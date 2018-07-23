Колдун — находка для шпиона

СЕГОДНЯ 15:50 2018-07-23T15:51:45+03:00

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Сериал «Алхимик», как дорогой сыр или хорошее вино, долго выдерживался перед премьерой. Сняли его еще в 2014 году, а показать на Первом канале решили только сейчас. Фильм порадует любителей мистики, детективов и исторических мелодрам. Действие начинается в 1916 году. Профессор Невельский, занимаясь алхимией, получает Эликсир Фауста, который позволяет бесконечно продлевать жизнь. Но ученого убивает английский шпион, а позже эликсир крадет его любовница... Далее зрители перемещаются в 1980-е годы. Внук того самого профессора Андрей (его играет Игорь Петренко) узнает об открытии деда. А тем временем за чудесным снадобьем уже охотятся агенты КГБ, масоны и многие другие.

- «Алхимик» - это и приключения, и мистика, любовь на все времена, а где-то сказка, - говорит режиссер Александр Муратов. - Но главное в фильме не алхимия, а преображение характеров героев, которые проходят сквозь время.

В сериале Муратов собрал на одной площадке огромное количество настоящих звезд, что удается нечасто. Обычно делается ставка на пару-тройку известных артистов, и этого оказывается достаточно. В «Алхимике» сплошь популярные актеры: Артем Ткаченко, Светлана Иванова, Евгения Добровольская, Андрей Ильин, Юрий Беляев, Павел Баршак, Борис Щербаков, Сергей Степанченко, Юлия Рутберг, Татьяна Абрамова, Кирилл Жандаров — и это еще не полный список.

- Все потому, что работать с Муратовым - одно удовольствие, - объясняет Виктор Раков, еще один известный актер, занятый в сериале. - Он очень спокойный, всегда точно знает, чего хочет. А еще Александр Александрович любит артистов, что немаловажно.

Работали над сериалом в Москве и Беларуси. Дом профессора-алхимика снимали в старой усадьбе, в музее прикладных промыслов под Минском. Интересно, что после съемок многое из того, что использовали в фильме, музей сохранил, создав специальную экспозицию об алхимиках начала прошлого века.

- Я с большим удовольствием приезжаю в Минск и чувствую себя там, как дома, - признался «Комсомолке» Раков. - Что-то есть особое в атмосфере, энергетике этого города.

В сериале герой Ракова много стреляет, дерется, залезает на балкон третьего этажа — в общем, динамичных сцен было немало.

- В «Алхимике» я играю положительного милиционера, который готов прийти на помощь каждому, - вспоминает актер. - В одной из драк меня бьют бутылкой по голове. Использовалась, конечно, не стеклянная, а так называемая «сахарная» бутылка. Но все равно она оказалась тяжеловатой, в результате у меня произошло легкое сотрясение мозга. Зато этот дубль вошел в картину. К счастью, съемки не прерывались: травма оказалась не до такой степени серьезной. Мы сняли эпизод, и я уехал в Москву отлеживаться. В «Алхимике» есть еще и мистическая линия, хотя мой герой относится к мистике со скепсисом. Тут мы с ним совпадаем. Для меня гораздо более важны явления реальные и насущные: моя семья, работа и премьеры будущего сезона.

К слову, Виктор признался, что в последнее время давно не снимался в сериалах и кино — и это был его осознанный выбор.

- Просто мне попадались не очень удачные сценарии, - сказал он. - Поэтому работал я в основном в театре. И конечно, старался проводить больше времени с семьей. С годами понимаешь, что именно это и важно!

«Алхимик», Первый канал, с 23 июля, понедельник-четверг, 21.35