СЕГОДНЯ 21:50 2018-07-24T21:56:49+03:00

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К сожалению, в этом году Григорий Лепс не смог присутствовать на «Рандеву» в Юрмале, хотя и собирался спеть бесплатно для гостей хозяйки фестиваля.

Вместо Лепса на сцену «Дзинтари» вышла его 16-летняя дочь Ева. Фурор произвела группа Cosmos Girls, состоящая из трех юных красоток. Кроме 16-летней дочери Григория Лепса, в группу входят 14-летняя дочь владельца футбольного клуба ЦСКА Саша Гинер и 14-летняя участница шоу «Голос. Дети-5» Эден Голан.

-У девочек пока только одна песня. Ну ничего, я 16 лет пел одну песню, «Натали» называется, - шутил недавно, представляя группу на одной из вечеринок Григорий Лепс.

16-летняя дочь Григория Лепса произвела фурор на фестивале Вайкуле.

Гости фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву» отметили, что 16-летняя Ева очень похожа на своего знаменитого отца.

Кстати, и старшая дочь музыканта Инга тоже певица и актриса. Как рассказала в недавнем интервью «Комсомолке» Инга Лепс, она очень дружна со своей младшей сестрой, хотя мамы у них разные.

— Когда родилась Ева, мне было уже 16 лет, и я была счастлива, что наконец у меня появилась сестра, -рассказала «КП» Инга Лепс.- Сейчас Еве уже 16, она совсем взрослая и дает мне очень мудрые советы о личной жизни. Быть старшей сестрой — это самое прекрасное, я стараюсь каждые свободные выходные проводить в семейном доме с детьми, но мой график, увы, непредсказуем.

КСТАТИ

Дочь Григория Лепса Инга: Если папа не сказал «плохо», считай, похвалил

Старшей дочери Григория Лепса сейчас 33 года. Родители расстались, когда Инге был всего год. Когда девочка подросла, Лепс отправил ее учиться в Лондон. В 2013 году Инга поступила в Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке (подробности)