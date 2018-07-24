Глава Росрыболовства Илья Шестаков: О новых правилах любительской рыбалки, браконьерах и возвращении в магазины иваси

СЕГОДНЯ 01:03 2018-07-24T01:04:31+03:00

Рыба у нас на прилавках есть. Вот только цены... Фото: Михаил ФРОЛОВ

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ПОЙМАЛ САЗАНА В 10 КГ - СМАТЫВАЙ УДОЧКИ

- Раньше рыболовов-любителей ограничивали лишь в средствах - запрещали использовать сеть и т. д. А сейчас впервые в России для них введены ограничения суточной нормы вылова (см. «Справку «КП»). С чем связана эта мера?

- Это было предложение в том числе и ассоциаций, которые представляют рыбаков-любителей многих регионов. Есть рыболовы, которые под видом любителей ловят в довольно большом объеме для продажи. Такие бытовые браконьеры. А теперь, когда есть такие нормы, рыбоохрана сможет контролировать вылов - отличит таких псевдопредпринимателей от обычных любителей. Нормы согласованы всеми регионами. Если в Мурманске, где возможна морская рыбалка, норма 50 кг, то в Астраханской области объем составляет 5 - 10 кг в зависимости от вида рыбы. И если ты поймал рыбу, которая одна весит более 10 кг, то все - ты должен прекратить рыбалку.

- Как этот контроль будет выглядеть?

- Понятно, что рыбинспектор сможет посчитать и взвесить только то, что обнаружил вместе с рыбаком. Но никто не исключает того, что человек выловил рыбу, спрятал ее дома и снова пошел на промысел. Такие случаи отследить сложно. Но нововведение хотя бы дает инструмент рыбинспекторам, как таких заготовителей контролировать.

- Чем было продиктовано введение этих норм?

- Критического сокращения запасов рыбы мы не видим. Решение было вызвано в том числе и просьбами добросовестных рыболовов. Им обидно, когда приходят такие бытовые браконьеры, заготовители, которые выбирают весь объем. Это не совсем правильно. Хочешь зарабатывать рыбалкой - оформляйся как индивидуальный предприниматель. У нас есть много видов рыб, которые не квотируются (свободный вылов для всех рыбаков. - Ред.). Можно прийти и получить разрешение.

ПЛАТНЫХ УЧАСТКОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ

- Сложилось ощущение, что простому рыбаку с удочкой просто так и встать-то негде - там, где рыба есть, рыбалка платная.

- Закон о любительском рыболовстве, который в Госдуме готовится ко второму чтению, предусматривает отказ от платных участков для любителей. Исключение - водоемы с аквакультурой, то есть где выращивается рыба. Владелец таких рыбоводных участков может оказывать платные услуги.

В свое время были введены участки для платной рыбалки, но их стали распределять зачастую без всяких обоснований. Предприниматель ничего на участке не делал, но при этом ограничивал возможности рыбаков-любителей. Большинство договоров было расторгнуто, но часть еще осталась - заключались на 15 - 20 лет. С 2010 года новые платные участки для спортивного и любительского рыболовства не выделяются.

- То есть мест для свободного доступа у любителей будет больше?

- Да. Но при этом на ценные и особо ценные породы появится государственная пошлина. Она будет небольшая. Перечень этих видов рыб будет формироваться по предложениям регионов.

- Бывает, встанешь на клевом месте, а участок, оказывается, закреплен за рыболовной артелью - считается промысловым. И эта артель с меня требует деньги.

- Это допустимо, ведь участок изначально выделяется конкретному предпринимателю для промышленного рыболовства. Как, например, пруд, в который выпускают рыбу, чтобы потом ее ловить.

- Кто ежегодно определяет сроки нерестового запрета? Потому что год от года весна бывает разная - где-то очень ранняя, где-то поздняя. Обидно же - рыба отнерестилась, а рыболовный сезон все не открывают.

- Такая проблема действительно существует. Наши коллеги из других ведомств запрещают устанавливать сроки в режиме реального времени. Если в законе о животном мире такая возможность есть у регионов - устанавливать, когда открывается сезон охоты, то, к сожалению, здесь такой оперативной возможности нет. Мы не раз обращались - дать нам возможность хотя бы на две недели смещать сроки запрета и открытия сезона. Пока мы убедить наших коллег не смогли, но попытки такие продолжим.

Илья Шестаков.Фото: Александр ГЛУЗ

ОКУ ПОЧИСТИЛИ - ПОЯВИЛАСЬ СТЕРЛЯДЬ

- Рыбы в стране еще много?

- Запас не находится на одном и том же уровне постоянно. От года к году ситуация меняется. В Волге, например, в прошлом году было много воды, и запасы выросли. Если говорить в целом, включая и промышленное рыболовство, то объем увеличивается.

- В целом - это вместе с морской рыбой?

