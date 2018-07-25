2018-07-25T15:03:45+03:00
Общество

Приключения москвича в России: Саранск отстроен в кредит. Но как власти вернуть долг? А может, не возвращать честнее?

Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы на Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке [фото, видео]
Никита ИСАЕВ
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Саранске куда не глянь – все хорошо. Больше похоже на ненашенскую ФранциюСаранске куда не глянь – все хорошо. Больше похоже на ненашенскую ФранциюФото: Личный архив
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Вы уверены, что знаете Россию-матушку? Вот я думал, что знаю ее как облупленную. Но сидя в одном городе - будь то Москва или Тверь, Саратов или Саранск - говорить за всю страну ой как легкомысленно. На телевизионном ток-шоу я как-то сказал депутату Госдумы, что у некоторых людей до сих пор нет воды, и бабушки моются в корыте. Так депутат мне не поверил и посмеялся в ответ: никто у нас в корыте не моется. Тогда и родилась идея обогнуть на авто всю Россию и промчать из Москвы до Сахалина. А свои приключения и передряги путешественника я запишу в дневничок для “Комсомолки”. Ну чтобы все знали, как на самом деле живут русские люди. И вот я приехал в Мордовию.

ЧИНОВНИЧЬИ ТРАДИЦИИ ПРЯЧУТСЯ ЗА КРАСИВЫМИ ФАСАДАМИ ДОМОВ

- Вот здесь живет Жерар Депардье, - меня подвели к новенькому кинотеатру. Гордые мордвины назвали его в честь французского актёра. Депардье даже сам приезжал на его открытие в Саранск, перерезал красную, как дорожка Каннского фестиваля, ленточку.

- Дык Депардье прописан у нас в Саранске, - перебил мое удивление старожил-экскурсовод. - Правда, своей квартиры у француза нет. Пришлось в чью-то "трешку" прописать.

Саранск отстроен в кредит Фото: Личный архив

Саранск отстроен в кредитФото: Личный архив

Вообще, для москвича Саранск – город парадоксов. Пока доедешь сюда из столицы на машине – прочувствуешь изнанку русской жизни, заштопанную заплатками вдоль и поперек. В Саранске куда не глянь – все хорошо. Больше похоже на ненашенскую Францию. Ну не может в российской глубинке так быть. А тут может. Перекроенные хрущевки и многоэтажки улыбаются свеженькими фасадами. Дороги не похожи на древние рифленые стиральные доски – они новенькие, будто ты не в России, а в пригороде Парижа.

День мой заканчивался в поле, под завязку засеянном свеклой. Вообще, все поля вдоль дорог в Мордовии ухожены. И все у них тут хорошо. Если и не Франция, то как минимум Белоруссия посреди российского Нечерноземья. Но это на первый взгляд. А люди говорят, что работу даже с зарплатой 20 тысяч найти - уже проблема. Бизнес придавлен, господряды пилятся среди «своих». И вся красота в Саранске и вдоль трасс - показуха, а сверни с дороги - начнется настоящая Мордовия.

Вот берем другие города. Будто по улицам Мамай с ордой прошел. А в Саранске все сделано Фото: Личный архив

Вот берем другие города. Будто по улицам Мамай с ордой прошел. А в Саранске все сделаноФото: Личный архив

Я не проверял, может и так. Но на месте Депардье для прописки в России я бы тоже выбрал Саранск. Или Грозный. Что-то в Чечне и Мордовии есть общего. Это строительство красивой жизни не за счет своей экономики, а за счет федеральных дотаций и кредитов. И, похоже, эти кредиты надеются не отдавать. А может, так и честнее? Вот берем другие города. Будто по улицам Мамай с ордой прошел. А в Саранске все сделано. И кредиты, по старой чиновничьей традиции, республике, скорее всего, потихоньку спишут. Не дадут разориться. А дороги и дома - они уже построены, их за долги не заберут.

Приключения москвича в России.

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