Маргарита Терехова, страдающая Альцгеймером, с трудом узнает близких и не разговаривает

СЕГОДНЯ 00:25 2018-07-25T00:58:54+03:00

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Пленительная Миледи из «Трех мушкетеров»- Маргарита Терехова была признанным секс-символом советского кино. Ее благосклонности пытались добиться многие артисты, ее обожали миллионы. Актриса сыграла больше сорока прекрасных ролей, но когда врачи поставили ей неутешительный диагноз- почти перестала появляться на публике. Сама так решила, потому что настоящая женщина, а они не бывают некрасивыми.

Болезнь прогрессировала и с 2005 года Маргарита была вынуждена отказаться от игры в театре и в фильмах из-за болезни Альцгеймера. С тех пор Терехова не дала ни одного интервью. Немногословны и редко говорят о здоровье матери и дочь Анна, сын Александр. Хотя стараются все время быть рядом с ней, если вдруг ей понадобиться помощь.

Терехова сама решила после ухудшения состояния здоровья больше не появляться на публикеФото: Михаил ФРОЛОВ

Для программы Корчевникова «Судьба человека» Анна сделала исключение и впервые рассказала, как живет известная актриса сегодня. Она наняла для матери сиделку и каждый день бывает у нее. Раньше с родительницей жил и сын Саша, но в 2014 году он переехал. Но тоже старается часто навещать больную женщину.

Сын Саша до 2014 года жил с мамой, но потом принял решение переехатьФото: Михаил ФРОЛОВ

«С этой болезнью, если честно, долго не живут. Но можно найти такой способ заботы и ухода, что продлить жизнь человека реально. Болезнь у всех по-разному проходит. Когда у мамочки все только начиналось, меня все успокаивали и говорили, что она особо не понимает, что с ней происходит, а мне не нужно нервничать и ухаживать за ней. Моя мамочка стала такой маленькой девочкой, совершенно нежным цветочком, которому нужен уход и забота. Я даже рада, что она не понимает, что происходит. Сейчас она, к сожалению, уже не может говорить. Но она узнает меня, я вижу это по глазам», — рассказала Терехова. К огромному сожалению, с каждым годом болезнь прогрессирует, а вылечить Маргариту невозможно.

По словам наследницы Маргариты Борисовны, мама любит слушать стихи. И очень часто дочь вслух читает ей произведения любимых поэтов. И рассказывает истории про старых знакомых. Некоторых Маргарита вспоминает и улыбается, когда слышит знакомые имена.

А ведь тогда, в далеком 1967 года, когда на свет появилась дочь, Маргарита Терехова и не подозревала о том, насколько трагичная судьба ее ждет. Актриса только начала свой творческий путь, и уже успела запомниться зрителям по роли в фильме «Бегущая по волнам». Именно на съемках она познакомилась с будущим мужем и отцом Анны Саввой Хашимовым.

Страсть между артистами вспыхнула мгновенно, но сохранить отношения им не удалось – уже в 1969 году они расстались.

«Папа мечтал стать большой звездой. Он хотел переехать из Болгарии в Москву и думал, что здесь на него все сразу обратят внимание. Однако пробиться оказалось не так уж и просто. А тут еще карьера мамы пошла в гору, она становилась все популярнее и популярнее, пропадала на съемках. Смириться с этим ему было не так уж и просто», — поделилась воспоминаниями Анна Терехова.

Чуть ранее, дочь звезды советского экрана признавалась, что мама, когда еще могла передвигаться самостоятельно, все равно везде ходила с помощницей из-за боязни потеряться.Мол, был случай, когда она вышла в магазин и забыла адрес дома.

Судьба актрисы воообще была богатыми разнообразными зигзагами судьбы. Необычную актрису с мистическими глазами зрители запомнили с первой же ее картины «Здравствуй, это я!». После этой роли в неё влюбился сокурсник Вячеслав Бутенко. Страстный роман закончился свадьбой, но всего через несколько месяцев молодые люди поймут, что поторопились, и разведутся. Потом был роман с всемирно знаменитым танцовщиком Большого театра Марисом Лиепой, но артист был несвободен.

На съёмках совместной советско-болгарской картины «Бегущая по волнам» актриса знакомится с молодым красавцем-болгарином Саввой Хашимовым. Он сделал красавице-актрисе предложение, после свадьбы Терехова забеременела, в августе 1967 года у пары родилась дочь Анна. Сегодня Анна Терехова — так же, как и родители, известная актриса, много играет в кино и театре.

В 1980 году Терехова отправилась на отдых в Таджикистан. Там познакомилась с директором трикотажной фабрики Сайфиддином Тураевым, который ухаживал за красавицей по-царски. По информации многих СМИ, Терехова, вернувшись в Москву, обнаружила, что беременна. Так, у актрисы появился сын Саша.

Но развить отношения с Тураевым было невозможно: мужчина был женат. Терехова вышла замуж за молодого режиссёра Георгия Гаврилова. Уже будучи взрослым, сын Александр услышал разговоры про «непонятное отцовство». Он отправился в Таджикистан и познакомился с Сайфиддином Тураевым, на которого он был весьма похож. Тураев, кстати, сделал неплохую политическую карьеру и даже баллотировался в президенты Таджикистана. Но вот отцовство своё отрицал. Что же касается третьего мужа Маргариты, — Гаврилова — то в 1998 году он переехал в Нью-Йорк и больше с Тереховой не общался.