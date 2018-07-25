2018-07-25T02:50:08+03:00
Общество

Кого и как учит Россия

Обнародованы свежие данные о российской системе образования
Александр МИЛКУС
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Обнародованы свежие данные о российской системе образованияОбнародованы свежие данные о российской системе образованияФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Через 6 лет Россия должна войти в десятку стран с самым качественным и современным образованием. Такую задачу поставил президент. А где мы находимся сегодня? Давайте посмотрим статистические данные.

Сколько у нас учащихся

Сколько у нас учащихся

Комментарий «КП»

В России грызет гранит науки чуть больше 20 процентов населения. Не так-то много. Для того чтобы строить современную экономику, в ближайшие десять лет за парту должны сесть как минимум треть граждан страны. И для этого сегодня создаются онлайн-курсы, университеты серебряного возраста, центры проф-подготовки.

Откуда едут к нам за знаниями

Откуда едут к нам за знаниями

МИГРАЦИЯ

4,1% - такова доля иностранных студентов, получавших среднее профессиональное и высшее образование в России в 2016 году. Это почти 280 тыс. человек - больше, чем в Германии и Франции.

Конечно, большинство приезжает из бывших республик СССР.

За последние 10 лет количество студентов из Азербайджана выросло в 3 раза. Из Туркмении - в 10 раз. А вот с Украины начиная с 2014 года количество студентов выросло вдвое. В 2 раза за последние 10 лет - из Китая.

А куда едут наши? Больше всего россиян училось в Германии (10 тыс. человек), США (5,2 тыс.) и Великобритании (4,1 тыс.).

Комментарий «КП»

Кажется, что расходы невелики. Всего-то полторы тысячи рублей в год (в прошлом году). Но фишка в том, что расходы в данном случае разделены на всех членов семьи. А зачастую в семье учатся 2 - 3 человека. Плюс в данном случае считаются траты непосредственно на образование - оплата кружков, дополнительных занятий. Покупка формы, дополнительных учебников и рабочих тетрадей не учитывается. И, наверное, зря.

Число граждан с дипломом ВУЗа

Число граждан с дипломом ВУЗа

Комментарий «КП»

Если в XX веке количество людей с высшим образованием характеризовало уровень образованности страны, то сегодня это далеко не так. В промышленно развитой Италии формально дипломы о высшем образовании имеет только каждый шестой. Зато здесь, как и в Германии, сильное среднее профессиональное образование. В США вообще университетские дипломы выдают и вузы, и колледжи. В России высшее образование - это и бакалавриат, и специалитет, и магистратура. Понятно, что уровни подготовки бакалавров и магистров отличаются. А для работы на многих современных производствах, где стоят автоматизированные комплексы, среднего профобразования мало - за компьютерами сидят выпускники вузов. Сейчас, скорее, важно, насколько профессиональная подготовка соответствует требованиям работодателя. Уровни образования размываются.

Сколько тратили семьи на обучение

Сколько тратили семьи на обучение

ШКОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ

На одного педагога 14 детей

Соотношение - почти как в Германии.

У нас дела не так плохи - в Великобритании в младших классах народу больше. Но тут есть нюансы. Во-первых, посчитано среднее количество учеников. А у нас есть сельские малокомплектные школы, где учится меньше 15 ребят. И есть школы с тремя сменами, где в классы набиваются по 40 человек.

Сейчас в России 14 учеников на одного учителя - вполне европейское соотношение. Но это, опять же, очень усредненные данные. Во многих странах есть еще помощники учителя, есть тьюторы, которые помогают школьникам выстраивать образовательные траектории. В Финляндии, например, с детсадовской группой занимаются трое взрослых (не считая тех, кого у нас по старинке называют нянями). Причем один воспитатель обычно имеет высшее образование, остальные - среднее педагогическое. Была идея и у нашего Минобрнауки ввести должности помощников учителя. Они нужны, когда в классе есть особые дети и учителю приходится одновременно преподавать по двум программам - обычной и инклюзивной. Но на таких помощников не нашлось денег. Да и подготовить и привести на работу в школу таких помощников не так просто.

Средняя наполняемость классов

Средняя наполняемость классов

ИТОГ

В майском указе не сказано, по каким критериям Россия должна попасть в десятку передовых. Видимо, имеются в виду международные исследования TIMSS, PIRLS и PISA. TIMSS проверяет качество математического и естественно-научного образования учеников 4-х и 8-х классов. PIRLS - умение читать и понимать тексты. PISA - уровень знаний в средней школе. Плюс - надо продолжать программу «5-100», по которой наши университеты должны попасть в топ мирового рейтинга.

Во всех этих исследованиях наши школьники постепенно продвигаются к верхней части таблицы. Вузы попадают в списки лучших по предметным рейтингам.

То есть изменения, которые происходили в системе образования последние двадцать лет, дают свои плоды. Но пока разгон еще не взят. Системе образования нужны деньги. И немаленькие.

Куда грести - понятно. Практически все страны, которые в XXI веке хотят остаться среди передовых, сегодня заняты схожими процессами. От образования «знаний», когда вложенных в голову школьника и студента фактов, формул и правил хватало на всю жизнь, переходят к образованию «навыков». То есть умения полученные знания применять в жизни и быть готовым постоянно доучиваться и переучиваться.

«Женское» образование

«Женское» образование

Плюс - цифровое образование. Плюс - специальные программы профподготовки. Плюс - университеты серебряного возраста…

В материале использованы данные Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ и Центра социологических исследований Министерства образования и науки РФ.

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