Памяти Маши Спивак

СЕГОДНЯ 12:59 2018-07-21T13:16:16+03:00

Мария Спивак - очень добрый человек и прекрасный переводчик, любившая больше всего на свете своё дело Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Умерла переводчица Мария Спивак. Ей было всего 55 лет, из которых два года она мужественно сражалась с тяжелой болезнью - раком мозга.

Мария Спивак - очень добрый человек и прекрасный переводчик, любившая больше всего на свете своё дело и своего сына, работавшая от души и по велению сердца. Так по велению сердца, без расчета на гонорар, она взялась за перевод «Гарри Поттера». Именно Гарри Поттер сыграл в ее жизни роковую роль.

К сожалению, широкой аудитории Мария Спивак известна как альтернативный переводчик «Гарри Поттера», создатель того самого, «нелюбимого» перевода, где Северус Снейп назван Злодеусом Злеем, магазин "Горбин и Бэрк" стал «Дервишем и Гашишем», а школа Хогвартс стала Коксвортом.

Не знаю, шутка или правда, что некоторые магазины вешали на некоторые издания Поттера наклейку «Не Спивак». Так имя очень достойного специалиста стало мемом, а сама Маша - объектом травли. Как написала критик Анна Наринская, Машу заваливали письмами с угрозами, обещали убить за перевод Снейпа «Злей» и подробно расписывали, как это сделают. К фанатам-маньякам присоединились профессиональные переводчики. Убить не обещали, но ругали за «неправильно» сделанный с их точки зрения, перевод.

Как заметила критик Ксения Молдавская, совершенно точно одно: градус общественной ненависти был бы ниже, если бы перевод Спивак вышел раньше, чем экранизация с переводом Литвиновой.

Друзья Маши вспоминают, что она тяжело переживала травлю, но не подавала вида. Просто не привыкла жаловаться и даже тяжело заболев, не говорила друзьям, оберегая их.

Не хотелось бы думать, чтобы смерть этой достойной женщины и профессионала доставила радость фанатам Поттера.

В эти дни в Тобольске проходит книжный фестиваль «Сибирская Ипокрена». На стенде издательства «Фантом» в том числе представлена одна из последних работ Маши Спивак: «Мальчик на вершине горы» Джона Бойна. Она работала над книгой, уже зная о скором конце, в промежутках, когда болезнь отступала.

Марии Спивак принадлежит множество прекрасных переводов, среди них - роман Элисон Лури «Правда о Лорин Джонс», «Птицы Восточной Африки» Николаса Дрейсона в переводе Маши – теплая, ироничная, немного грустная книга о жизни, смерти и любви. «Дочь хранителя тайны» Ким Эдвардс и «Как опасно быть женой» Дебры Кент. И конечно, книга самой Маши «Год черной луны», которая тоже вышла в «Фантоме».

«Нам будет не хватать и ее таланта, и ее легкости, и обаятельной улыбки, просто будет не хватать Маши Спивак. Больше ее нет. И так быть не должно», - говорится на сайте издательства.

Уход Маши Спивак - напоминание всем нам. О том, что нужно быть добрее и внимательнее друг к другу. Уход Маши - это укор нам. Зная о том, как мало отпущено этой прекрасной женщине, хотелось бы уберечь ее от огульной и несправедливой критики. Но уже поздно. Почему-то в случае с Машей многие из нас забыли простое и страшное. Человек смертен. Внезапно смертен.