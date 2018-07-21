Моё всё: как назвать своего мужчину, если он еще не муж, но вам уже не 18

СЕГОДНЯ 12:10 2018-07-21T12:21:46+03:00

И почему ни "бойфренд", ни "жених" для этого не подходят

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«Мой парень»?

И так еще чуть подрастянуть ааа, пааарень. И сразу перед глазами дискотека, светомузыка, не пойми какая, над магнитофоном с одной, замотанной изолентой колонкой. И у меня синие тени и помада перламутровая Ruby Rose. И юбка совсем короткая, джинсовая, и черные колготки, и танцую, как Алена Апина, одними коленками, и жую жвачку, призывно надувая пузыри. И он - мой пааарень. И мы танцуем «руки-плечи, руки-талия», под lady in red, покачиваясь, как два автобуса. Любовь до гроба. Он мой парень.

Нет.

Не то.

Кстати, «моя девушка» звучит не так дискотечно, как «мой парень». Тетеньку даже в 45 можно девушкой назвать, она только обрадуется. А дяденьку? Такой вот с пузом, с бородой окладистой, «парень», ага…

«Бойфренд»?

Ну, это почти как пааарень, только я в Алабаме, на переднем сидении джипа Wrangler, причесывалась только что два часа, а он заехал на этой потрясающей пацанской машине с открытым верхом, идиот, и теперь на голове у меня не укладка, а гнездо больших птиц. А он смеется в 33 голливудских зуба, говорит: bad hair day, gorgeous! И протягивает мне кепку Gap. My boyfriend.

Нет. Не то, не то.

«Жених»?

И сразу Сережа Чумаков с чубчиком на лбу верещит весь на эмоциях: «Не обижай, не обижай, жени-и-и-их, девчонку-малолетку-у-у!». И там дальше очень зловеще: «раскудрявишь ее, жених, и прощения не попро-осишь». А потом месть, самопожертвование, дура-баба и т.п. То есть, жених – это, как минимум, тот, кто еще не раскудрявил, наверное. Ээээммм, тут мы подопоздали...

Или еще жених для меня - Вицин несчастный в «Женитьбе Бальзаминова». Вообще какое-то негативно окрашенное, не сексуальное и не сулящее любви и счастья слово это. Ну его.

«Мужчина мой» - это как-то размыто. Мало ли «моих» мужчин - папы, племянники, коты, спаниели, страховые агенты... Хотя, из всего, чем располагаем, это – более-менее.

«Мой мужик». Ну, это фу. Он - мужик, я - баба, тачка, лопата, ситцевый халат, недалеко до бытового хамства и алкоголизма.

«Мой».

Можно и в сокращении. У меня есть две приятельницы, которые, во-первых, обе невероятно хороши собой, а во-вторых, мужчин своих называют просто «Мой». Уверенно так и строго. «Мой».

«Я вчера суп Моему сварила, рассольник. Мой ел». Или так: «Мы с Моим в отпуск едем на речку. Мой море не любит». Ну вот так, да. Я и Мой. Мой и я.

«Гражданский муж». Госсподи, ну это же совсем неверно с точки зрения законодательства, гражданства, и вообще ни разу не романтично, а как будто на границе отчитываетесь.

Если по сути, то правильно было бы «сожитель». Но что-то неумолимо наталкивает на мысль, что «сожитель» - это тот, кто убил половником на кухне.

Остается «кавалер». Прекрасно, особенно, когда Эдуард Суровый поет про кавалээров и канделяяябры.

Черт, нет нормального слова.

Может быть, заимствованное, как обычно? Нет?

У американцев, которые к терминам относятся серьезно, есть это романтичное «фиансэ» (от франц. «fiancés») - это когда уже помолвлены, то есть, почти «жених», но уже может «раскудрявить». И есть безвозрастной boyfriend, хоть в 17, хоть в 70. И ничего, что он уже не boy, лет 65 как… А еще у них есть life partner. Как бы это у нас в толпе незнакомых людей употребить… Мой «жизненный партнер». Не.

Вот Таня, когда влюбилась в итальянского красавца, называла его просто - Amore. Так и говорила: «пойду Amore позвоню по скайпу».

Мне нравится. Это про любовь. И мне нравится говорить «мой дорогой». А кто-то справляется «заей», «кисулей» и прочими «мой медвежонок», «заюшенский» и «сладкий пирожок». Но как ты объяснишь окружающим, например, в автосервисе или в визовом центре, что сейчас придет «Кисюньчик» и принесет твой паспорт? А если спросят: кем вам приходится заюшенский? И снова здорово. Вся жизнь перед глазами, да вот, мужчина, эммм, будущий муж, но мы еще не решили, то есть, он, ну, в общем, сложно все с заюшенским.

Еще одна моя знакомая, которая не хотела выходить замуж, представляла своих кавалеров так: «Милый». Вот прямо так: «Знакомьтесь, это Паша – мой новый милый». Чем не вариант?

Можно сказать миру, что штамп – он в голове, а не в паспорте, и называть своего единственного – МУЖ. Главное не испытывать при этом чувства «сказала и как украла-наврала». И только чужим можно так его представить. Потому что свои мгновенно съедят мозг: вы что, поженились? Когда? А кольцо где? А почему нас на свадьбу не пригласили? Нет? А-а-а-а, ну тогда не муж он тебе!

Наверное, люди в зрелом возрасте женятся, чтобы было проще объяснять обществу, кто он - этот самый любимый парень.

Или не для этого?

P.S. Нет, женщины все это обсуждают, не потому что хотят хитростью затащить мужчин в ЗАГС. Не всем женщинам «только одно и нужно». Иногда правда не хватает хорошего слова. Хотя, кому надо, можно попробовать своего милого регулярно называть «мой парень» при его серьезных коллегах, он тогда быстренько женится.