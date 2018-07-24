Лесные пожары в Греции: есть ли опасность для туристов

СЕГОДНЯ 13:10 2018-07-24T14:04:07+03:00

Огонь бушует в окрестностях Афин, но вдали от популярных морских курортов [фото, видео]

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Лесные пожары, которые сейчас бушуют в Греции, уже назвали сильнейшими за десятилетие. Страшнее было только в 2007-м, когда пылали почти 3 тысячи квадратных километров на Пелопоннесе, в Аттике и других регионах страны.

Пожары в Греции.

В июле 2018-го очаги возгорания расположены к западу и востоку от Афин - греческой столицы. Местные СМИ сообщают уже о 60 погибших и сотне сожженных домов. Местных жителей эвакуируют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/661521" frameborder="0"></iframe> Пожары в Греции с высоты.

Греция - один из самых любимых российскими туристами зарубежных курортов, в 2018 году в Элладе ждут в гости около миллиона наших соотечественников. Сейчас самый пик пляжного сезона. Есть ли опасность для тех, кто отдыхает в Греции или летит туда в ближайшее время?

Огонь бушует в окрестностях АфинФото: REUTERS

Если кратко - нет. Очаги пожаров расположены далеко от популярных пляжных курортов. Среди пострадавших вообще нет иностранных туристов.

- Разумеется, мы следим за ситуацией. Среди погибших и пострадавших при лесных пожарах в Греции граждан России нет, - подтвердил в эфире Радио "Комсомольская правда" старший советник посольства РФ в Греции Владимир Майстренко.

Россияне чаще всего летят на пляжи греческих остров - Крита, Родоса, Коса, Корфу и других, а также на полуостров Халкидики. Добираются в основном прямыми рейсами, минуя Афины. Если у вас куплен тур или забронирован отель в Греции, скорее всего, волноваться не о чем. Просто посмотрите на карту: те же Родос, Крит или Закинтос от Афин в сотнях километров, да еще и по морю!

Лесные пожары, которые сейчас бушуют в Греции, уже назвали сильнейшими за десятилетиеФото: REUTERS

Однако рядом с Афинами тоже есть отели на побережье. Например, в районе Глифада. Визит в Афин с их древними памятниками входит в программы экскурсионных туров по Греции.

- В пригородах Афин сейчас находятся порядка 2 тысяч организованных российских туристов, - рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" директор Ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. - Все они в безопасности, лесные пожары отдыху и поездкам не мешают.

Действительно: главные очаги пожаров полыхают все же не самих Афинах, а в районе портового города Рафина в 35 км к востоку от столицы и в Кинете, это в 55 км, на полпути к Коринфу.

Самостоятельных путешественников лесные пожары все же могут коснуться.

Окрестности Афин затянуты дымомФото: REUTERS

Во-первых, если вы планируете добираться на пароме из порта Рафина на греческие острова. Порт не такой крупный, как Пирей и Лаврио, расположен примерно в 35 км к востоку от Афин. Огненная стихия бушует совсем рядом, в районе Рафины пожары уничтожили около ста домов, с горечью констатирует мэр Рафины Вангелис Бурнус. В порту создан временный госпиталь для пострадавших и эвакуированных жителей. Есть сбои в паромном сообщении.

Во-вторых, если едете на машине или автобусе из Афин в Коринф или на полуостров Пелопоннес. Очаги возгорания расположены как раз рядом с дорогой, ведущей на полуостров.

На тушение пожаров брошены все службыФото: REUTERS

- Введена чрезвычайная ситуация. Афины вечером 23 июля оказались практически отрезаны от южной части Греции, от полуострова Пелопоннес, - Радио "Комсомольская правда" связалось с находящимся в Афинах независимым греческим журналистом Сократом Грамматикопулосом. - Сильно пострадали приморские районы, где отдыхают не иностранные туристы, а местные жители. Их эвакуируют. Соседние гостиницы принимают пострадавших бесплатно, магазины раздают воду - проявляется человеческая солидарность. Главная проблема в том, что вокруг горы с сосновыми лесами, деревья вспыхивают очень быстро. А в понедельник вечером дул сильнейший ветер, он разносил огонь, пожарные не успевали справляться. Это и привело к трагедии.

На тушение пожаров брошены самолеты и вертолеты со всей страны, в том числе и военные дроны. В спасении принимают участие корабли береговой охраны Греции и частные суда. Около 700 человек удалось вывезти из огненной ловушки именно по воде. На помощь греческим пожарным готовы прийти их коллеги с Кипра. Испания предложила прислать свою пожарную авиацию.