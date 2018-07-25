Кого и как учит Россия

СЕГОДНЯ 02:44 2018-07-25T02:50:08+03:00

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Через 6 лет Россия должна войти в десятку стран с самым качественным и современным образованием. Такую задачу поставил президент. А где мы находимся сегодня? Давайте посмотрим статистические данные.

Сколько у нас учащихся

Комментарий «КП»

В России грызет гранит науки чуть больше 20 процентов населения. Не так-то много. Для того чтобы строить современную экономику, в ближайшие десять лет за парту должны сесть как минимум треть граждан страны. И для этого сегодня создаются онлайн-курсы, университеты серебряного возраста, центры проф-подготовки.

Откуда едут к нам за знаниями

МИГРАЦИЯ

4,1% - такова доля иностранных студентов, получавших среднее профессиональное и высшее образование в России в 2016 году. Это почти 280 тыс. человек - больше, чем в Германии и Франции.

Конечно, большинство приезжает из бывших республик СССР.

За последние 10 лет количество студентов из Азербайджана выросло в 3 раза. Из Туркмении - в 10 раз. А вот с Украины начиная с 2014 года количество студентов выросло вдвое. В 2 раза за последние 10 лет - из Китая.

А куда едут наши? Больше всего россиян училось в Германии (10 тыс. человек), США (5,2 тыс.) и Великобритании (4,1 тыс.).

Комментарий «КП»

Кажется, что расходы невелики. Всего-то полторы тысячи рублей в год (в прошлом году). Но фишка в том, что расходы в данном случае разделены на всех членов семьи. А зачастую в семье учатся 2 - 3 человека. Плюс в данном случае считаются траты непосредственно на образование - оплата кружков, дополнительных занятий. Покупка формы, дополнительных учебников и рабочих тетрадей не учитывается. И, наверное, зря.

Число граждан с дипломом ВУЗа

Комментарий «КП»

Если в XX веке количество людей с высшим образованием характеризовало уровень образованности страны, то сегодня это далеко не так. В промышленно развитой Италии формально дипломы о высшем образовании имеет только каждый шестой. Зато здесь, как и в Германии, сильное среднее профессиональное образование. В США вообще университетские дипломы выдают и вузы, и колледжи. В России высшее образование - это и бакалавриат, и специалитет, и магистратура. Понятно, что уровни подготовки бакалавров и магистров отличаются. А для работы на многих современных производствах, где стоят автоматизированные комплексы, среднего профобразования мало - за компьютерами сидят выпускники вузов. Сейчас, скорее, важно, насколько профессиональная подготовка соответствует требованиям работодателя. Уровни образования размываются.

Сколько тратили семьи на обучение

ШКОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ

На одного педагога 14 детей

Соотношение - почти как в Германии.

У нас дела не так плохи - в Великобритании в младших классах народу больше. Но тут есть нюансы. Во-первых, посчитано среднее количество учеников. А у нас есть сельские малокомплектные школы, где учится меньше 15 ребят. И есть школы с тремя сменами, где в классы набиваются по 40 человек.

Сейчас в России 14 учеников на одного учителя - вполне европейское соотношение. Но это, опять же, очень усредненные данные. Во многих странах есть еще помощники учителя, есть тьюторы, которые помогают школьникам выстраивать образовательные траектории. В Финляндии, например, с детсадовской группой занимаются трое взрослых (не считая тех, кого у нас по старинке называют нянями). Причем один воспитатель обычно имеет высшее образование, остальные - среднее педагогическое. Была идея и у нашего Минобрнауки ввести должности помощников учителя. Они нужны, когда в классе есть особые дети и учителю приходится одновременно преподавать по двум программам - обычной и инклюзивной. Но на таких помощников не нашлось денег. Да и подготовить и привести на работу в школу таких помощников не так просто.

Средняя наполняемость классов

ИТОГ

В майском указе не сказано, по каким критериям Россия должна попасть в десятку передовых. Видимо, имеются в виду международные исследования TIMSS, PIRLS и PISA. TIMSS проверяет качество математического и естественно-научного образования учеников 4-х и 8-х классов. PIRLS - умение читать и понимать тексты. PISA - уровень знаний в средней школе. Плюс - надо продолжать программу «5-100», по которой наши университеты должны попасть в топ мирового рейтинга.

Во всех этих исследованиях наши школьники постепенно продвигаются к верхней части таблицы. Вузы попадают в списки лучших по предметным рейтингам.

То есть изменения, которые происходили в системе образования последние двадцать лет, дают свои плоды. Но пока разгон еще не взят. Системе образования нужны деньги. И немаленькие.

Куда грести - понятно. Практически все страны, которые в XXI веке хотят остаться среди передовых, сегодня заняты схожими процессами. От образования «знаний», когда вложенных в голову школьника и студента фактов, формул и правил хватало на всю жизнь, переходят к образованию «навыков». То есть умения полученные знания применять в жизни и быть готовым постоянно доучиваться и переучиваться.

«Женское» образование

Плюс - цифровое образование. Плюс - специальные программы профподготовки. Плюс - университеты серебряного возраста…

В материале использованы данные Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ и Центра социологических исследований Министерства образования и науки РФ.