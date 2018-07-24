«Комсомольская правда» и Заявочный комитет ЭКСПО 2025 выбрали Матрешку будущего

СЕГОДНЯ 12:50 2018-07-24T12:52:39+03:00

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Матрешка стала послом заявки Екатеринбурга не просто потому, что эта игрушка – действительно один из символов России. У матрешки и ЭКСПО связь особая – историческая. Это сегодня о деревянных куклах, которые убираются друг в друга, знает весь мир, но так было не всегда. Впервые Россия вывела матрешку на международный уровень в далеком 1900 году – правильно, на Всемирной выставке! Она прошла в Париже, Россия приняла в ней самое активное участие и доказала миру, что промышленный и ресурсный потенциал Империи поистине безграничен. Наши технологии, изобретения и мастера получили более двухсот гран-при и почти четыреста золотых медалей, одна из которых досталась матрешке – за оригинальность формы и своеобразную роспись.

Александр Чернов, генеральный директор Заявочного комитета ЭКСПО 2025, председатель жюри конкурса.

Александр Чернов, генеральный директор Заявочного комитета ЭКСПО 2025, председатель жюри конкурса:

"Мы получили без малого 350 конкурсных работ, многие из которых были выполнены очень достойно. Поэтому нам было крайне трудно определить победителя. Ситуацию осложнял тот факт, что в конкурсе принимали участие как взрослые, так и дети. Но номинация у нас была всего одна, поэтому приходилось судить работы детей наравне с работами взрослых. Работы разные, но абсолютно все – интересные. В процессе отбора лучших из них мы старались руководствоваться следующими аспектами: понимание автором специфики ЭКСПО, технологичность (мы же всё-таки выбирали матрёшку будущего) и возможное использование матрёшки в дальнейшем продвижении российской заявки. Конкурсанты из всех уголков нашей страны продемонстрировали огромный творческий потенциал и недюжинную смекалку – мы были рады получить такую обратную связь от людей, которым не всё равно, где пройдёт ЭКСПО в 2025 году".

Итак, победителем конкурса на самую интересную Матрешку будущего стала Анна Шмелева, преподаватель Дома детского творчества из города Сосногорска, республика Коми. Матрешка символизирует внимание, которое человечество сейчас уделяет процессу перенаселенности городов и созданию так называемых вертикальных форм – когда в одном здании располагается и жилье, и пространство для производства пищи – сады и огороды.

Матрешка состоит из 17 наложенных друг на друга призматических форм, на гранях которых указаны года и города проведения Всемирных выставок, начиная с самой первой, состоявшейся в Лондоне в 1851 году. Призмы соединены друг с другом осями, которые проходят не через центр окружностей, а на разных расстояниях от него. Это позволяет создавать из матрешки разнообразные скульптурные композиции. Такие манипуляции с вещами, как говорят психологи, могут снимать стресс и помогать настраиваться на нужный лад.

Член жюри конкурса, художник Никас Сафронов.

Теперь Матрешка будущего, созданная учителем Дома детского творчества в Республике Коми, может стать символом уже самой Всемирной выставки, которая по праву может достаться нашей стране.

Жюри в лице генерального директора Заявочного комитета ЭКСПО 2025 Александра Чернова, вице-губернатора Свердловской области Александра Высокинского, художника Никаса Сафронова и заместителя Генерального директора «Комсомольской правды» Романа Карманова отмечают также работы следующих участников:

• Осадчая Анжелика, г. Иркутск

• Ряпалова Наталья, г. Казань

• Хоткина Елена, Заречный

• Панов Роман, г. Череповец

• Гайфуллин Айнур и Даулятшин Ильгиз, г. Кукмор

• Пислегина Александра, г. Нижний Новгород

• Леванидов Тимофей, г. Ярославль

• Семёнов Евгений, г. Ангарск;

• Гальцова Ариана, г.Коломна, Московская область;

• Крикун Татьяна, г. Анадырь;

• Худолей Раиса, г. Екатеринбург.

Все финалисты получат призы от Заявочного комитета ЭКСПО 2025 и «Комсомольской правды».