Север Европы стонет из-за рекордной жары

СЕГОДНЯ 14:01 2018-07-25T14:13:12+03:00

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В этом сезоне на жаркое лето не жалуются только что исландцы. На Скандинавском полуострове и в Финляндии обычно весенний май неожиданно стал летним. Поначалу все очень радовались. Знакомые хозяева рыбного ресторана в Ханко (историческое место, оборона советскими войсками этого полуострова в 1941 году - один из героических эпизодов Великой Отечественной войны) светились оптимизмом: наплыв туристов помогал за неделю заработать больше, чем обычно за летний месяц. Но с теплом и ярким солнцем пришли сине-зеленые водоросли - зацвело Балтийское море. Обычно от купания в загрязненной воде у большинства проявляются лишь легкие симптомы – боль в животе, диарея, иногда – рвота или сыпь. Однако в самых тяжелых случаях ядовитые цианобактерии могут вызвать галлюцинации или серьезно повредить печень. Рыбу ловить по-прежнему можно, но количество купальщиков и посетителей ресторана резко снизилось.

Июнь и июль продолжают ставить рекорды, и синоптики пока не обещают улучшения – по их прогнозам жара сохранится еще две-четыре недели. Даже за Полярным кругом. А тем временем по стране зацвели и тысячи озер. Куда бедному финну отдыхать податься?

В соседней Швеции другая напасть - лесные пожары, вызванные самой сильной жарой и засухой за 260 лет наблюдений. Горит уже 30 тысяч гектаров леса (в 15 раз больше чем обычно в году). Конечно, ситуация с жертвами не такая трагичная, как в Греции (где число погибших приблизилось к сотне), но сегодня и шведам вынуждены помогать пожарные из нескольких стран Евросоюза. Тем временем, лесные пожары и неспособность властей с ними совладать уже стала политическим фактором накануне осенних парламентских выборов.

В Норвегии, которая обычно страдает от обилия осадков, столкнулись с засухой. Норвежские березки- они местным так же милы, как нам наши, - на юге страны пожелтели и осыпаются. В июле! Трава выгорела месяц назад и местные фермеры начинают забивать скот - его нечем кормить. Крестьяне подсчитывают убытки и надеются на государственные субсидии.

Хельсинки.