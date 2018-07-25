Вы не поверите: Омега-3-жирные кислоты не продлевают жизнь и бесполезны для сердца и сосудов

СЕГОДНЯ 16:30 2018-07-25T16:33:52+03:00

Cчитается, что особенно много полезных жиров Омега-3 содержится в рыбе и морепродуктах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А ведь их рекомендуют почти всем сердечникам и гипертоникам! Рассказываем, в чем суть нового исследования, и есть ли на самом деле польза от морской рыбы

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Полезные свойства омега-3-жирных кислот, казалось бы, уверенно доказаны в многочисленных клинических исследованиях. Они необходимо для нормального функционирования организма, здоровья волос, ногтей и сбалансированного питания.

Роль же омега-3 жирных кислот в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний была изучена в 70-х годах прошлого столетия датским ученым Йорном Дуербергом. Исследователь задался вопросом: почему у эскимосов Гренландии, чье меню изобилует жирной рыбой, так редко встречаются болезни сердца, а уж инфаркты вообще в диковинку.

Сегодня омега-3 – жирные кислоты внесены в международные рекомендации по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас же ученые решили обновить информацию и разобраться, стоит ли верить в пользу рыбьего жира?

Омега-3 представляют собой жиры, содержащиеся в рыбе, морепродуктах, некоторых видах орехов и растительных масел. Наиболее важными из всех жирных кислот являются альфалиноленовая (АЛА), эйкозапентаеновая (ЭПК), докозагексаеновая (ДГК). Альфалиноленовая кислота не синтезируется в организме человека, ее необходимо получать из пищи. Источниками альфалиноленовой являются бобовые, семена льна, лесной орех.

ДГК и ЭПК являются длинноцепочечными омега-3 жирными кислотами и содержатся в рыбе – макрели, тунце, сельди, сардинах, лососи, а также морепродуктах.

Исследования показали, что регулярное употребление рыбы в составе сбалансированной диеты снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако британские ученые сделали предположили, что эти исследования не отвечают на вопрос о том, что именно приносит пользу - сама рыба или содержащиеся в ней омега-3-жирных кислоты.

Пока ученые размышляли над этим вопросом, миллионы людей во всем мире начали принимать препараты, содержащие омега-3-жирные кислоты, или биодобавки с содержанием рыбьего жира в качестве профилактики заболеваний сердца и сосудов. И, согласно данным опроса в 2012 году, рыбий жир занял первое место по популярности среди всех натуральных продуктов, употребляемых американцами.

Но стоят ли омега-3 жирные кислоты своего громкого имени? Новый анализ исследований был составлен учеными из Кокрановского сообщества – независимой организации, оценивающей качество проведенных медицинских исследований.

Ли Хупер, ведущий исследователь из Университета Восточной Англии, Великобритания, вместе с коллегами проанализировал в общей сложности данные 79 рандомизированных исследований, в которых приняли участие в сумме 112 059 участников. В исследованиях сравнивали риски сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов, принимавших омега-3-биодобавки в сравнении с пациентами, получавшими плацебо.

Большинство исследований изучали влияние АЛА (альфалиноленовой кислоты) на риск сердечно-сосудистых заболеваний. В связи с этим участники получали продукты с высоким содержанием этой жирной кислоты, например, лесные орехи или масла, обогащенные омега-3, в то время как группа контроля получала обычную не обогащенную диету.

Результаты исследования показали незначительную эффективность омега-3 жирных кислот либо ее полное отсутствие в снижении риска смертности от любых причин, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний или ишемической болезни сердца. Добавление омега-3 жирных кислот также не способствовало снижению риска сердечно-сосудистых событий, таких как инфаркт, инсульт, а также аритмии.

Авторы считают, что потребление АЛА с лесными орехами или продуктами, обогащенными омега-3, возможно, незначительно или совсем не снижает общую смертность или смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, но возможно немного снижает частоту инфарктов, инсультов, смертность от ишемической болезни сердца или риск аритмии. Однако, снижение этих рисков настолько минимально, что может проявиться у 1 из 1000 пациентов, потребляющих повышенные количества омега-3 жирных кислот.

Комментируя результаты, доктор Хупер отмечает: «Мы уверены в полученных данных, хотя они и идут в разрез с уже сложившимся мнением о том, что омега-3-жирные кислоты полезны для сердца».

«Более качественно проведенные исследования регулярно свидетельствовали о незначительной эффективности или ее полном отсутствии у длинноцепочечных омега-3 жиров на здоровье сердечно-сосудистой системы» - подчеркивает исследователь Ли Хупер, - «С другой стороны, на данный момент не до конца изученной остается польза от потребления жирной рыбы, поскольку число подобных исследований пока недостаточно для того, чтобы сделать определенные выводы».

Профессор Тим Чико, кардиолог, консультант в Университете Шеффилда, Великобритания, считает, что несмотря на то, что диета играет важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, влияние оказывает комплекс питательных веществ, потребляемых пациентом, а не како-е-то одно. При этом трудно отдать преимущество какому-либо одному элементу диеты.