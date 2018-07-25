Кристина Орбакайте дебютировала на сцене «Современника»
- Я мечтала выйти на сцену «Современника», но мне уже казалось, что эта мечта неосуществима,- признается Кристина Орбакайте на премьере спектакля «Двое на качелях», где она сыграла главную роль. - А потом звонок Галины Борисовны Волчек с предложением сыграть в «Двое на качелях». Я бы себе не простила потом, если бы отказалась от такой возможности.
Партнер Кристины Орбакайте по постановке - Кирилл Сафонов Фото: Генриетта Перьян
К слову, для Волчек и «Современника» - это одна из главных постановок. Ведь в 1962 году именно этот спектакль по пьесе Уильяма Гибсона стал для Галины Борисовны режиссёрским дебютом. За эти годы какие только суперзвезды не играли трогательную кокетку-танцовщицу Гитель Москва и угрюмого адвоката Джерри Райна. И Лаврова с Казаковым. И даже Елена Яковлева блистала в роли Гитель. Потом эта роль перешла к Чулпан Хаматовой, которая в этом спектакле работала вместе с Кириллом Сафоновым до прошлого года. Потом актриса ушла в творческий отпуск, но «Двое на качелях» никто, к счастью, не похоронил. Спектакль получил новую жизнь.
На сцене «Современника» отгремела большая премьера этой постановки: с новым актёрским составом во главе с невероятно талантливой актрисой Кристиной Орбакайте (в ее исполнении Гитель стала ещё более трогательной и искренней, без какого-либо налета фальши) и Кириллом Сафоновым, с новыми костюмами от Павла Каплевича.
Для Кристины, кстати, это не первый театральный опыт. За ее хрупкими плечами три театральных постановки («Барышня-крестьянка», «Понедельник после чуда», «Даная»), роли в кино. Предпремьера в «Современнике» тоже уже позади. Осенью уже будет большая премьера обновлённой постановки «Двое на качелях». Но уже хороший знак для нового спектакля - крики «Браво» от Сергея Гармаша, восседавшего в директорской ложе. И эти восторги, кстати, были обращены дебютантке «Современника».
Кристина удивительным образом не забронзовела на олимпе шоу-биза, сохранила в себе детскую непосредственность и искренность героини «Чучела». В личном общении с Орбакайте Галина Волчек давно поняла, что Кристина может быть не только «снежная», но и трогательно по-девичьи «нежная». Она может быть разной, как и всякая хорошая актриса. Просто в данном случае для образа Гитель, отчаянно нуждающейся в любви, эти грани и балетная пластика Кристины пришлись как нельзя кстати.