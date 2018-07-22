Кто заменит братьев Березуцких

СЕГОДНЯ 13:12 2018-07-22T15:36:01+03:00

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«16 лет в одном клубе — невероятный срок. В тот момент, когда мы в 19 лет подписывали свои первые контракты с ПФК ЦСКА, невозможно было даже мечтать о том, что наш путь в красно-синих цветах будет столь долгим и успешным...

Осознать, что пора начинать новый этап жизни, для профессионального спортсмена всегда непросто, и многие не чувствуют этот момент. Для нас это время пришло. Сегодня с лёгкой грустью, но с полной уверенностью в своём решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов.

Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать. Невероятное количество трофеев (Березуцкие шестикратные чемпионы России, семикратные обладатели кубка России, победители кубка УЕФА, - Ред.), 1033 матча за клуб и 159 игр за национальную сборную на двоих, множество индивидуальных и командных наград, феноменальная поддержка болельщиков — всё это навсегда останется с нами.

Особенно рады тому, что успели поиграть на новом стадионе, которого ждали с момента своего прихода в клуб....

ПФК ЦСКА стал неотъемлемой частью нашей жизни, и мы будем поддерживать красно-синих, теперь уже в качестве болельщиков. Сейчас строится новая, молодая команда, и на её становление понадобится время. Но мы не сомневаемся, что наша молодёжь сможет достойно защищать цвета великого клуба....», - приводит прощальное письмо 36-летних братьев Березуцких официальный сайт ЦСКА.

Болельщиков тревожит вопрос - кто же теперь будет играть в защите армейского клуба, который в этом сезоне будет выступать в Лиге чемпионов? Ведь кроме Березуцких завершил карьеру и 39-летний Сергей Игнашевич.

Пока известно, что ЦСКА покупает у английского «Бристоль Сити» (выступает в Чемпионшипе) 25-летнего защитника сборной Исландии Хёрдура Магнуссона. Ранее армейский клуб договорился с бразильским клубом «Байя» о переходе на правах аренды 22-летнего защитника Родриго Бекао. Плюс, в команде появится 19-летний словенец Яки Бийола из клуба «Рудар» (Веленье), которого, правда, представляют как полузащитника. Надеемся, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, который, кстати, клуб продлил контракт с клубом до 2020 года, сумеет найти им правильное место на поле.

Ну а вам, Братья, большое футбольное спасибо!!!