременно на разных подмосковных трассах, - предположил источник «КП» в правоохранительных структурах.

К счастью, планам Гуля не суждено было сбыться.

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