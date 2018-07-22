Ксения Стриж о приемном ребенке: «Я не усыновляла Никиту»

СЕГОДНЯ 14:08 2018-07-22T14:17:30+03:00

Изменить размер текста: A A

О том, что она давно мечтает стать мамой Ксения Стриж не раз признавалась в своих интервью. И когда на днях появилась новость, что радиоведущая решила усыновить из из челябинского детского дома 15-летнего подростка Никиту, многие поклонники поздравили ее с этой прекрасной новостью. Однако звезда опровергла эту информацию.

«Я не усыновляла Никиту. Есть такое понятие – «гостевой режим». Объясняю, около года назад я познакомилась с этим замечательным мальчишкой. Парень очень понравился своей открытостью и индивидуальностью. Я прониклась его непростой судьбой, у него нет родителей, поэтому захотела помочь. Мы договорились, что если он захочет приехать в столицу, то пусть смело пишет, встречу! Слово свое сдержала. Никита гостил у меня зимой, а сейчас я помогала ему в поступление в профессиональное цирковое училище. Он заканчивает 9 класс, хочет стать студентом факультета эстрады. К сожалению, в этот раз фортуна была не на его стороне. На третьем испытании он провалился. Но не расстроился», – рассказала «СтарХиту» радиоведущая.

Сейчас Никита снова уехал в Челябинск. Однако Ксения ни на минуты не прекращает с ним общение. Стриж рассказала, что они постоянно переписываются в соцсетях. И она всегда ждет его в гости, и готова приехать к нему.

«О том, что написали журналисты не обижаюсь. Никита тоже спокоен к подобным новостям. Просто не все люди понимают, что такое усыновление ребенка, его курирование или гостевое посещение», – говорит Ксения.

Напомним, Ксения Стриж была несколько раз замужем. Сейчас Стриж счастлива в браке с директором по рекламе Андреем Сусиковым, который младшие ее на 17 лет. С его появлением в жизни Ксении началась белая полоса. Она полностью отказалась от алкоголя, к которому крепко пристрастилась после смерти отца, сбросила 20 килограмм и даже решилась на пластическую операцию, благодаря которой помолодела лет на 10.