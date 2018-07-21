2018-07-21T10:35:44+03:00
Общество

«И все на казенные деньги!»: Меган Маркл потратила больше 200 тысяч долларов на шопинг

Елизавета II уже серьезно собирается поговорить с внуком, чтоб он умерил аппетиты жены
Ольга АНТОНОВА
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Меган только за время трехдневной поездки в Ирландию потратила около 36 тысяч долларовМеган только за время трехдневной поездки в Ирландию потратила около 36 тысяч долларовФото: REUTERS
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Меган Маркл долгое время пребывая на ролях сериальных актрис, была не сильно жалуема известными дизайнерами. И почему-то по злой иронии судьбы, особенно не хотели сотрудничать со звездой сериала «Мажоры» британские дизайнеры. Но зато теперь, к ней в очередь выстраиваются самые известные модные дома, а самой супруге принца Гарри остается только выбирать. Благо, что королевский дом может позволить себе любые покупки.Ну, почти любые. Видимо, поэтому только за два последних месяца принцесса Сассекская потратила на шоппинг 200 тысяч долларов. И это только на платья и шляпки.

Среди любимых брендов Меган оказались Carolina Herrera, Chanel, и Givenchy. Казалось бы, в подобной расточительности нет ничего особенного, но дело в том, что несколько месяцев назад Маркл официально закончила актерскую карьеру. Теперь она разъезжает по миру с благотворительными миссиями и светскими заданиями, а финансирует избранницу принца Гарри королевская семья. Доходы короны формируются из налогов, поэтому дорогостоящие наряды звезды уже начали возмущать прижимистых британцев.

Особенно заметна расточительность Меган Маркл на фоне трат Кейт Миддлтон Фото: REUTERS

Особенно заметна расточительность Меган Маркл на фоне трат Кейт МиддлтонФото: REUTERS

Особенно заметна расточительность Меган Маркл на фоне трат Кейт Миддлтон. Супруга принца Уильяма известна своей экономностью. Она часто выбирает наряды масс-маркет сегмента, и при этом может появиться в одном и том же платье на нескольких выходах в свет.

Меган же только за время трехдневной поездки в Ирландию потратила около 36 тысяч долларов: прогулялась по магазинам!

Говорят, что Елизавета II уже вызвала внука на серьезный разговор, чтобы он умерил аппетиты молодой супруги. Или ее финансирование она ограничит сама.

Кстати, о том, что Меган не привыкла в себе ничем отказывать начали говорить еще во время подготовки к королевской свадьбе. Тогда Меган потратила несколько сотен тысяч фунтов на два платья от известных брендов, дорогие закуски для гостей и шикарную закрытую вечеринку.

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