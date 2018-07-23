2018-07-23T18:36:06+03:00
Общество

Черные дни комика Поперечного: Журналист Норкин требует возбудить дело, депутат Милонов вызывает на рэп-батл

Политика и журналиста возмутил клип блогера, в котором тот глумился над Русской Православной Церковью
Антонина ВЕТКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Комик Данила Поперечный на сцене.Комик Данила Поперечный на сцене.Фото: YouTube
Изменить размер текста:

Ведущий ток-шоу «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин потребовал привлечь к уголовной ответственности популярного стэндапера Данилу Поперечного. По мнению журналиста, действия Поперечного подпадают под действие статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (максимальное наказание - 2 года лишения свободы).

Свои требования Норкин изложил в заявлении в Следственный комитет РФ. «Гражданин Поперечный Д.А. публично и на постоянной основе, в том числе выступая на концертных площадках и размещая записи этих выступлений в сети Интернет, на мой взгляд, совершает действия, оскорбляющие достоинство человека», - считает ведущий.

К посту в фейсбуке, в котором Норкин рассказал о своем обращении в СКР, он приложил ссылку на выступление Поперечного во Владивостоке в 2017 году, которое посмотрели уже почти 7 млн раз.

«Мой жизненный опыт и мой журналистский стаж, превышающий 28 лет, заставляет меня усомниться в том, что деятельность гр. Поперечного является «просто шуткой». Мне кажется абсолютно недопустимым публичное распространение подобных убеждений, разлагающих сознание подростков, которые и составляют целевую аудиторию гр. Поперечного Д.А.», - пишет Норкин.

Возмутившее журналиста выступление Поперечного представляет собой продолжительный (78 минут) и довольно типичный для него монолог, в котором комик делится различными наблюдениями из своей жизни и более чем резкими суждениями на те или иные темы, в том числе иронизирует над библейскими догматами и выражает свою атеистическую позицию. Монологи Поперечного, как правило, изобилуют обсценной лексикой, что не мешает поклонникам сравнивать своего кумира с лучшими западными стэндап-комиками. На сегодняшний день на Youtube-канал Данилы Поперечного подписано 1,8 человек.

Данила Поперечный пока никак не отреагировал заявление Норкина. К слову, сам журналист сейчас находится в отпуске и уклонился от дальнейших разъяснений.

По просьбе «КП» ситуацию прокомментировал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Поперечный неоднократно рассказывал со сцены, что депутат много лет пытался добиться его уголовного преследования.

- Поперечный только говорит, что я требовал его посадить, это его мечта. Он жаждет, чтобы его обсуждали, хочет, как говорится, хайпа. Ну какое уголовное преследование, он же типичный [неумный человек]. Это не оскорбление, а просто констатация факта: он - [неумный человек]. Но я с ним скоро разберусь.

- Неужели побьете?!

- Зачем? Мы с ним встретимся в рэп-батле. Не все рэперы как он, нашлись такие, кто поддержал меня. Вот тогда все и выясним.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутат Милонов выйдет на рэп-батл с блогером Поперечным

Скандал известного видеоблогера Данилы Поперечного и депутата Госдумы Виталия Милонова начался более года назад. Поперечный выпустил клип, в котором глумился над Русской Православной Церковью. Ну скакал на фоне икон в образе священника. Тогда Милонов написал на блогера жалобу, которая чуть не закончилась настоящей "уголовкой" (подробности)

Депутат Милонов выйдет на рэп-батл с блогером Поперечным.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Вышивка лентами броши ириса для начинающих
Ирис мы с вами уже вышивали. А сегодня сделаем брошь. И получится она красивой в любом случае: и из ленты с проволочным краем, и из обычной атласной. Хороший повод для начинающих попробовать себя не только в вышивке лентами, но и в изготовлении броши
Суд подтвердил нарушения закона псевдоконсультантом Евгением Сивковым
Арбитражный суд г. Москвы отказал в удовлетворении жалобы бывшего главы ликвидированной «Партии налогоплательщиков России» Евгения Сивкова, который добивался отмены решения об его исключении из СРО аудиторов «Ассоциация «Содружество»
Исследование готового шашлыка Роскачеством в 2018 году: в половине кишечная палочка и сальмонелла
Исследование готового шашлыка в 2018 году показало: из 24 закупленных марок свиного шашлыка 12 оказались с нарушениями, в том числе по микробиологическим показателям [инфографика]
Новости 24
Нетаньяху проводит встречу с Лавровым и Герасимовым в Иерусалиме
Москалькова попросила посла США помочь с посещением Ярошенко и Бута
Подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена отпустили из-под стражи за несколько дней до трагедии
Канадский премьер Трюдо принес соболезнования в связи со стрельбой в Торонто
Первые снимки смартфона от Илона Маска появились в сети
«Чудовищное удовольствие»: воюющий в Донбассе российский актер Пашинин рассказал о своих эмоциях от войны
Трамп заявил, что не пошел на уступки во время встречи с Путиным
"Знак свыше": 100-килограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме
В России разработали порядок возвращения сирийских беженцев на родину
Отец Дениса Черышева прокомментировал возможный уход футболиста в «Барселону»
Трамп призвал привлечь к ответственности Минюст США, ФБР и «банду Обамы»
Должников по алиментам предложили не допускать к экзаменам по вождению
Путин обсудил с премьером Армении взаимодействие в рамках ЕАЭС
В Роскосмосе заявили, что «дело о госизмене» касается событий 2013 года
Верховный муфтий Сирии встретился с родственниками погибших военных
Таксист с ножом отобрал 400 евро у жителя Вены и бросил его в лесу
Умерла Элмари Вендел – актриса из сериала «Третья планета от Солнца»
Путин пригласил Лукашенко в ближайшее время посетить Россию
При стрельбе в Торонто погибли два человека
Излучения смартфонов действительно вредят развитию памяти у подростков
Из-за сильной жары в Японии умерли 65 человек за неделю
В порт Одессы прибыли корабли НАТО для участия в тренировках с ВМС Украины
В Подмосковье упростили запись к узкопрофильным врачам
Вице-премьер Украины заявил, что победа Усика может пошатнуть веру мира «в агрессию России»
Синоптики сделали прогноз на конец лета в Москве
Александр Моор договорился с Федерацией киберспорта о проведении в Тюмени финала Кубка России
«Разоблачила преступную сущность»: МИД Сирии прокомментировал операцию по эвакуации «Белых касок»
Кустурица заявил, что кинотеатры уйдут в прошлое, их вытеснят сериалы
На МКАД произошла авария с участием грузовиков