Советский хендмейд: брелок со скорпионом, гремучая шторка, чертик из капельницы

СЕГОДНЯ 13:13 2018-07-21T13:48:16+03:00

Было круто иметь дома что-нибудь из этих незамысловатых вещиц. Но еще круче было сделать "красоту" своими руками

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Многие, кто вырос в СССР, сейчас диву даются: как тогда все успевали? И учились, и работали, и в кружки-секции ходили, и книги читали, еще и творили-мастерили. Женщины шили и вязали, мужчины - паяли да столярили. С особой теплотой вспоминаются всевозможные сувениры и поделки, которые имелись дома у многих. Ими по-настоящему гордились: сам сделал! Интересно, что многие хобби родом из СССР живы и сегодня: в интернете можно найти мастер-классы от умельцев и попробовать сваять что-нибудь вместе с детьми.

1. Занавески из открыток и скрепок

Пестрые шторки-нитки вешали на входе в кухню. Смотрелись они необычно, а еще шуршали, если дотронуться. Себестоимость такой красоты - копеечная: нужно было несколько пачек канцелярских скрепок да стопка открыток (на ура шли также цветные журналы, настенные календари и даже фантики от конфет). Времени и терпения требовалось - море. Зато как глаз радовали! Асы рукоделия, говорят, создавали настоящие шедевры из неимоверного количества деревянных деталек (от шариков до шахматных фигур!), выточенных вручную и раскрашенных в тон обоев. Вот им, в отличие от бумажных, сносу не было.

Пестрые шторки-нитки вешали на входе в кухню

2. Макраме

Сова, сплетенная из простых и дешевых веревок в технике макраме, обитала едва ли не в каждой второй советской квартире. А еще ценились ажурные подвесные кашпо для цветочных горшков. Настоящая дизайнерская вещь, как сейчас бы сказали.

Настоящая дизайнерская вещь

3. Домики и картины из спичек

Спички тоже служили отличным материалом для поделок. Из них мастерили домики, дворцы, замки, возводили копии памятников архитектуры. И даже картины и портреты "рисовали". Высшим пилотажем было обойтись без клея. Вся эта красота выставлялась напоказ в серванте.

Спички тоже служили отличным материалом для поделок. Фото: личный архив Максима Торопова

4. Сувениры из капельниц

Особый вид хендмейда - больничное рукоделие. Из трубочек использованных капельниц плели рыбок и чертиков - самые ходовые сюжеты. Были поделки и позамысловатее - например, пальма с обезьянкой. Чтобы совсем красиво получилось, трубочки подкрашивали зеленкой или йодом. Пациенты за плетением отвлекались от своих болячек, медперсонал тягу к творчеству поддерживал и трубочки не отбирал. К слову, такие творения быстро уходили в народ: плетеные рыбки и чертики часто украшали зеркало заднего вида в автомобилях или автобусах.

Особый вид хендмейда - больничное рукоделие

5. Вазочки из виниловых пластинок

Заезженные или поцарапанные виниловые пластинки нагревали в духовке или над газовой плитой до нужной мягкости и потом волнами загибали края. Получались оригинальные конфетницы или горшочки для комнатных цветов с уже готовым отверстием на дне, нужным при поливе. Еще можно было сваять стаканчики для ручек или карандашей. Или сделать из пластинки настенную маску: вместо глаз - пуговицы, старые очки, растаманские дреды из веревок, во рту сигарета... И сразу ясно: вы - в квартире меломана.

Вазочки из виниловых пластинок

6. Шкатулки из открыток

В таких шкатулках хранили разные мелочи: пуговицы, иголки-нитки, бижутерию. А делали их из самых обычных открыток, которые принято было рассылать близким на праздники. Детали будущей шкатулки сшивали или же обвязывали стыки крючком. Даже самая простенькая смотрелась нарядно. Особо искушенные делали шкатулки объемными, в форме церквей, корабликов, диванчиков...

В таких шкатулках хранили разные мелочи

7. Ручки, колечки и велостайлинг из цветных проводов

Растрепанные клубки разноцветных тонких проводов для людей сведущих были настоящим богатством. Добывали его на стройках или возле АТС. Из проводов можно было: а) сплести нехитрые колечки, браслетики и корзиночки, б) сделать оригинальную ручку - оплетку для шарикового стержня, в) вплести в спицы велосипеда так, чтобы получился орнамент. И еще много чего интересного.

Растрепанные клубки разноцветных тонких проводов для людей сведущих были настоящим богатством

8. Чеканка

Картины-чеканки тоже были популярны в советских квартирах. Чаще всего висели на дверях туалета (писающий мальчик) и ванной (малыш под душем). Вообще-то готовые чеканки продавались в магазине, но тогда простых путей никто не искал. Поэтому чеканили сами, дома, используя подручные средства. Основой для будущей картинки, например, мог стать металлический тюбик от зубной пасты или мази. Его распластывали, выравнивали и наносили рисунок. Иногда тонировали над свечой, покрывали лаком для волос.

Картины-чеканки тоже были популярны в советских квартирах.

9. Раки из крышечек от пива

Из жестяных крышечек от газировки и пива тоже получались милые сувениры. Надо было только побольше собрать "сырья". Крышечки сгибали вдвое, а потом паяли фигурки. В особой чести был рак. А мужики во дворах часто "декорировали" крышечками столики, за которыми резались в домино.

Из жестяных крышечек от газировки и пива тоже получались милые сувениры

10. 3D из плексигласа и эпоксидки

Из оргстекла (или плексигласа - по названию марки) клеили или клепали сборные цветные корпуса для шариковых ручек, ручки для зонтиков. Мечта всех пацанов - финка с наборной рукояткой - из той же оперы. А автомобилисты любили рычаги с розочкой внутри. Цветок вырезался внутри, раскрашивался, а потом рычаг тщательно обпиливали до нужной формы и полировали.

Из эпоксидной смолы получались дивные брелки с жуками-пауками и скорпионами. Живность ловили, садили в формочки (столовую ложку, спичечный коробок и пр.) и заливали смолой. Когда эпоксидка застывала, получалось 3D.