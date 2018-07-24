2018-07-24T19:26:29+03:00
Спорт

Семейный танец с саблями: Чемпионкой мира по сабле стала дочь знаменитого саблиста Станислава Позднякова

Софья Позднякова в финале победила саму Софью Великую
Сергей КИРИЛЛОВ
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Софья Позднякова завоевала "золото" чемпионата мира.Софья Позднякова завоевала "золото" чемпионата мира.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Третий день чемпионате мира по фехтованию в Уси (Китай) завершился полным триумфом наших саблисток. Софья Позднякова, Софья Великая и Яна Егорян заняли весь пьедестал.

Любопытно, что Софья Позднякова, дочь четырехкратного олимпийского чемпиона по сабле, а ныне президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. В полуфинале 21-летняя спортсменка победила двукратную олимпийскую чемпионку Рио-2016 Яну Егорян. А затем и олимпийскую чемпионку, семикратную чемпионку мира Софью Великую – 15:13.

Кстати, для отца Софьи ее победа стала неожиданностью. Да и привел он ее в свой вид спорта не сразу, когда ей было уже 10 лет. До этого Соня занималась плаванием и спортивной акробатикой.

«Бывает, что папа дает советы, но никогда не ругает за спортивные неудачи», - рассказывала спортсменка в одном из интервью. При этом ее отец Станислав Алексеевич говорит, что советы дает, но все равно к соревнованиям ее готовит личный тренер.

Фехтование. Чемпионат мира. Уси (Китай), 24 июля

Женщины. Сабля. Личный турнир.

1. Софья Позднякова.

2. Софья Великая.

3. Яна Егорян (все – России) и Анна-Элизабет Стоун (США)

5. Светлана Шевелева (Россия).

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