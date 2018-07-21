Поклонники в шоке: Жена Диброва загорает топлес на глазах у сыновей

СЕГОДНЯ 09:45 2018-07-21T09:45:21+03:00

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Полина Диброва- молодая, красивая женщина, и ее желание, чтобы загар лег красиво и ровно на тело вполне понятно, поэтому супруга шоумена и решила загорать без верхней части купальника, но учитывая, что красавица приехала на отдых с сыновьями, такое поведение молодой мамы подписчики ее инстаграма не поняли. Более того, осудили после того, как Полина опубликовала фото в своем микроблоге. Фолловеры решили, что подобное поведение неприемлемо для матери. Они принялись критиковать супругу шоумена за то, что она обнажилась в присутствии малышей.

«При детях грудь оголяете? Выглядит ужасно», «Голая мама на глазах у мальчиков, нет слов», «Как-то не очень при детях», «Полина, вы все-таки не только красивая женщина, но и мать!» — прокомментировали кадр разочарованные фанаты.

Напомним, чуть ранее Полина Диброва вместе с семьей и друзьями отпраздновала на испанском побережье свой день рождения. Причем, красавица устроила именно пляжную вечеринку, оформлением которой занялась сама.

«Муж подарил «умные часы», я давно о них мечтала. Он приехал за день до праздника и не смог дождаться – вручил сразу же от себя и сыновей. Я обрадовалась, а потом смотрю – друзья почему-то не находят места. Оказывается, они купили такие же часы, а потом побежали искать для меня другой презент – не хотели дарить то, что у меня уже есть! В этот день получила все, что любят девочки, – украшения, парфюм, сумки», – рассказала Полина в интервью «СтарХИТ».