2018-07-22T17:40:01+03:00
Туризм

Названы самые престижные курорты, где на соседнем шезлонге можно встретить Ким Кардашьян и Бейонсе

Инстаграм-анализ провел журнал Vogue
Ольга АНТОНОВА
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Среди самых популярных направлений оказались Италия, Греция, Испания и ФранцияСреди самых популярных направлений оказались Италия, Греция, Испания и ФранцияФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Несмотря на то, что и кумиры сегодня другие, и технологии шагнули далеко вперед, да и самолеты могут без проблем доставить туриста в любую точку земли, предпочтения звезд и миллионеров не сильно изменились за последние сто лет. Только теперь место отдыха еще можно проставить еще геолокацией в инстаграме, что и делают большинство нынешних звезд. Собственно, по этим меткам журнал Vogue, проведя тщательный анализ выделил рейтинг самых популярных и модных звездных курортов.

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Среди них оказались Италия, Греция, Испания и Франция. Так, учаcтница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян отправилась со своей семьей в город Портофино, Италия, а Бейонсе и Джей-Зи выбрали для отдыха Канны во Франции. В конце концов, именно здесь проходит знаменитый кинофестиваль, а его ночная жизнь даже после окончания известного мероприятия бьет ключом. А если учесть, что именно здесь певица недавно давала концерт, то было бы большой глупостью не остаться в этом райском месте, чтобы немного позагорать.

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Также популярным направлением стала Тоскана и Греция, куда, например, поехала американская актриса Кейт Хадсон, а вот Гвинет Пэлтроу с мужем решили отдохнуть на острове Капри.

Надо отметить, что в свою очередь российские эксперты туристической индустрии лучшим островом для отдыха назвали Санторини. Мол, его выбирают искушенные туристы как самое красивое место на земле. И трудно не одобрить их выбор, ведь закат на этом греческом острове считается одним из самых великолепных и завораживающих на земле. Вторую строчку рейтинга поделили Пхукет (Таиланд) и Мадейра (Португалия).

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