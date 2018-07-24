СЕГОДНЯ 13:23 2018-07-24T13:47:43+03:00

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«Минус 10 кг точно»: Постройневшего Ивана Урганта не узнать

Иван Ургант всегда тщательно следил за своим весом, поскольку как любой телеведущий знает, каким бы стройным ты не был, камера обязательно прибавит 3-4 лишних кг. Плюс, модная мужская одежда сегодня подразумевает приталенные силуэты, что для Урганта было еще одним стимулом все время держать себя в форме. И ему это удавалось, а вот стать еще стройнее нет. Но некоторое время назад самый популярный ведущий в стране вдруг увлекся велоспортом. Начиналось все с одной тренировки в неделю, потом Ваня с семьей устраивал длинные велопрогулки в отпуске, а потом вышел и на гонку «Тур де Франс». На днях шоумен поделился фотографией, на которой позирует в велоформе рядом с байком. «Лордоз, кифоз и необыкновенный кросс», - поделился снимком Иван Ургант. Скромно и иронично.

urgantcom Лордоз,кифоз и необыкновенный кросс!

Но поклонники были сильно удивлены тому, как за короткое время изменился ведущий. Они отметили, что ведущий значительно похудел за последние месяцы, а в велокостюме практически не похож на себя. "Ого, минус 10 кг точно", «Господи, а исхудал-то как», «Смотрю "Вечерний Ургант" из-за ваших щечек, слезайте с велосипеда!», «Ого! Не узнать», «В хорошей форме», «Ты это где такую фигуру взял?», «Иван, ты ли это?», «Господи, Аполлон!», «Костюмчик — шик», — написали они.

Надо отметить, что велоспортом долгое время занимался Олег Тиньков, и собственно Ургант не раз советовался с бизнесменом по поводу его заездов.