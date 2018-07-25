Кристина Орбакайте дебютировала на сцене «Современника»

СЕГОДНЯ 02:07 2018-07-25T02:33:26+03:00

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- Я мечтала выйти на сцену «Современника», но мне уже казалось, что эта мечта неосуществима,- признается Кристина Орбакайте на премьере спектакля «Двое на качелях», где она сыграла главную роль. - А потом звонок Галины Борисовны Волчек с предложением сыграть в «Двое на качелях». Я бы себе не простила потом, если бы отказалась от такой возможности.

Партнер Кристины Орбакайте по постановке - Кирилл Сафонов Фото: Генриетта Перьян

К слову, для Волчек и «Современника» - это одна из главных постановок. Ведь в 1962 году именно этот спектакль по пьесе Уильяма Гибсона стал для Галины Борисовны режиссёрским дебютом. За эти годы какие только суперзвезды не играли трогательную кокетку-танцовщицу Гитель Москва и угрюмого адвоката Джерри Райна. И Лаврова с Казаковым. И даже Елена Яковлева блистала в роли Гитель. Потом эта роль перешла к Чулпан Хаматовой, которая в этом спектакле работала вместе с Кириллом Сафоновым до прошлого года. Потом актриса ушла в творческий отпуск, но «Двое на качелях» никто, к счастью, не похоронил. Спектакль получил новую жизнь.

На сцене «Современника» отгремела большая премьера этой постановки: с новым актёрским составом во главе с невероятно талантливой актрисой Кристиной Орбакайте (в ее исполнении Гитель стала ещё более трогательной и искренней, без какого-либо налета фальши) и Кириллом Сафоновым, с новыми костюмами от Павла Каплевича.

orbakaite_k Состоялось! Произошло! Случилось! Моя мечта! Премьера в @sovremenniktheatre #двоенакачелях с лучшим партнёром и замечательным актёром @kirill_safonov Спасибо, любимая наша Г.Б.Волчек, за веру в меня #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #кириллсафонов #театрсовременник #актриса

Для Кристины, кстати, это не первый театральный опыт. За ее хрупкими плечами три театральных постановки («Барышня-крестьянка», «Понедельник после чуда», «Даная»), роли в кино. Предпремьера в «Современнике» тоже уже позади. Осенью уже будет большая премьера обновлённой постановки «Двое на качелях». Но уже хороший знак для нового спектакля - крики «Браво» от Сергея Гармаша, восседавшего в директорской ложе. И эти восторги, кстати, были обращены дебютантке «Современника».

sovremenniktheatre Кристина Орбакайте. Фото из гримерной. У нас вовсю идут репетиции спектакля Двое на качелях . 24 и 25 июля мы сыграем эту постановку с новой исполнительницей главной роли. Для Кристины Орбакайте это, конечно, не первый опыт на театральной сцене. И с драматургией Уильяма Гибсона она тоже уже знакома еще до того, как закончить ГИТИС, она играла в спектакле по его пьесе В понедельник после чуда . Но все-таки согласиться на предложение Галины Волчек - это и риск, и вызов самой себе. Я подумала, что если откажусь, потом могу себе этого не простить. С другой стороны, понимала и понимаю, какой рискованный шаг я делаю, и очень много людей вокруг, которые мне об этом очень часто напоминают (семья, друзья, коллеги). Но у меня часто такое бывает: несмотря на мою застенчивость (я порой нерешительный человек), иногда я делаю такие радикальные шаги , - рассказала Кристина Орбакайте в интервью МК . #театрсовременник #кристинаорбакайте

Кристина удивительным образом не забронзовела на олимпе шоу-биза, сохранила в себе детскую непосредственность и искренность героини «Чучела». В личном общении с Орбакайте Галина Волчек давно поняла, что Кристина может быть не только «снежная», но и трогательно по-девичьи «нежная». Она может быть разной, как и всякая хорошая актриса. Просто в данном случае для образа Гитель, отчаянно нуждающейся в любви, эти грани и балетная пластика Кристины пришлись как нельзя кстати.