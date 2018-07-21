"Мы живём в отвратительное время": Верка Сердючка попрощалась со сценой

СЕГОДНЯ 12:02 2018-07-21T12:41:33+03:00

Без грима Сердючки его не узнать. Скромный, без лишнего пафоса. Одет очень просто Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

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Когда-то Андрей Данилко входил в первый эшелон знаменитостей: выпускал суперхиты, дружил с Филиппом Киркоровым, советовался с Аллой Пугачёвой.

Карьера Сердючки закончилась в России после того, как её заподозрили в фразе "Раша, гудбай!" на сцене "Евровидения". Хотя, как божился сам Андрей Данилко, его Верка пела "Лаша тумбай" (на монгольском диалекте это означает "Взбивай масло").

Андрею хочется верить, потому что он действительно очень талантливый артист и производит впечатление достойного человека.

Без грима Сердючки его не узнать. Скромный, без лишнего пафоса. Одет очень просто: чёрная кепка, спортивные брюки, футболка.

Встретишь на улице - не узнаешь. Выступление Сердючки на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву" российские туристы смотрели особенно жадно. Ведь Данилко не скрывает, что через год он навсегда расстанется с накладной грудью и звездой. И гастролей в России, как вы понимаете, не предвидится.

Верка Сердючка попрощалась со сценойФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Мне уже тяжело находиться в образе Сердючки. Я устал. Буду заниматься какими-то другими проектами,-поделился за кулисами юрмальского зала "Дзинтари" Андрей Данилко. -Другие образы я пробовать не буду. Успех Сердючки -это разовая случайность, которая бывает раз в жизни. Сейчас время другое.

На фестивале Лаймы в Юрмале Данилко встретили очень тепло. Обычно сдержанная местная публика пустилась в пляс. Данилко не хотели отпускать со сцены.

- Если вам кажется, что мы выступили на «Рандеву» хорошо, значит, у нас получилось то, что мы задумали. Но выходить в образе Сердючки мне все тяжелее. Самая сложная публика в Юрмале. Они смотрят оценивающе, не включаются в игру. Они очень серьёзно к себе относятся. Наверняка кто-то думает: "Вышли бендеровцы в национальных костюмах!" (Смеётся.).

Время сейчас отвратительное. Я скучаю по тому времени, когда люди приходили на концерт отдыхать, а не сидеть и думать.

По словам Данилко, ему хотелось бы устроить прощальный тур по России, но из-за политической истории такое сейчас вряд ли возможно.

- Впереди прощальный тур: Америка, Германия, Израиль. Мне бы хотелось, чтобы тур прошёл в России. Просто такая ситуация, что многие боятся приглашения. Мне не нравится, что происходит сейчас между нашими странами (Украиной и Россией). Не нравится, как ведут себя многие артисты. Мы (артисты) должны быть вне политики, - подчеркнул Андрей Данилко.