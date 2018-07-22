Светлана Ходченкова опубликовала горячие снимки из отпуска в Испании

СЕГОДНЯ 17:59 2018-07-22T18:12:15+03:00

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Кажется, новый роман так вдохновил Светлану Ходченкову, что актрисе хочется показать всему миру, какая она красивая и любимая тоже. Если в своих предыдущих отпусках девушка не сильно баловала поклонников своими фото в купальнике (опубликует одно да и ладно), то на испанских каникулах артистка только и делает, что демонстрирует свою идеальную фигуру в купальнике. Сейчас Светлана отдыхает в Марбелье и всячески намекает, что это именно романтические каникулы, в подписях к фотографиям в инстаграме.

Своего возлюбленного актриса пока не спешит показать широкой публики, но от публикации пикантных фотографий не может воздержаться. Со времени фильма «Благословите женщину», Ходченкова сильно изменилась. Она похудела и стала более подтянутой. На снимках в социальной сети она позирует в мини-шортах и в бикини, демонстрируя свою стройность. Не удержалась звезда и от того, чтобы сделать фотографию топлес, правда, запечатлелась девушка спиной и выбрала такую позу, чтобы тень от пальмы легла на спину. Этот снимок сейчас один из самых модных трендов инстаграма и Ходченкова не стала отказываться, чтобы сделать его.

«Света, ты предел мечтаний любого мужчины!», «Чрезвычайно хороша во всех своих проявлениях», «Фигура — бомба!», «Русская Николь Кидман», «Мне кажется, испанские мужчины сойдут с ума от такой красоты, вас непременно надо охранять» — восхитились Светланой подписчики.