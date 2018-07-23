Лучший на «Тур де Франс» россиянин Ильнур Закарин: Ребенка своего никогда на велосипед не посажу. Слишком страшно!

СЕГОДНЯ 21:30 2018-07-23T21:51:40+03:00

Известный велогонщик рассказал «Комсомолке» об опасностях спорта, личной жизни и раскрыл секрет, почему он сидит на макаронах [видео]

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Это в России его могут не узнать на улице. А для европейцев велогонщики, участники Тур де Франс — полубоги. Я не шучу. Во время заезда вдоль километров трассы - толпы. В эти дни, подражая кумирам, во Франции на велосипеды садятся все. От мала до велика. От 20 до 120 кг.

В альпийских городках, где проходил очередной этап велогонки, даже как-то скромно праздновали победу Франции в Чемпионате мира по футболу. Мол, наши пацаны с мячиком, конечно, молодцы. Но футбол футболом, а тут надо к более важному готовится: к гонке. Vivе le tour!

В одном из таких французских городков мне и удалось поговорить с нашим велогонщиком, выступающим за команду «Katusha–Alpecin», уроженцем Набережных Челнов Ильнуром Закариным. У него, между прочим, лучшие показатели из всех россиян на Тур де Франс!

zakarin444 Во время гонки Тур де Франс

Годовой пробег — как у автомобиля

- Ильнур, а почему ты такой худенький? Все велосипедисты такие?

- Нет, конечно! Это вы спринтеров не видели — они более мощные, у них мышечная масса под 80-90 кг. У меня другая специализация просто. Я «многодневщик»: это когда организм позволяет участвовать в многодневных гонках и быстро восстанавливаться. Тур де Франс именно такая гонка.

- Какой у тебя вес?

- 64 кг при росте 189 см.

- Я же говорю, худенький! А как долго продолжается карьера велосипедиста?

- По разному. Я знаю гонщиков, которые и в 42 года выступают. Но в среднем до 35-37 лет. Мне сейчас 28. Если продержусь на пике еще 4-5 лет, было бы отлично.

zakarin444 При росте 189 см Ильнур Закарин весит 64 кг. И при этом сидит на макаронах!

- А потом?

- Пока не знаю. Велосипедисты после окончания карьеры в основном уходят в спортивные директора, в менеджеры команд. Но у меня к этому особых способностей нет, мне кажется.

- Не считал, сколько км за эти годы намотал?

- Ну...за 21 день на Тур де Франс проезжаем 3600 км. В год получается 20 тысяч километров или чуть больше.

- Ого! Столько за год средний пробег у автомобиля. А за два года, выходит, огибаете Землю.

- Да, как-то так.

«После моего падения жена не смотрит гонки»

zakarin444 Лучший россиянин на Тур де Франс Ильнур Закарин

- Наверное с таким плотным графиком на личную жизнь совсем времени не остается?

- Остается. Я женат, дочка есть, а скоро должен сын родиться. (Супруга Ильнура, Виктория — тоже бывшая велосипедистка, они познакомились на спортивных сборах. Дочке Кристине два годика, сын у Закариных должен родиться в конце августа — Ред.).

- А где живете?

- Большую часть времени проводим на Кипре.

zakarin444 Ильнур (слева) - лидер команды Katusha Alpecin .

- Ребенка уже на велосипед посадили?

- Не посадил. И не посажу. Я не смогу на это смотреть, серьезно! Слишком страшно. Это очень опасный вид спорта. Вот на днях был этап — каждый второй падал, ехали по бездорожью. В нашей команде стартовало восемь человек, один ключицу сломал, второй — пять позвонков...

Помню, два года назад я сильно упал на спуске, сломал ключицу и лопатку. Опасное было падение, а уж по телевизору оно казалось и вовсе ужасным. И так получилось, что эту гонку смотрела моя беременная жена. Я после падения старался пошевелиться, показать — что все нормально. Не получилось. Меня увезли. Только через какое-то время смог ей позвонить. Конечно, переволновалась она...

Так что своих детей планируем отдать в что-нибудь поспокойнее: теннис, плавание.

fit_zakari Супруга Виктория - красавица. Сейчас ребята ждут сына, он родится в конце августа.

Разумеется, эти опасности касаются в основном профессионального велоспорта. Любительский - это совсем другое, его надо популяризировать! Кто ездит на велосипеде ради поддержания здоровья, те большие молодцы. Одобряю.

- Можете пожелать что-нибудь начинающим велосипедистам?

fit_zakari Семья Ильнура: жена Вика, дочка Кристина и шпиц Энди.

