Эквадорцы поставили мировой рекорд по постройке самой большой скульптуры из цветов

СЕГОДНЯ 08:37 2018-07-22T08:38:33+03:00

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Жители эквадорского города Табакунда в эту субботу заявили о себе как о настоящей "розовой столице мира". Они смогли создать самую масштабную конструкцию из цветов на планете, попав в Книгу рекордов Гиннеса.

На постройку этой грандиозной скульптуры ушло 546 364 розы. Эквадорцы решили изобразить с помощью цветов одну из пирамид археологического комплекса Кочаски - монумента доколумбовой эпохи, признанного ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия человечества. Все цветы местные - они выращены на 150 разных плантациях Эквадора. Практически все используемые розы красного цвета, хотя в конструкции присутствуют еще около 32 тысяч белых, желтых и розовых роз, предназначенных для создания рисунка. О масштабности задумки говорит хотя бы тот факт, что экспертам пришлось потратить почти весь день, чтобы осмотреть скульптуру и убедиться в ее "рекордности".

Для создания шедевра полторы тысячи добровольцев в течение недели работали буквально на износ по 16 часов. До последнего дня жители не были уверены, что им засчитают мировой рекорд, ведь в прошлую субботу первая попытка зарегистрировать достижение окончилась неудачей. Тогда представитель Книги рекордов Гиннеса заявил, что вместо одной конструкции цветы размещались фактически на двух независимых - пирамиде и "ковре", а это уже не соответствовало заявке. Жители города бросились переделывать композицию, и в конечном счете роз на создание конструкции ушло даже больше, чем зафиксировано в итоге протоколе, ведь за неделю часть цветов испортилась, и их пришлось заменить. Кстати, предыдущий подобный рекорд принадлежал флористам из Франкфурта, но их конструкция состояла "всего" из 170 тысяч цветов.

Зато когда достижение было официально подтверждено, на улицы Табакундо высыпала толпа и начались типичные латиноамериканские гуляния с музыкой, выпивкой и танцами. Дело в том, что рекорд очень важен для престижа города, в котором проживает немногим более 10 тысяч человек. Табакундо часто называют "мировой столицей роз", ведь его окружают огромные плантации с тысячами цветов. Климат благоприятствует разведению роз - на высоте около трех тысяч метров практически круглый год держится температура 16 градусов, а солнечный свет позволяет растениям быстрее набирать силу.

Вообще, Эквадор занимает третье место в мире по экспорту цветов, для выращивания используются больше 4 тысяч гектар плантаций на высоких склонах потухших вулканов. Например, в 2017 году местные производители поставили на мировой рынок 159 тысяч тонн прекрасных растений, получив за них 881 миллион долларов. Кстати, в российском импорте роз именно Эквадор занимает 60 процентов поставок, хотя латиноамериканцы везут к нам еще и гвоздики, гипсофилы, альстремерии, хризантемы, лилии, астры.