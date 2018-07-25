Влад Топалов и Регина Тодоренко объявили о помолвке

СЕГОДНЯ 16:06 2018-07-25T16:30:51+03:00

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Два вопроса, которые в последние несколько месяцев задают Регине Тодоренко на ее страничке в инстаграме – ждет ли она ребенка и будет ли свадьба с Топаловым? И если вопрос с материнством бывшей ведущей «Орла и решки» по-прежнему открыт, то предложение руки и сердца от певца все-таки поступило. Причем, узнали об этом поклонники через тот же инстаграм. В комментарии к фотографии, которую Влад опубликовал на своей странице, он адресует Регине вопрос со множеством вопросительных знаков: «Согласна???».

Ответ на самом деле, очевидно, уже дан: в аккаунте телеведущей появился тот же снимок, на котором она и ее любимый позируют со счастливыми улыбками, и еще один — с поцелуем. И здесь еще больше видно, насколько роскошно это сверкающее на солнце кольцо!

Надо отметить, что пара сейчас отдыхает на Сардинии, где, видимо, и проводят репетицию медового месяца. Однако, впервые на всех фотографиях из отпуска Регина фотографируется по пояс, и как предположили поклонники, таким образом скрывает уже округлившийся живот. Если разговоры о том, что она ждет ребенка – правда, то для обоих это будет первенец. А вот брак для Топалова будет второй.