2018-07-21T12:41:33+03:00
Звезды

"Мы живём в отвратительное время": Верка Сердючка попрощалась со сценой

Андрей Данилко объяснил, почему решил покончить с образом разбитной проводницы [видео]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
Поделиться:
Комментарии: comments1
Без грима Сердючки его не узнать. Скромный, без лишнего пафоса. Одет очень простоБез грима Сердючки его не узнать. Скромный, без лишнего пафоса. Одет очень простоФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
Изменить размер текста:

Когда-то Андрей Данилко входил в первый эшелон знаменитостей: выпускал суперхиты, дружил с Филиппом Киркоровым, советовался с Аллой Пугачёвой.

Карьера Сердючки закончилась в России после того, как её заподозрили в фразе "Раша, гудбай!" на сцене "Евровидения". Хотя, как божился сам Андрей Данилко, его Верка пела "Лаша тумбай" (на монгольском диалекте это означает "Взбивай масло").

Андрею хочется верить, потому что он действительно очень талантливый артист и производит впечатление достойного человека.

Без грима Сердючки его не узнать. Скромный, без лишнего пафоса. Одет очень просто: чёрная кепка, спортивные брюки, футболка.

Встретишь на улице - не узнаешь. Выступление Сердючки на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву" российские туристы смотрели особенно жадно. Ведь Данилко не скрывает, что через год он навсегда расстанется с накладной грудью и звездой. И гастролей в России, как вы понимаете, не предвидится.

Верка Сердючка попрощалась со сценой Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Верка Сердючка попрощалась со сценойФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Мне уже тяжело находиться в образе Сердючки. Я устал. Буду заниматься какими-то другими проектами,-поделился за кулисами юрмальского зала "Дзинтари" Андрей Данилко. -Другие образы я пробовать не буду. Успех Сердючки -это разовая случайность, которая бывает раз в жизни. Сейчас время другое.

На фестивале Лаймы в Юрмале Данилко встретили очень тепло. Обычно сдержанная местная публика пустилась в пляс. Данилко не хотели отпускать со сцены.

- Если вам кажется, что мы выступили на «Рандеву» хорошо, значит, у нас получилось то, что мы задумали. Но выходить в образе Сердючки мне все тяжелее. Самая сложная публика в Юрмале. Они смотрят оценивающе, не включаются в игру. Они очень серьёзно к себе относятся. Наверняка кто-то думает: "Вышли бендеровцы в национальных костюмах!" (Смеётся.).

Время сейчас отвратительное. Я скучаю по тому времени, когда люди приходили на концерт отдыхать, а не сидеть и думать.

По словам Данилко, ему хотелось бы устроить прощальный тур по России, но из-за политической истории такое сейчас вряд ли возможно.

- Впереди прощальный тур: Америка, Германия, Израиль. Мне бы хотелось, чтобы тур прошёл в России. Просто такая ситуация, что многие боятся приглашения. Мне не нравится, что происходит сейчас между нашими странами (Украиной и Россией). Не нравится, как ведут себя многие артисты. Мы (артисты) должны быть вне политики, - подчеркнул Андрей Данилко.

ВЕРКА СЕРДЮЧКА - ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Мария РЕМИЗОВА

 
Читайте также
Неопубликованное интервью Горшка из «Короля и шута»: То, что мы еще живы, - это просто розыгрыш
19 июля исполняется 5 лет, как умер главный рок-сказочник Михаил Горшенев. Журналист «Комсомолки» рассказывает, как Горшок спас его карьеру в «КП» и дал пророческое интервью
Новости 24
Американские ученые предсказали сильные катаклизмы на востоке России и в Монголии
На аукционе в Нью-Йорке продадут вещи актера Робина Уильямса
Киев собирается просить Запад ввести санкции против портов России на Черном море
«Несколько разноцветных кругов»: в сети появилась новая оптическая иллюзия
В элитных сортах вина обнаружили радиационные частицы с АЭС в Фукусиме
Директор аналитического центра "Роскосмоса" подал в отставку
Владимир Путин поздравил жителей Гороховца с 850-летним юбилеем города
В США застрелили кардиолога Джорджа Буша-старшего
Черчесов оставил открытым вопрос о своей дальнейшей работе в сборной
Отец Марии Бутиной заявил, что в США она была занята учебой
В крупном ДТП на Украине погибли двое россиян
FIFA: чемпионат мира 2018 года вызвал рекордный интерес у интернет-пользователей
Личные вещи Нила Армстронга продадут с молотка на аукционе
Похороны Дениса Тена: убитого фигуриста проводили аплодисментами
Израиль и ХАМАС пришли к соглашению о перемирии в Газе
Трамп подписал закон, призванный способствовать соблюдению прав человека в КНДР
Двоих россиян арестовали за сутенерство в США
В США рассказали о превосходстве российского оружия над американским
Глава Минфина США назвал условия для торговой сделки с Китаем
Капитан затонувшего в Миссури судна сказал пассажирам не надевать спасательные жилеты
Прощание с убитым фигуристом Денисом Теном началось в Алма-Ате