- Естественно.

- А конкретно в реках? Ока уже формально выведена из полноценного судоходства, потому что обмелела. Это же проблема и рыболовства.

- Проблема большая, безусловно. Реки мелеют, заиливаются. Поэтому есть программы по расчистке каналов-рыбоходов. К примеру, в прошлом году в Волго-Ахтубинской пойме было прорыто и очищено 200 км каналов-рыбоходов. Такие работы в различных регионах расписаны в плане до 2020 года. В Оке, кстати, хоть с ней и проблемы, за счет мероприятий по искусственному воспроизводству появилась стерлядь.

ВИДЫ НА ИКРУ

- Заговорили о вкусном. Сразу вспомнилась красная икра. Чего ждать от лососевой путины в этом году?

- Мы осторожно подходим к прогнозам, потому что в прошлом году путина не совсем оправдала ожиданий, особенно в двух регионах - на Сахалине и в Хабаровском крае. Хотя на Камчатке объем добычи оказался в числе рекордных. А сейчас мы наблюдаем уникальный, наверное, случай. Наши научно-исследовательские суда видят достаточно много рыбы в море, но пока она на нерест не идет, к берегам не подходит в том объеме, в котором хотелось бы. Это из-за понижения температуры воды в этом году, оно задерживает процессы примерно на две недели. Ситуация должна проясниться через неделю-две - сбудется ли тот прогноз, который давали институты. А он достаточно хороший.

- Когда горбуша к нам не приходит, говорят, что она просто ушла на Аляску. Она может уйти на Аляску?

- Нет, это не так. Лососевые виды рыб возвращаются после нагула в океане в родные реки. Здесь в большей степени другое. У нас на Дальнем Востоке к берегам подходят в большом количестве сайра, скумбрия и сардина иваси. Это, по сути, конкуренты за питание с лососевыми. Поэтому возможно снижение объемов добычи лососевых. Такие процессы проходят циклами - то одних рыб больше, то других.

- Спустя много лет в прошлом году начался промышленный вылов иваси - консервы с ней появились в продаже на Дальнем Востоке. Но до Москвы почти ничего не доехало. В этом году в столице в магазинах появятся банки с иваси?

- Уверен, что будут. Если в прошлом году мы добыли около 20 тыс. тонн иваси, то в этом году есть возможность освоить 100 тыс. тонн, а при активном промысле - до 300 тыс. тонн. И конечно, иваси поедет и в центральные регионы России.

- А что говорят ученые, иваси надолго пришла? Ее же не было около четверти века.

- Ее не было с 92 - 93-го годов. Это циклическая история, когда идет потепление и рыба как относительно теплолюбивая заходит как раз в нашу экономическую зону. Этот цикл будет где-то 12 - 15 лет продолжаться. Мы ожидаем пик возможной добычи в районе миллиона тонн в год. Потом иваси опять уйдет.

НА ВОЛГЕ - БРАКОНЬЕРСКАЯ ОПГ

- Давайте поговорим о браконьерстве. По ощущениям, ситуация ухудшилась. Например, на Байкале, на Волге.

- Если говорить именно о Байкале, то там сыграл роль запрет на промышленный вылов. Сейчас проводится комплекс мероприятий по предотвращению незаконной ловли омуля. Территориальное управление очень активно взаимодействует с МВД и ФСБ. Промышленный вылов омуля запретили, а спрос на него никуда не исчез. Статистика браконьерства выросла на этой почве.

Волга тоже очень сложный регион. Приведу один пример. Мы проводили совместно с МВД спецоперацию по противодействию браконьерам, готовили ее в режиме строгой секретности. Когда она началась, мы поняли, что все крупные браконьеры с реки ушли - их предупредили. Остались только мелкие, у которых не было информаторов... Там совершенно другие масштабы, организованный криминал. Это ОПГ. Бороться только инспекторам рыбоохраны с этой проблемой невозможно. Закрыть всю воду мы не можем физически. На одного рыбинспектора приходится 1900 километров реки, 16 тыс. га озер и водохранилищ. Но борьбу ведем и в этом, и в других регионах, и результаты она все равно приносит. На Камчатке ведем активно действия. То, что там увеличилось количество нападений на сотрудников рыбоохраны за последние годы, - плохо, но это знак, что повышается эффективность работы против браконьеров.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Когда дальневосточные деликатесы доедут в Москву не в консервах?

- Рыба с Дальнего Востока приезжает в центральные регионы в консервах. Даже мороженой оттуда мало, не говоря уже о свежей. Это старая проблема. Сейчас предложены пути решения или все еще нет?

