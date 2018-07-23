Черные дни комика Поперечного: Журналист Норкин требует возбудить дело, депутат Милонов вызывает на рэп-батл

СЕГОДНЯ 18:30 2018-07-23T18:36:06+03:00

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Ведущий ток-шоу «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин потребовал привлечь к уголовной ответственности популярного стэндапера Данилу Поперечного. По мнению журналиста, действия Поперечного подпадают под действие статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (максимальное наказание - 2 года лишения свободы).

Свои требования Норкин изложил в заявлении в Следственный комитет РФ. «Гражданин Поперечный Д.А. публично и на постоянной основе, в том числе выступая на концертных площадках и размещая записи этих выступлений в сети Интернет, на мой взгляд, совершает действия, оскорбляющие достоинство человека», - считает ведущий.

К посту в фейсбуке, в котором Норкин рассказал о своем обращении в СКР, он приложил ссылку на выступление Поперечного во Владивостоке в 2017 году, которое посмотрели уже почти 7 млн раз.

«Мой жизненный опыт и мой журналистский стаж, превышающий 28 лет, заставляет меня усомниться в том, что деятельность гр. Поперечного является «просто шуткой». Мне кажется абсолютно недопустимым публичное распространение подобных убеждений, разлагающих сознание подростков, которые и составляют целевую аудиторию гр. Поперечного Д.А.», - пишет Норкин.

Возмутившее журналиста выступление Поперечного представляет собой продолжительный (78 минут) и довольно типичный для него монолог, в котором комик делится различными наблюдениями из своей жизни и более чем резкими суждениями на те или иные темы, в том числе иронизирует над библейскими догматами и выражает свою атеистическую позицию. Монологи Поперечного, как правило, изобилуют обсценной лексикой, что не мешает поклонникам сравнивать своего кумира с лучшими западными стэндап-комиками. На сегодняшний день на Youtube-канал Данилы Поперечного подписано 1,8 человек.

Данила Поперечный пока никак не отреагировал заявление Норкина. К слову, сам журналист сейчас находится в отпуске и уклонился от дальнейших разъяснений.

По просьбе «КП» ситуацию прокомментировал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Поперечный неоднократно рассказывал со сцены, что депутат много лет пытался добиться его уголовного преследования.

- Поперечный только говорит, что я требовал его посадить, это его мечта. Он жаждет, чтобы его обсуждали, хочет, как говорится, хайпа. Ну какое уголовное преследование, он же типичный [неумный человек]. Это не оскорбление, а просто констатация факта: он - [неумный человек]. Но я с ним скоро разберусь.

- Неужели побьете?!

- Зачем? Мы с ним встретимся в рэп-батле. Не все рэперы как он, нашлись такие, кто поддержал меня. Вот тогда все и выясним.

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