"Политические границы не должны проходить по сердцам": Москва и Киев отметят 1030-летие Крещения Руси

СЕГОДНЯ 14:00 2018-07-24T14:07:24+03:00

Изменить размер текста: A A

28 июля страну ждет большой юбилей - 1030-летие Крещения Руси. Тогда святой равноапостольный князь Владимир сделал для страны исторический выбор, остановившись на православии.

- Это самое масштабное событие в отечественной истории. И в общественном измерении, и в личностном. Перемена в личности князя Владимира (а он говорил: "Я был зверь, а стал человеком") характеризует и те перемены, которые произошли с народом, - заявил на пресс-конференции в преддверии торжеств глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда. - Сегодня политические границы не должны проходить по нашим сердцам. Очень важно, чтобы мы сохраняли единство, которое связано с общей верой. Русская православная церковь - это не церковь Российской Федерации. Несмотря на сегодняшние турбуленции, мы понимаем, что мы братские народы, и этот праздник должен это подчеркнуть.

Центрами празднования станут Москва, Киев, Минск, Кишинев и другие города стран, которые входят в зону пастырского окормления РПЦ. И в Москву, и в Киев приедут делегации Поместных православных церквей. В российской столице Патриарх Кирилл впервые совершит праздничную литургию в Кремле под открытым небом - на Соборной площади. Оттуда верующие пройдут крестным ходом до Боровицкого холма, где был установлен памятник князю Владимиру.

В прежние годы предстоятель РПЦ встречал этот праздник на берегах Днепра, но нынешняя ситуация традиции скорректировала.

- Сердце Святейшего скорбит о том, что он не может молиться вместе со своей паствой в Киеве. Но он уверен, что все это, как ветер по крыше, пройдет, и наступит время, когда он сможет посетить Киев. Это его внутреннее убеждение и то, о чем он усердно молится, - поделился пресс-секретарь Патриарха иерей Александр Волков.

Из Киева меж тем приходят новости, что власти пытаются ограничить наплыв паломников в праздничные дни. Негативный фон создают и давние попытки украинских политиков разорвать духовные связи с Москвой и добиться автокефалии (независимости) Украинской православной церкви.

- Мы надеемся на то, что общими усилиями всего православного мира это единство будет сохранено. Кроме амбиций и человеческих страстей нет никаких оснований для того, чтобы это единство взять и разорвать, - напомнил Владимир Легойда.

А на вопрос о том, может ли церковь сама в таком случае повлиять на политиков, ответил кратко: "Церковь меняет людей, а люди - мир".