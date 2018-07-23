Варвара-краса, жуликов гроза

СЕГОДНЯ 15:47 2018-07-23T15:52:30+03:00

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Многосерийную криминальную драму, которая начинается с понедельника на канале «Россия», стоит смотреть уже из-за одной красавицы Марии Синяевой, которая играет в сериале главную героиню, следователя Журавлеву. По сюжету когда-то девушка работала доктором в больнице, но, став жертвой преступления, поменяла род деятельности и поступила на службу в полицию. Теперь Варвара трудится в следственном комитете, раскрывает самые запутанные дела и семимильными шагами продвигается по служебной лестнице.

Правда, в личной жизни у героини все сложно. Мало того, что она встречается с женатым мужчиной, так ещё и мужчина этот - ее начальник. Парочка даже собирается в совместный отпуск, но ряд обстоятельств разрушает эти романтические планы. В числе этих обстоятельств - загадочное и жестокое убийство студентки Сёминой, за расследование которого берётся Варвара.

Кстати, в картине кардиохирурга Марюса Оскаровича сыграл известный эстрадный исполнитель Вячеслав Малежик. Роль в сериале «Погоня за прошлым» стала по сути полноценным кинодебютом для 71-летнего певца.

«Россия-1», «Погоня за прошлым», с 23 июля, понедельник — четверг, 21.00