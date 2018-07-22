«Я похожа на человека, а не на упитанную свинку»: Ксения Собчак раскрыла секрет своего похудания

СЕГОДНЯ 15:56 2018-07-22T16:14:49+03:00

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Ксения Собчак, как и любая женщина, всегда в поисках универсальной методике похудания, которая бы помогла ей раз и навсегда оставаться в хорошей форме. Но несмотря на то, что телеведущая давно и прочно дружит со спортом, да на ужин не позволяет себе ничего лишнего, вес звезды все же сильно колеблется. Причем не всегда в меньшую сторону. В последнее время это стало заметно окружающим, и пресса даже заговорила о том, что Ксения Анатольевна ждет второго ребенка. И видимо, после этого, бывший кандидат в президенты России решил изменить свой подход к питанию и тренировкам. Сегодня, 22 июля Собчак рассказала, что встретила изверга-тренера, с которым ей комфортно и наконец-то поняла, что главное – слушать себя.

«Всю жизнь мои подружки-зожницы повторяли одну и ту же не подходящую мне чушь-обильный завтрак и после 7 ни капли и грамма в рот!

xenia_sobchak Шоу дрессированный тюленчик :)

Но если я сова, раньше 2х ночи я никогда не ложусь, то к 23 примерно я уже готова сьесть даже свою руку. И шо делать? И вот впервые мне встретился человек,который говорит: если вам так комфортнее-не завтракайте вообще(а я и не люблю) , лучше пообедайте и вечером просто 4 часа до сна белковая пища. И вот я -спустя месяц похожа на человека ,а не на упитанную свинку», - подписала видео с тренировки телеведущая, на котором качает пресс.

А чуть ранее, Собчак опубликовала фото с сыном, надо отметить, что видео и снимков с ребенком в инстаграме Собчак появляется все больше. На одном он вместе с бабушкой уже учится английскому языку, на другом играет с мамой. Ксения призналась, что Платон – ее главная «мамина» радость.