Названы самые престижные курорты, где на соседнем шезлонге можно встретить Ким Кардашьян и Бейонсе
Несмотря на то, что и кумиры сегодня другие, и технологии шагнули далеко вперед, да и самолеты могут без проблем доставить туриста в любую точку земли, предпочтения звезд и миллионеров не сильно изменились за последние сто лет. Только теперь место отдыха еще можно проставить еще геолокацией в инстаграме, что и делают большинство нынешних звезд. Собственно, по этим меткам журнал Vogue, проведя тщательный анализ выделил рейтинг самых популярных и модных звездных курортов.
Среди них оказались Италия, Греция, Испания и Франция. Так, учаcтница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян отправилась со своей семьей в город Портофино, Италия, а Бейонсе и Джей-Зи выбрали для отдыха Канны во Франции. В конце концов, именно здесь проходит знаменитый кинофестиваль, а его ночная жизнь даже после окончания известного мероприятия бьет ключом. А если учесть, что именно здесь певица недавно давала концерт, то было бы большой глупостью не остаться в этом райском месте, чтобы немного позагорать.
Также популярным направлением стала Тоскана и Греция, куда, например, поехала американская актриса Кейт Хадсон, а вот Гвинет Пэлтроу с мужем решили отдохнуть на острове Капри.
Надо отметить, что в свою очередь российские эксперты туристической индустрии лучшим островом для отдыха назвали Санторини. Мол, его выбирают искушенные туристы как самое красивое место на земле. И трудно не одобрить их выбор, ведь закат на этом греческом острове считается одним из самых великолепных и завораживающих на земле. Вторую строчку рейтинга поделили Пхукет (Таиланд) и Мадейра (Португалия).