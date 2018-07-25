Больная спина ногам покоя не дает: Мифы и правда о проблемах с позвоночником

СЕГОДНЯ 02:25 2018-07-25T02:27:08+03:00

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво

Изменить размер текста: A A

А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

1. Если заклинило в пояснице, лучше отлежаться

Это миф!

Почему? Если у вас нет каких-то фатальных травм, повреждений, то, скорее всего, нарушилась целостность межпозвоночного диска. Он просто банально стерся под действием веса и силы тяжести. Поврежденный диск задевает нерв - отсюда возникает боль. На нее организм реагирует спазмом мышц, чтобы зафиксировать больное место. А дальше возникает порочный круг. Спазмированные мышцы не дают двигаться позвонкам, нерв страдает сильнее. Отек мышц нарастает, начинает тоже давить на нерв. Боль разрастается еще пуще прежнего...

Что делать? После обезболивания выждать 20 - 30 минут и потихоньку начинать двигаться. Нужно запустить кровоток, чтобы убрать спазм мышц. Тогда боль отступит.

Лучше всего начинать с щадящей растяжки.

- Станьте прямо. Одну руку заложите за спину. Вторую - на голову в районе противоположного уха. То есть левую руку кладем на область над правым ухом! И наоборот. Под тяжестью ладони шея начнет потихоньку растягиваться. Затем поменяйте руки местами.

- Станьте прямо. Поднимите согнутую в колене ногу вперед, обхватите ее руками и постарайтесь как можно ближе прижать к животу. Спина при этом естественным образом сгибается, а позвоночник растягивается.

2. Спать на твердом полезно

Это миф!

Человеческое тело имеет естественные вогнутости и выгнутости. Поэтому, ложась на твердую поверхность, оно вынуждено адаптироваться: позвоночник изгибается в неправильных, нефизиологичных местах. Вместо отдыха и разгрузки за ночь мы получаем скованность и боль в пояснице, шее и т. п.

Что делать? Выбирать для сна подходящие для вашего веса матрасы с системой независимых пружин. Они адаптируются под изгибы вашего тела, разгружая позвоночник и давая ему полноценно отдохнуть.

3. Пояс из собачьей шерсти лечит и успокаивает

Это миф!

Никакого полезного действия пояс из собачьей шерсти не имеет. В качестве корсета его не используешь - он слишком легко растягивается и не держит форму. К тому же при его использовании в области поясницы становится не то что тепло, а даже жарко. А при проблемах со спиной прогревание противопоказано - оно только усиливает боль.

Что делать: приобретите поясничный фиксирующий бандаж. Он должен закрывать середину ягодиц, а сверху достигать уровня лопаток. Надевают его лежа, фиксируют. А потом встают. Но помните: постоянно носить бандаж нельзя! Это средство экстренной помощи - на пару часов, не больше. Как раз для того, чтобы добраться до врача. Ну или доделать неотложные дела, а потом ползти за медицинской помощью.

Смотрите «Жить здорово!» с понедельника по пятницу в 9.50 на Первом канале.