«Для женщины в вашем возрасте необходимо достоинство»: 53-летняя Апина поделилась эротичным снимком

СЕГОДНЯ 14:44 2018-07-24T14:48:40+03:00

Изменить размер текста: A A

1,5 года назад 53-летняя Алена Апина уже заставила пользователей сети обсуждать свою персону, когда предстала в весьма откровенном виде в клипе «Близость». На протяжении всего ролика Алена пела в нижнем белье разных цветов и фасонов. Кроме того, певица меняла парики и головные уборы. Да и вела себя в кадре Алена весьма откровенно: эротично двигалась и кокетливо манила за собой пальцем. Тогда пользователи посчитали, что подобные видео не лучший пиар для карьеры певицы.

Но на днях, Алена Апина снова вспомнила старое. И на этот раз опубликовала фотографию, на которой позирует в одной лишь джинсовой рубашке. Надо отметить, что у артистки прекрасная фигура, и похоже, она решила, что сможет, как женщина свободная, позволит себе немного откровенности на снимке. Однако некоторые подписчики Апиной считают, что она перешла все рамки приличия.

neapina Я и собачка.

«Для женщины в вашем возрасте необходимо достоинство, а не голая грудь», «Лет немало, а все туда же...» — написали некоторые интернет-пользователи в комментариях к посту. Впрочем, многим кадр все же понравился, и они похвалили Алену за смелость.