Автопилот на главной дороге

СЕГОДНЯ 11:55 2018-07-24T11:58:32+03:00

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На территории предприятия началось тестирование автономного микроавтобуса, который уже в ближайшем будущем будет перевозить по заводу сотрудников.

Беспилотная «ГАЗель NEXT» выделяется в потоке разнообразного транспорта, курсирующего по территории Горьковского завода. Словно подчеркивает: это особенная машина. И, действительно, присмотревшись, можно заметить стереокамеры, радары, ультразвуковые датчики по периметру, Wi-Fi-антенну в задней части крыши.

В первую очередь пассажиров автономной «ГАЗели NEXT» удивляет абсолютная тишина в салоне: под капотом машины - электрический двигатель, который работает не только экологично, но и бесшумно. Беспилотный маршрут построен от Объединенного инженерного центра ГАЗа через железнодорожные пути до цеха сборки грузовых автомобилей. Такой маршрут разработчики выбрали не случайно. При запуске новых продуктов инженеры каждый день посещают производство. Скоро они смогут еще быстрее преодолевать эту дистанцию, тестируя заодно очередную новинку - беспилотный автомобиль.

На внутренние улицы необычная «ГАЗель NEXT» вышла после «стерильных» условий полигона и тщательного тестирования всех систем, отвечающих за безопасность. Но завод с его плотной застройкой, большим количеством труб, коммуникаций, пешеходами и транспортом - совсем другое дело. Трафик почти как в городе. Машина должна реагировать быстрее и точнее, должна знать свое положение на дороге с точностью до сантиметра. Маршрут проложили таким образом, чтобы беспилотник всегда двигался по главной дороге. И хотя выставлены специальные указатели, предупреждающие об испытаниях автономной техники, машина должна быть готова к самым разным ситуациям, в том числе нарушениям правил движения со стороны пешеходов.

- Пока во время испытаний в кабине находится оператор, который при необходимости возьмет управление на себя, - рассказывает главный инженер-конструктор ГАЗа Михаил Иванов. - Конечно, можно организовать выделенную полосу, организовать закрытый маршрут, но в жизни такое не всегда возможно, а наша задача - приспособить машину к реальным условиям. Будем вносить изменения в систему управления, чтобы повысить дальность распознавания препятствий.

В рамках испытаний в памяти автомобиля фактически создается библиотека образов: мозг автомобиля должен уметь распознавать дорогу и объекты на ней в разных погодных условиях, в разное время суток, при различном освещении и расположении объектов.

- Образец, который мы сегодня тестируем, - это не просто прототип, сделанный исключительно для показов и презентаций, - объясняет Михаил Иванов. - Это единственный в России автономный автомобиль, созданный на промышленных компонентах: все исполнительные механизмы - тормоза, рулевое управление, управление двигателем - выполнены на основе серийных решений.

ГАЗ первым из российских производителей стал заниматься беспилотниками. Еще в 2010-м компания начала участвовать в программе «Робототехника», и вот уже девятый год беспилотные машины, переоборудованные командами ведущих технических вузов страны, разъезжают по полигону. С 2017-го к основному регламенту соревнований добавлены задания по разработке автоматизированных систем помощи водителю ADAS (Advanced driver assistance systems). Добавлены не просто так: стратегия развития ГАЗа предусматривает планы по оснащению транспортных средств подобными системами, чтобы снизить риски ДТП, происходящих по вине человека, и сделать владение техникой удобнее. Это такие функции как предупреждение о сходе с полосы движения, экстренное автоматическое торможение перед внезапно возникшим препятствием, интеллектуальное ограничение скорости, предупреждение об опасности наезда, обнаружение и распознавание дорожных знаков, мониторинг слепых зон, мониторинг усталости и состояния водителя, помощь в пробке и др.

«Электронные помощники» будут доступны водителям и хозяевам автопарков уже в ближайшие годы. А вот то, что выпускается уже сегодня, так это машины с телематическим блоком GAZ Connect. Привязав грузовик к своему смартфону, в любой точке мира можно отслеживать такие показатели, как уровень топлива, общий пробег, температуру охлаждающей жидкости, пробег до следующего техобслуживания и пр. При подключении к специальному интернет-ресурсу владельцу открывается доступ к расширенным возможностям: назначение заданий и контроль за их выполнением, определение и контроль движения по маршрутам, в том числе создание геозон, за пределы которых запрещен выезд водителю, и др.

Сервис GAZ Connect работает с использованием установленных на автомобилях устройств «ЭРА-ГЛОНАСС». Устройства прошли сертификацию как устройства вызова экстренных оперативных служб, но обеспечивают также дополнительные функции, необходимые для работы сервиса GAZ Connect.

- Многофункциональные устройства, устанавливаемые на автомобили производства «Группы ГАЗ», не только оповещают экстренные службы в случае аварии, но и позволяют реализовать дополнительные сервисы, - рассказывает президент НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко. - Благодаря этой опции автотранспортное предприятие может без дополнительных расходов подключить машину с терминалом «ЭРА-ГЛОНАСС» к сервису GAZ Connect и существующей системе диспетчеризации и управления автопарком. Считаем, что будущее именно за такими многофункциональными устройствами. Оснащение автомобилей системами вызова экстренных оперативных служб способствует развитию услуг на основе телематики, снижая барьер для их внедрения в автопарках.

- Цифровые сервисы становятся важным элементом снижения издержек и повышения эффективности транспортного бизнеса, - отмечает президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин. - Наша задача - обеспечить максимальную интеграцию автомобиля и интеллектуальных сервисов, чтобы предоставить клиентам удобное, недорогое и эффективное комплексное решение по управлению автотранспортом.