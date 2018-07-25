Первая свадьба мундиаля: мексиканец сделал предложение девушке с Урала

СЕГОДНЯ 09:06 2018-07-25T09:36:12+03:00

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Хотя чемпионат мира по футболу уже закончился, но его "эхо" еще долго будет раздаваться по всему миру. Одним из приятных "отзвуков" мундиаля стала история красивой пары мексиканца Мигеля Минору и екатеринбурженки Кристине Шестаковой, которые познакомились в первый день турнира. В итоге эта встреча завершилась предложением руки и сердца, которое жених сделал уже в последний день чемпионата.

Мигель прилетел болеть за сборную Мексики вместе с 5 друзьями, причем парни были напуганы всякими страшилками про Россию и даже думали отказаться от поездки. Но Москва приятно поразила латиноамериканца, правда он сразу же потерялся в мегаполисе - языка не знал, а электронные карты вели куда-то не туда. По пути в "Лужники" 27-летний парень не знал две вещи: что его команда "порвет" бывший чемпионов мира из Германии, и то что он встретит свою будущую жену. Знакомство прошло буднично - латиноамериканец попросил Кристину показать дорогу к стадиону, а дальше все завертелось очень быстро.

- Это была любовь с первого взгляда, я был просто поражен, - сообщил "Комсомольской правде" Мигель. - Я подошел к Кристине и попросил помочь, она позвонила кому-то, а потом и согласилась проводить меня до входа на трибуны

Миель пригласил Кристину пообедать, но девушка отказалась, правда, телефончик все-таки оставила. И тут парен и пропал - по словам мексиканца, он каждый созванивался с екатеринбурженкой каждый день и часами беседовал о том о сем. Бедняга даже пропустил игру одной восьмой финала с Бразилией, чтобы быть со своей возлюбленной. "Я же не мальчик и думал, что это просто спонтанное чувство на фоне всего этого удивительного праздника, но потом понял, что влюбился по-настоящему", - считает Мигель.

В результате после мундиаля мексиканец вернулся к себе на родину и сходу заявил семье, что собирается жениться, да не просто на какой-то латиноамериканке, а на 23-летней красавице с Урала. Мать только вздохнула и попросила Мигеля беречь себя, а парень уже бежал на самолет, чтобы успеть к финалу и сделать предложение своей возлюбленной в день главной игры чемпионата на том же месте, где они познакомились.

Кстати, семья невесты с женихом уже познакомилась. Мигель прилетел в Екатеринбург на матч между Мексикой и Швецией и там успел погостить у родителей и друзей россиянки. Сейчас мексиканец оформляет для Кристины визу к себе на родину, а потом можно будет уже думать и о дате свадьбы.