Генерал армии Махмуд Гареев: "Не дали мне фрицы взводом покомандовать!"

СЕГОДНЯ 13:12 2018-07-23T13:38:39+03:00

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Мы встретились с генералом в здании Минобороны, в нескольких шагах от мемориального кабинета-музея Маршала СССР Георгия Жукова, изучению полководческого искусства которого он потратил много лет. Сама возможность увидеть живого участника трех войн, сегодня - редкая возможность, а послушать рассказ профессора и известного военного теоретика - двойная удача. Вот, о чем вспоминал Махмут Ахметович "Комсомолке" накануне своего юбилея.

ДЕТСТВО - ЧАПАЕВ И БАСМАЧИ

"У родителей было 8 детей, а жизнь в Челябинске в 1923 году была настолько голодной, что родители решили перебраться в узбекский город Карши, где тогда было сытно и тепло. Детьми обрывали фрукты на улицах, заворачивали их в лепешки и ели. Карши окружали древние крепости. Из за них на город устраивали налеты басмачи, банды которых формировали англичане из Афганистана. Бандиты убивали взрослых, чьи дети учились в русских школах. А мы играли в Чапаева. Я тогда уже мечтал поступить в военное училище".

ПОПУТКА НА ФРОНТ

"Учения: на груди пулеметные ленты, тащу пулемет. На обед собирают на стадионе, звучит речь Молотова о начале войны. Выпустят за полгода. Лейтенанта получу в ноябре 1941 года, и на фронт. Из Ленинабада нас привезли в Москву в район Даниловского рынка, оттуда многих направят в дивизию Панфилова. А меня - в 99-ую отдельную стрелковую Таджикскую бригаду, что стояла под Москвой в районе Медыни. Но туда еще надо было добраться из Москвы: сначала 50 километров пешком, потом до передовой под обстрелами на попутках. На передовой столкнулся с раненым офицером, который сам шел в медсанбат. Он сказал, что командиров всех выбили, и надо мне принимать батальон. А там из 400 воинов 30-40 осталось. Так и не дали мне фрицы взводом покомандовать!"

РУКУ ТЕБЕ ОТЫМЕМ

"Под обстрелами не встать: днем лежишь в грязи, а солнышко вокруг все превращает в лужу, к вечеру все замерзает. Первое ранение у села Варганово. Вел бойцов в атаку: в поднятой правой руке граната, пуля прошила левую кисть с пистолетом. Рана не заживала 1,5 месяца. Не знал, что у полевых врачей был план, прооперировать столько-то человек... поток. Однажды хирург осмотрел руку, и говорит: завтра мы ее тебе отымем. Спасла меня медсестра, которая включила меня в команду бойцов, которых отправляли санитарным эшелоном в Рязань. Там вылечили руку. Вернулся, сразу подо Ржев, где мы бились с элитными частями фашистов. Бились, как об стену. Иногда проявляли себя на какой-то передовой, потом скрытно отходили, меняли позицию. Только потом узнал хитрый план Георгия Жукова, который ставил задачу создавать на передовой видимость большого числа наших подразделений, что мешало немцам перебросить свои части из под Ржева в Сталинград".

ХАРБИНСКАЯ ОСОКА

"После взятия Кенигсберга, в августе 1945 года нашу 5-ю армию перебросили эшелоном на Дальний Восток - спасать из окружения 84-ю кавалерийскую дивизию. По дороге в Харбин, из донесений стала доходить информация, что лошади в таежных районах голодали. И военачальники тогда удивлялись тому, как можно в тайге не найти корм. Но выяснилось потом, что в тайге росла осока, об которую лошади резали в кровь свои морды, и не могли больше есть. Там мы столкнулись с разными проблемами. Я там, кстати, перенес сыпной тиф. Когда Варшавский договор подписали, то в страны соцлагеря стали посылать на отдых офицеров. А так, как заведовали заграничными поездками политотделы, туда чаще катались их офицеры. Я же настаивал на том, чтобы в заграничные командировки чаще направляли боевых офицеров. Мало понимать политические настроения местных граждан, надо точно знать, чем накормить бойцов и лошадей, если там развернется театр военных действий".

СНАРЯД ПОД КАБУЛОМ

"За нами, военным советниками очень внимательно следили в Афганистане. Ведь фактически мы там руководили операциями правительственных войск. Однажды, когда выехал из посольства под Кабул, рядом с моим "УАЗиком" взорвался снаряд. К счастью, автомобиль был уже бронированным, и я получил только контузию. Война там не закончилась и по сей день. Опять звучат знакомые населенные пункты, американцы снова наращивают свое присутствие на Ближнем Востоке. Когда меня спрашивают о достаточности обороны России, я оперирую только фактами. Думайте сами: после того, как рухнул СССР, мы ликвидировали группировки в Германии, Венгрии, а НАТО только наращивает там свое присутствие. Мы забываем, что мы сегодня не СССР, у которого в кулаке были многие страны-союзницы. Современным военным не стало легче решать оборонные задачи. Это надо делать эффективно и экономично, с привлечением военной науки, с учетом боевого опыта офицеров и ветеранов".

ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА

Генерал армии Махмут Ахметович Гареев родился в Челябинске 23 июля 1923 года. Татарин. В марте 1941 года поступит в Ташкентское пехотное училище, а уже в ноябре возглавит под Калугой батальон. Участник штурма Кенигсберга, советско-японской войны. Командовал дивизиями, армиями в Белоруссии и Урале. С 1989 по 1991 год служил советником президента Наджибуллы в Афганистане. В 1993 году, автор более 250 научных трудов возглавит Академию военных наук, активно выступал против фальсификации истории войны. Награжден 19 орденами и 30 медалями, первый лауреат Госпремии России имени Маршала СССР Г. К. Жукова.