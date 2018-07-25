Педофил-рецидивист выходил из тюрьмы и приводил новых жертв на один и тот же пустырь

СЕГОДНЯ 01:38 2018-07-25T01:54:04+03:00

«Комсомолка» разбиралась, кто следит за извращенцами, освобождающимися из колоний, и как предотвратить повторяющиеся преступления

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Третьеклассница Маша (имя изменено) пришла домой в грязной одежде. Рыдала взахлеб и ничего не могла объяснить. Наконец рассказала маме: «На меня напал какой-то дядя. Он делал мне больно».

БЕЗРАБОТНЫЙ МАМЕНЬКИН СЫНОК

Девочка возвращалась из школы. Незнакомец нагнал ее уже в подъезде. Схватил за руку и потянул на улицу. Сказал: закричишь - убью. Поэтому Маша боялась кричать. Боялась вырываться. Ничего не понимала. На пустыре подонок затащил третьеклассницу в кусты и изнасиловал...

Маше было всего 9 лет: мультики, куклы, нарядные принцессы в альбоме для рисования. А теперь ей жить с воспоминаниями о страшном дяде с перекошенным лицом.

- Педофила вычислили эксперты-криминалисты. По биоматериалу, - рассказали «Комсомолке» в следствии. - Проверка показала: он уже есть в базе!

Павлу Добкину из подмосковных Люберец сейчас 48 лет. Когда-то у него даже семья была. Жена, сын. Но развелись они давным-давно, еще в начале 90-х. С тех пор не общаются.

По профессии Добкин киномеханик. Но работать не любил. Его содержала мама - сначала на скромную заводскую зарплату, потом на пенсию.

Первый срок Добкин получил в 1997 году. 8 лет за изнасилование 13-летней девочки. Вышел по условно-досрочному в 2003-м - за хорошее поведение. Но на свободе не задержался. Уже через год он снова попался на изнасиловании школьницы. На этот раз те же 8 лет оттрубил от звонка до звонка. На несколько лет залег на дно, но в прошлом году опять взялся за старое…

- Кстати, всех жертв он приводил на один и тот же пустырь, - говорит мой собеседник в следствии. - Психиатрическая экспертиза все три раза признавала его вменяемым.

По статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» наказание вплоть до пожизненного. Да еще с учетом предыдущих двух отсидок педофила… Но Люберецкий суд отправил Добкина в колонию на 17 лет. А ведь предыдущие 14 лет на зоне Добкина никак не исправили.

От пустыря, где педофил надругался над 9-летней Машей, до жилых домов метров триста, не больше. Но кричать девочка боялась. Спасти ее было некому. Фото: maps.google.ru

РЕЦИДИВ - 80%

И ведь история Добкина не уникальна. По оценкам психиатров, 80 - 90% педофилов после выхода из-за решетки срываются снова. Большинство - в первый же год.

- Участковые обязаны вести учет всех освободившихся преступников независимо от статьи, по которой те сидели. Но полноценно следить, мягко говоря, сложно, - анонимно объясняет мне сотрудник главка московской полиции. - Есть участки, где на одного сотрудника приходится до 5 - 7 тысяч жителей, в области иногда бывает и по 10 - 12 тысяч человек. Это - вал различных заявлений: ссоры между соседями, бытовое насилие, кражи. По каждому надо провести проверку, оформить кучу бумаг. Надзор за отсидевшими - это максимум раз в полгода вызвать на формальную беседу.

- Участковый может когда-то даже прийти на квартиру к поднадзорному. Но это ни к чему не приводит, - подтверждает Анна Левченко, руководитель общественного проекта «Сдай педофила!». - Если человека тюрьма не исправляет, что тут может участковый? Он же не будет за каждым педофилом 24 часа в сутки ходить.

При убойной статистике рецидивов картина получается такая: каждый отсидевший педофил - это такая бомба замедленного действия в жилом районе.

ПОЖИЗНЕННО В БРАСЛЕТЫ?