- Самое главное: следите за собой на дороге. Не дурачьтесь. Читаю в Фейсбуке: что только не творят люди. В Крылатском ездят по трое или против часовой стрелки — это не безопасно! Всегда надо помнить, что ты на дороге ни один. И ты отвечаешь не только за себя, но и за других.

«Сидим на одних макаронах»

- У велосипедистов какое-то особое питание?

- На гонке с нами ездит повар, он подбирает меню: что есть до, что после гонки. Плюс у меня жена диетолог, помогает правильно питаться.

С утра обязательно долгие углеводы. Макароны едим каждый день — за три часа до старта. Чай, кофе с чем-нибудь. После гонки обязательно мюсли или рис. Вечером опять паста. Мы, получается, в принципе весь месяц гонки только пастой и питаемся. На ужин обязательно с мясом или рыбой, курицей.

- И много воды пьете?

- Я посчитал, в такую жару по 5 литров за гонку выпиваю. И еще обязательно едим во время заезда. Нам в фольгу булочки или рис заворачивают. Быстренько закидываешься, запиваешь - и дальше. Когда 5 часов едешь при пульсе 150-160 ударов в минуту, надо обязательно перекусывать, иначе энергия закончится.

О допинге, суевериях и «усах надежды»

fit_zakari Закарины - болельщики хоккейного клуба "Ак Барс"

- Допинг и россияне — это больная тема. Спонсоры вашей команды «Katusha–Alpecin», производители косметики из Германии, перед ЧМ-2018 и гонками Тур де Франс даже специальный релиз выпустили: мол, в нашем шампуне от выпадения волос с кофеином может быть обнаружен в допинг-пробах. И хотя ВАДА вычеркнула кофеин из списка запрещенных веществ - все равно ведь предупредили! То есть это актуально?

- Меня лично вопрос допинга, к счастью, не коснулся. Хотя находятся такие, кто злоупотребляет запрещенными веществами: но это не в профессиональном велоспорте. У нас работает антидопинговая система АДАМС: ты в обязательном порядке пишешь, где ночуешь, что ел, что пил. И в любой момент может приехать комиссия и взять твои анализы. На гонках часто проверяют, 15 раз за 21 день гонок точно. То есть практически каждый день.

- А шампунем-то «Alpecin» пользуешься? Хотя тебе не особо актуально: вон какой лохматый!

- Пользуюсь, хороший шампунь. А что оброс — просто постричься не успеваю, все время в разъездах.

- Думала, во время гонки не стрижешься и не бреешься: вроде как усы надежды...

- Нет, это не про нас, не про велосипедистов (смеется). Захотел постригся, захотел побрился. Никаких суеверий.

Сколько получают велосипедисты

- Нескромный вопрос: а какие у профессиональных велосипедистов зарплаты?

- Минимум 52 тысячи евро (3,8 млн. рублей. - Ред.)

- В месяц?!

- Нет, в год. Все-таки мы не футболисты и не хоккеисты. Но это минимум, а минимум никто не получает. У всех разные зарплаты. У нас нет фиксированной ставки.

- Бокал вина или пива разрешают?

- Разрешают, наверное. Но вряд ли кто-то пьет. Потому что каждый день на гонке тяжелый, расслабляться нельзя.

- А в отпуске?

- В отпуске, конечно, можно. Ты сам тренируешься, сам подводишь себя к гонке: от тебя нужен результат. А уж что ты делаешь вне соревнований — это не так важно.

- Где отдыхать любите?

- В Италии есть очень красивый городок Ливиньо. Мне там очень нравится. Каждый год туда ездим. Там высокогорье: можно мне тренироваться, а семье есть где погулять.

- А в России?

- В России я бываю только дома, в Набережных Челнах. На хоккей люблю ходить: болею за «Ак Барс». Ни разу в Питере не был — говорят, там очень красиво.

В России очень много мест, где мне бы хотелось побывать. Но пока на это времени нет. Потом наверстаю!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/661448" frameborder="0"></iframe> Ильнур Закарин: Ребенка своего никогда на велосипед не посажу!.Александра КУЧУК

Справка «КП»

Ильнур Азатович Закарин родился 15 сентября 1989 года в Набережных Челнах. В велоспорте с 12 лет. Шоссейный велогонщик. Лидер команды «Katusha–Alpecin». Чемпион России 2013 и 2017 года в индивидуальной гонке на время. Участник Тур де Франс, Джиро д,Италия и Вуэльта Испании. В последнем гранд-туре в 2017 году занял третье место.