- Здесь вопрос сугубо экономический. С доставкой в целом проблему удалось решить. Сейчас уже примерно 50% рыбы с Дальнего Востока перевозится рефрижераторными контейнерами. И вагоны есть, и температурный режим сейчас стал выдерживаться, потому что это стал контролировать Россельхознадзор. Срок доставки сокращен значительно: c 25 до 10 дней. Да и стоимость этой доставки - 12 - 15 рублей за килограмм даже в высокий сезон. То есть в цене продажи это 5 - 7%. Проблема в отсутствии у нас такого звена, как специализированные оптовые торговые компании, которые будут закупать уловы и затем распределять по торговым сетям. Потому что рыбаку неинтересно этим заниматься. Хотя мы их вынуждаем. И рыбаки создают перерабатывающие мощности, начинают работать с торговыми сетями. Возможность и попасть в сеть, и получить там нормальные условия - действительно большая борьба. Хотя сети и заявляют постоянно, что все великолепно, но поговорите с рыбаками напрямую, и они скажут, что это далеко не так. Сети выставляют жесткие требования. С одной стороны, можно понять - у них свой бизнес, но рыбаки зачастую просто не могут выдержать его условий. А оптовых торговых компаний, которые могли бы работать и с рыбаками, и с сетями, у нас нет.

С лососем на Дальнем Востоке проблемы нет. Вот только в наши торговые сети почему-то он «приплывает» с Фарерских островов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- А вот поставщики рыбы с Фарерских островов как-то решили эту проблему - их лосось наши сети берут.

- У импортной рыбы проблемы аналогичные. Просто там импортеры, которые занимаются реализацией в сети. Это же не Фарерские острова занимаются поставками, а торговые компании.

- По факту рыбаки на Дальнем Востоке продают рыбу в Китай, Японию, Корею.

- В Китай и Корею удобно поставлять, потому что там даже перегружать не надо. Зачастую транспортное судно заходит в наш порт, оформляет все документы, рыбу не выгружает, а напрямую уходит в Китай и там сдает. Рыбак тут же получил деньги, сделал закупку необходимых материалов и пошел дальше.

Мы понимаем проблему. И еще то, что мы экспортируем 90%, по сути, сырья, рыбы с минимальной степенью обработки. Хотя последние два года доля переработанной продукции растет, динамика все равно нас не устраивает. Чтобы стимулировать поставки на внутренний рынок, сейчас работаем по нескольким направлениям. Начали модернизировать рыбные порты, выдаем инвестиционные квоты тем предприятиям, которые строят в наших прибрежных регионах рыбоперерабатывающие заводы. А также готовим изменения в Налоговый кодекс, будем стимулировать за счет ставки сбора доставку на внутренний рынок или производство продукции с высокой степенью переработки.

- То есть в ближайшее время в магазинах появится наша дальневосточная рыба?

- Рассчитываем, что ее будет больше. Хотя нашей рыбы в магазинах и сейчас достаточно много. Другое дело, по какой цене. Простой пример: минтай стоит на Дальнем Востоке 75 рублей плюс доставка 15 рублей - выходит 90 рублей. А в магазине он будет стоить 220. Где-то эти 130 рублей осели между компаниями, которые везут товар.

- Когда-то была идея создать рыбную биржу. Эта идея умерла?

- Нет, не умерла, мы хотим сделать такую биржу. Но прежде нужно создать правильную инфраструктуру. Сейчас есть небольшие биржевые площадки, которые работают на Дальнем Востоке, но пока объем реализации там не очень большой. Биржевую торговлю мы хотим создать для продукции, которая идет на экспорт, - обязать рыбаков реализовывать ее на аукционных торгах. Это позволит сделать прозрачными цены на рыбу.

- В середине сентября пройдет традиционный международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербурге. «Комсомольская правда» принимает в нем участие вместе с Росрыболовством. И будет представлять стратегию продвижения нашей рыбы на отечественный рынок. Что еще будет обсуждаться на рыбопромышленном форуме в этом году?

- Это второй международный рыбопромышленный форум. Первый прошел весьма успешно. Вместе с ним проходит крупная отраслевая выставка. На форуме обсуждаться будет много разных вопросов, но основной посыл - желание увидеть, каким будет мировое рыболовство до 2050 года. Надо понимать, какие тенденции грядут. Как в рамках международной повестки дня будет организован этот процесс и как правильно его организовать дальше, чтобы, с одной стороны, и объемы вылова сохранить, а с другой стороны, сохранить для будущих поколений ценные рыбные запасы.

СПРАВКА «КП»

Что за новшества стали действовать для рыбаков-любителей

С 1 июля 2018 года вступили в силу поправки в Закон о рыболовстве, принятый еще в 2016 году. Главное новшество - для рыбаков-любителей вводятся максимальные суточные нормы вылова. На разные виды рыб в зависимости от региона и конкретного водоема лимиты установлены разные. Нормы определялись на основании рекомендаций специалистов рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов, с учетом особенностей регионов, запасов рыбы и т. п.