- Например, в США максимальный контроль за педофилами. В некоторых штатах освободившемуся условно-досрочно педофилу на ногу вешают электронный браслет, - продолжает Левченко. - У человека запрет приближаться на определенное расстояние к детским площадкам, школам, детсадам. Если он нарушает этот режим, срабатывает маячок, его задерживают и снова отправляют в тюрьму. Помимо этого, в Штатах есть открытая государственная электронная база, к которой через интернет имеет доступ любой человек. Там собрана вся информация об осужденных за преступления на сексуальной почве вплоть до адресов проживания этих людей и номеров машин. У нас такое невозможно. Это же публикация личных данных. А в США это регулируется внутренними законами штатов.

Некоторые российские эксперты тоже предлагают вешать всем педофилам на ногу браслет с системой ГЛОНАСС. Пожизненно.

Но в России браслеты себя зарекомендовали не шибко хорошо: есть случаи, когда фигуранты уголовных дел, сидящие под домашним арестом, сбегают из-под электронной стражи. Потому что отслеживать в реальном времени перемещения всей этой братии с браслетами, как выясняется, у нас тоже нереально.

Машины, поливающие тротуары в дождь, - реально, а вот злодеев отслеживать - нет.

«ЗАРАБАТЫВАЮТ НА ДЕТСКОМ ПОРНО ДАЖЕ НА ЗОНАХ»

- Какая-то одна мера вообще не сработает, - считает Левченко. - Я за последний год знаю как минимум три случая, когда при поиске человека, растлевавшего маленьких девочек через соцсети, выяснялось, что он... уже сидит за педофилию. То есть за деньги кто-то из охраны пронес ему мобильник, и тот знакомится со школьницами, уговаривает их прислать свои интимные фото и видео. Эти фото педофилы потом перепродают на своих закрытых сайтах. Даже на зоне зарабатывают!

В Совете Федерации действует рабочая группа Елены Мизулиной, которая разрабатывает законодательные предложения по борьбе с преступлениями сексуального характера против детей. Например, предлагается создать на территории России две-три колонии, в которых будут держать только педофилов. Где они бы не просто сидели, но и лечились с помощью психиатров и лекарств. К сентябрю УФСИН должно представить все цифры, чтобы рассчитать стоимость проекта для бюджета.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А если химическая кастрация?

- Эта процедура вряд ли изменит ситуацию, - считает известный психиатр-криминалист Михаил Виноградов. - Потому что любой педофил ее сможет обойти. Ну вот он отсидел, вышел, ему сделали укол с препаратами, которые понижают либидо и потенцию. Но этот человек может зайти в любую аптеку и купить средства, которые все его функции восстановят. Были предложения обязать людей, отсидевших за сексуальные отношения с несовершеннолетними, регулярно показываться врачам, проходить проверки. Но, боюсь, это у нас сейчас невозможно с организационной стороны. Действенных мер пока не нашли не только у нас, но и во многих других странах. Самые жесткие условия контроля за педофилами в США. Эти люди постоянно под пристальным вниманием сотрудников надзора, обязаны регулярно отмечаться в госорганах и сообщать обо всех своих перемещениях по стране. Нарушение режима - возврат в тюрьму.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Технологии помогли вычислить преступника через 10 лет

Уникальное расследование было проведено следователями СК в Московской области. Благодаря новым технологиям педофила нашли спустя 10 лет! В октябре 2017 года в интернете были обнаружены порнографические фотографии с участием девочки. Специалисты попробовали прогнать эти снимки через систему распознавания лиц, и это принесло свои плоды: программа нашла в базе похожую студентку, жительницу Московской области. Ее опросили.

- Девушка была удивлена и ошарашена. Призналась, что никогда никому об этом не рассказывала, но когда-то ее заставлял делать ужасные вещи бывший сожитель мамы, - говорит источник в правоохранительных органах.

С матерью девушки этот мужчина уже давно не жил. Но его нашли - за это время он успел переехать в Санкт-Петербург, завел новую семью. После задержания в его компьютере обнаружили фото и видео с другими детьми.

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