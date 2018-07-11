Дочь Григория Лепса Инга: Если папа не сказал «плохо», считай, похвалил

СЕГОДНЯ 01:11 2018-07-11T02:51:22+03:00

Актриса и дочь Григория Лепса рассказала о том, как строит свою карьеру [фото, видео]

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Старшей дочери Григория Лепса сейчас 33 года. Родители расстались, когда Инге был всего год. Когда девочка подросла, Лепс отправил ее учиться в Лондон. В 2013 году Инга поступила в Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке. Сейчас дочь Григория Лепса живет в России, работает в театре и устраивает выставки в Москве.

Инга Лепс запомнилась телезрителям по слепым прослушиваниям в проекте «Голос». Григорий Лепс тогда был судьей и достаточно сурово оценил выступление дочери.

— Честно? Плохо. Местами очень плохо. Тебе надо еще годик позаниматься, — вынес вердикт артист.

Инга Лепсверидзе Not about angels - Слепые прослушивания Голос Сезон 5. Григорий Лепс раскритиковал выступление собственной дочери.

Тогда Инга спокойно приняла критику отца и с творческой профессией прощаться не собирается.

«Хочет оградить меня от сцены»

— Инга, почему вы решили учиться за границей, а не выбрали, к примеру, ВГИК? — спросили мы у наследницы артиста.

— Это была родительская воля. Я не хотела расстраивать маму. Сказала, что буду актрисой, на что мама ответила: «Хорошо, но сначала получи нормальную профессию» (в Лондоне Инга получила степень бакалавра СМИ и коммуникаций, а также степень магистра истории искусств — Ред.).

— А папа что говорил?

— Он как-то очень лояльно: как хочешь, так и поступай. Видимо, из своих соображений исходил. Они с мамой оба заканчивали музыкальное училище.

Инга спокойно приняла критику отца и с творческой профессией прощаться не собирается.Фото: Instagram.com

— Почему сначала Лондон, а потом Америка?

— Мне предложили поехать в Лондон. Это произошло случайно: как-то наши знакомые спросили за ужином «Инга, как твой английский?» Я говорю: «Этот школьный предмет я знаю лучше всех других!» Мне хотелось читать в оригинале любимые книги. И таким образом я выучила язык.

— Самостоятельно?

— Я ходила на дополнительные занятия. Инициативная была в этом вопросе. И мне предложили поехать в Лондон — поучиться. А я никогда не была за границей, и тем более я никогда не мечтала учиться за границей. Я ведь из Сочи, из маленького города, из маленького двора. Подумала, что это прекрасная возможность, и поехала. И как-то одно в другое перетекло, и получилось три высших образования.

Мне хотелось читать в оригинале, на английском, любимые книги.Фото: Instagram.com

— Папа у вас строгий, судя по «Голосу». Лишний раз не похвалит.

— Нет, он по-своему хвалит. Он если не сказал «плохо», значит, это похвала.

— Не расстроило, что отец критически воспринял ваши начинания в области пения?

— Он понимает, что это не «начинания». Со стороны, конечно, это выглядело как моя инициатива внезапно построить вокальную карьеру. Но папа знает, что это не так, и поэтому он пытается меня оградить.

— Он вас правда не узнал на «Голосе»?

— Бог его знает. Он один день говорит, что узнал. Потом, что не узнал. Он у нас тот еще актер.

Зовут играть только иностранок

— Ваш отец в кино почему-то не снимается. Может, вам под него сценарий написать?

— Насколько я знаю, периодически ему предлагают роли, но, наверное, он еще пока не нашел свою. Хотя в клипе у Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» он отлично сыграл (там артист перевоплотился в уличного бродягу — Ред.).

— А как театр появился в вашей жизни?

— Тоже случайно. У меня в свое время не получилось поступить.

— А куда вы пробовали?

— Я не пробовалась. Я просто навела справки. Мне сказали, что в 25 лет в театральное девушек уже не берут. Я очень расстроилась. Но тут мне предложили пробоваться на стипендию в Американскую академию в Нью-Йорке. И я поехала и чудом поступила.

Театр в жизни Инги появился случайно.Фото: Instagram.com

— Как выглядит обучение актерскому мастерству в Американской академии?

— Пришел в 8 утра и ушел в 12 ночи. Ни выходных, ни каникул. Ты там живешь. Это полное погружение длиной в 2 года, но в Москве ребята точно так же занимаются. В академии преподают по системе Станиславского, читают Чехова. Конечно же, используют очень распространенную технику Сэнфорда Майзнера. Все эти техники, в принципе, основаны на Станиславском. Моя первая преподаватель актерского мастерства, не знаю, сколько ей сотен лет, но она в свое время работала с Ли Страсбергом. Она называла меня Бланш (героиня Вивьен Ли из известного голливудского фильма «Трамвай «Желание» — Ред.), потому что считала, что я очень драматичная.

