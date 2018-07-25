2018-07-25T18:50:50+03:00
Звезды

«А вы в школе учились?»: Собчак высмеяли за рекламу «водородной воды»

Пользователи посчитали, что бесстыдно так врать
Ольга АНТОНОВА
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Реклама "водородной воды" боком обошлась Ксении Собчак.Реклама "водородной воды" боком обошлась Ксении Собчак.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Известно, что аккаунт Ксении Собчак приносит ей неплохой доход, поскольку звезда регулярно рекламирует товары и услуги, которыми якобы пользуется сама. И если до недавнего времени, вопросов к ним не было, то яркий анонс «водородной воды», которая является секретом хорошего самочувствия ведущей заставил читателей ее блога усомниться. Пользователи посчитали, что это «фигня для богатых лохов» и подняли супругу Максима Виторгана на смех.

«Термин «водородная вода» общепринято обозначает, что такую воду дополнительно(!!) обогатили молекулами водорода,т акже как «минеральная вода» дополнительно обогащена минералами», - написала Собчак.

Рекламный пост в инстаграме Ксении.

Рекламный пост в инстаграме Ксении.

Подписчиков развеселила неграмотность телеведущей: «Не учите в школе химию и физику - и вся ваша жизнь будет окружена чудесами и волшебством», «Сколько прогулянных уроков химии в одной фразе», «Жаль, что Ксения Анатольевна не стала президентом. Был бы у каждого гражданина бесплатный че-кап с детоксом и по бутылочке водородной воды в день», — писали комментаторы.

«Все меньше людей, которым не впарить «водородную воду», намагниченный бензин и прочую ненаучную хрень», «Водородная вода не простое извращенье

Мой секрет обогащенья водородная вода», — подключились к обсуждению другие фолловеры, намекая на то, что Собчак готова за деньги рекламировать все, что угодно.

Пост Ксении расшарили даже в Twitter. И там комментаторы продолжили упражняться в остроумии. «Водородная и кислородная воды - это для лохов. Для реальных пацанов вода кислородоводородная», «Кинул взгляд на кухонный стол, стоит на нём всё как обычно: водородная вода обогащённая дейтерием, дехлорированная соль с пониженным содержанием натрия, оливковое масло без холестерина».

При этом стоит отметить, что "водородная вода" стоит недешево - 12 бутылок объемом в 0,75 литра, и ее можно приобрести на сайте производителя за 4600 рублей. При этом цена специального аппарата для производства такой воды может доходить до 400 тысяч рублей.

А тем временем, генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар заявил, что невозможно запихнуть водород в воду, так как там в каждой молекуле и так есть по два атома этого химического элемента, сообщает "Пятый канал". Таким образом эксперт развеял миф о пользе рекламируемой Собчак "уникальной" жидкости.

ончар напомнил, что водород сам по себе совершенно бесполезный газ. Он играет роль для организма только в виде воды или в составе кислот, минералов и веществ, поступающих в организм. "Сам по себе, водород абсолютно ни к чему. Водород есть везде. 95% молекул космоса – это водород. Поэтому его не может не хватать", – рассказал он. В связи с этим, отметил эксперт, нельзя в принципе говорить на пользу он или во вред. А уж тем более нельзя запихнуть его в воду.

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