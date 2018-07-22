Дарья Клюкина закрутила роман с миллионером

СЕГОДНЯ 15:38 2018-07-22T15:45:10+03:00

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После того, как Егор Крид не стал продолжать отношения с Дарьей Клюкиной после завершения шоу «Холостяк» многие поклонники красивой девушки сочувствовали ей, ведь Даша очень хотела, чтобы у них с певцом все получилось. Другие фанаты проекта в то же время говорили красавице, что с ее внешностью и добротой ей не долго быть одной. Наверняка, скоро найдется мужчина, который оценит ее по достоинству. И кажется, спустя два месяца он появился. По крайней мере, к таким выводам пришли фолловеры аккаунта Клюкиной, когда посмотрели один из ее сторис. Подруги засняли Дашу в компании мужчины (как считают поклонники, хозяина яхты, являющегося её ухажером). Видео вскоре было удалено из соцсетей, что еще больше подогрело интерес фанатов к интриге. Тем более, что недавно девушка изменила внешность, став блондинкой, а такое обычное бывает, когда в жизни женщины грядут перемены. Плюс, Даша показала фото в подвенечном платье, заставив поклонников думать о том, что марш Мендельсона, который прозвучит специально для Клюкиной не за горами.

В это же время Дарья обратилась к подписчикам с просьбой не нарушать границ её личной жизни. «Вывод последних дней — покажи, что тебе хорошо, некоторые не справятся со своими бесами и будут сочинять небылицы. Спасибо тем, кто уважительно относится к моей жизни, кто поддерживает и любит, я знаю, что вас больше!» — написала Клюкина.

К слову, с финала телепроекта Дарья была лишь раз замечена в компании Егора Крида. Напомним, что в конце «Холостяка» певец сделал Клюкиной предложение и вручил заветное кольцо. Однако, после окончания проекта прервал всякое общение с девушкой.