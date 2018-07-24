Управляющие турецкого отеля избили пару россиян, приехавших на медовый месяц

СЕГОДНЯ 17:01 2018-07-24T16:58:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Зарубежный туристический вояж на медовый месяц в Турцию в пятизвездочный отель за довольно круглую сумму обернулся для пары из подмосковного города Руза солидным количеством синяков и ссадин.

Неприятный инцидент произошел в турецком курорте Бодрум на который россияне Анастасия и Амир Исхаки приехали сразу после свадебных торжеств провести медовый месяц. Вечером молодые отдыхали в баре своего отеля. Внезапно один из управляющих подошел к колонкам и выключил музыку, сообщив, что дискотека закончена.

Этот факт расстроил россиян и они попросили мужчину включить магнитофон. Указав ему на тот факт, что заведение работает круглосуточно и вокруг много желающих потанцевать. Вместо того, чтобы пойти своим клиентам на встречу, турок повел себя крайне агрессивно и набросился на молодых с кулаками.

Молодоженов избили в Турции.

«Я попыталась узнать, почему музыка должна быть выключена, если заведение работает круглосуточно? Он не стал ничего объяснять, а схватил меня за руку и начал с силой тащить куда-то со словами «я покажу тебе дискотеку сейчас», – рассказала потерпевшая Анастасия Исхаки.

Супруг девушки мгновенно заступился за нее. В итоге словесная перепалка переросла в драку с участием управляющего и охранников. Разнимать драчунов уже пришлось приехавшему на вызов полицейскому наряду. При этом и россиянин и его супруга получили приличное количество ссадин и синяков.

Анастасия и Амир решили не оставаться в отеле и на следующий день сменили гостиницу. Со слов избитых молодоженов, они намерены через суд добиться компенсации и извинений от отеля за испорченный отдых, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».