Как рассказывает Инга, по ее наблюдениям, за границей актрисе проще найти работу, чем в Москве.

— Я постоянно сталкиваюсь с тем, что в России нужны актеры только заданного типажа. В этом плане есть некоторая консервативность, — говорит дочь Григория Лепса. — Очень сложно под это подстроиться, потому что я просто не вписываюсь в заданные рамки.

— Яркость мешает?

— Очень, как оказалось. Меня в основном зовут на роли иностранок.

Инга отмечает, что в Америке совершенно иной подход к актерскому кастингу. Зачастую продюсеры смотрят не только на талант, но и на количество подписчиков в соцсетях, предполагая, что это принесет дополнительную популярность проекту.

— Отдается предпочтение тем артистам, у которых много подписчиков в Твиттере и Инстаграме, — рассказывает Инга Лепс. — Об этом сразу спрашивают на кастинге. И, что касается театральных проектов, образование играет большую роль.

— Возвращаясь к театру. У вас какая-то премьера вроде намечается?

— Три спектакля театрального сериала «Красное Колесо», пригласили участвовать на фестиваль «Территория». Режиссером нашего спектакля «Вагон системы Полонсо» выступил молодой и талантливый Талгат Баталов. Этот театральный сериал по мотивам романа Солженицына мы уже представляли в «Театре Наций. Новое Пространство». В главной роли в нашем спектакле — Евгений Миронов.

— А вы там кого играете?

— Я там красиво стою (смеется.). Нас в составе несколько девушек и мужчин, кто-то из МХАТа, из ВГИКа — все очень талантливые, и мы красиво поем.

Любовь непредсказуема, неудержима, безусловна — и это прекрасно.Фото: Instagram.com

«Родители познакомились, собирая яблоки»

— За границей сейчас принято сначала сделать карьеру, потому уже строить семью. Вы таких же придерживаетесь взглядов или пока просто не встретили своего мужчину?

— Я думаю, дело даже не в карьере, а скорее, в отношении и готовности к семье в том классическом понимании, к которому мы привыкли в целом. Это одно из самых важных решений в жизни, и это вопрос ответственности, а не желания. Человек может и хочет создать семью, но понимает, что всему свое время.

— Какие качества в мужчине для вас ценнее всего?

— Невозможно выделить какие-то качества. Любовь, как известно, непредсказуема, неудержима, безусловна — и это прекрасно, даже если она не взаимна.

— Хорошо. Тогда какие слабости можете простить ради любви?

— Не будем забегать вперед и предполагать, что что-то придется прощать.

— Папу знакомили когда-нибудь со своими бойфрендами?

— Пока не было такого прецедента — мы с родителями долгое время жили на разных континентах.

— А где вы выросли?

— Я выросла в Сочи на улице Пирогова с мамой и с бабушкой. Училась в обычной школе. Сначала в 23-й, потом мне понравился мальчик в 7-й, и я перевелась. Гордо в пятом классе пришла к завучу и сказала, что забираю документы. Завуч сказала: «Девочка, а где твои родители?» Я говорю: «Дома родители!» Забрала документы, перевела себя в другую школу. (Конечно, мама потом во всем этом разбиралась.)

— А мама чем занимается?

— Мама была музыкантом. Как и отец, пела в Сочи в тех же самых ресторанах.

— Григорий начинал карьеру в сочинском ресторане «1, 3, 7». Родители там познакомились?

— Они познакомились еще студентами музучилища, собирая яблоки в совхозе. В общем, дособирали (смеется.).

Главное - это семья. На фото Инга с мамой.Фото: Instagram.com

— Как сложилась жизнь у вашей мамы после развода?

— С музыкой мама после моего рождения простилась. Она живет в Сочи, так что видимся мы далеко не так часто, как хотелось бы.

— Сложились у вас отношения с новой семьей отца? Тяжело быть старшей сестрой?

— Когда родилась Ева, мне было уже 16 лет, и я была счастлива, что наконец у меня появилась сестра. Сейчас ей уже 16, она совсем взрослая и дает мне очень мудрые советы о личной жизни. Быть старшей сестрой — это самое прекрасное, я стараюсь каждые свободные выходные проводить в семейном доме с детьми, но мой график, увы, непредсказуем.