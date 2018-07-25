15 самых дешевых и 15 самых дорогих авиамаршрутов в России

СЕГОДНЯ 19:35 2018-07-25T20:10:45+03:00

Эксперты туристического сервиса OneTwoTrip составили рейтинг, ломающий стереотип о том, что москвичам летать проще и дешевле, чем жителям российских регионов

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Москвичам хорошо - у них прямые рейсы в любую точку страны и мира, к ним все авиакомпании летают, четыре аэропорта, всегда можно дешевый билет на самолет купить... Устоявшийся стереотип не так уж далек от реальности. Но, похоже, начинает устаревать. Во всяком случае, если судить по итогам свежего исследование туристического сервиса OneTwoTrip. Давайте посмотрим, куда и откуда по России на самом деле летать дешево! Ну а куда - дорого.

Эксперты сравнили стоимость авиабилетов между городами России. И оказалось, что самые дешевые полеты - вовсе не между Москвой и Питером, как принято думать. Мало того, среди 15 самых бюджетных воздушных машрутов лишь четыре выполняются из столичных аэропортов. Остальные - между регионами России.

- Самое массовое направление воздушных перевозок, Москва – Санкт-Петербург, заняло в рейтинге доступных рейсов только десятое место, - уточняет руководитель авианаправления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан. - Влияние созданной в прошлом году авиакомпании “Азимут” оказалось весьма существенным - новый бюджетный перевозчик работает на пяти маршрутах из пятнадцати, попавших в рейтинг дешевых направлений. Речь идет о рейсах из Ростова-на-Дону в Сочи, Уфу и Махачкалу, из Краснодара в Махачкалу и из Грозного в Санкт-Петербург.

И еще: самые бюджетные полеты выполняются на небольших самолетах, рассчитанных на четыре десятка пассажиров. Между Читой и Улан-Удэ летает ATR-42, из Казани в Нижний Новгород - BombardierCRJ200. И лететь-то всего 45 минут.

При расчетах учитывали стоимость авиабилетов на прямые рейсы в одну сторону, для одного взрослого пассажира, в эконом-классе. И считали только билеты, купленные менее чем за месяц до вылета (а если покупать раньше, можно еще сэкономить).

15 АВИАМАРШРУТОВ ПО РОССИИ С САМЫМИ ДОСТУПНЫМИ ЦЕНАМИ НА БИЛЕТЫ

Маршрут, средняя стоимость перелета и авиакомпании, выполняющие рейсы между этими городами

Чита - Улан-Удэ: 2070 рублей (NordStar)

Казань - Нижний Новгород: 2385 рублей ("ЮВТ Аэро")

Краснодар - Махачкала: 2480 рублей ("Азимут")

Москва - Чебоксары: 2585 рублей ("Победа", Nordwind)

Ростов-на-Дону - Махачкала: 2680 рублей ("Азимут")

Краснодар - Сочи: 2700 рублей (Utair)

Москва - Набережные Челны: 2740 рублей ("Аэрофлот", "Победа", S7, Nordwind)

Москва - Саранск: 2880 рублей ("Аэрофлот", S7)

Ростов-на-Дону - Сочи: 2885 рублей ("Азимут")

Москва - Санкт-Петербург: 2900 рублей ("Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Utair и другие)

Красноярск - Новосибирск: 2970 рублей (S7, Utair, "Ямал", "ИрАэро")

Ростов-на-Дону - Уфа: 3080 рублей ("Азимут")

Екатеринбург - Красноярск: 3105 рублей ("Уральские авиалинии", "Ямал", S7)

Санкт-Петербург - Калуга: 3165 рублей (S7)

Грозный - Санкт-Петербург: 3180 рублей ("Азимут").

С саыми разорительными для пассажиров маршрутами, увы, без сюрпризов. Дороже всего летать между Дальним Востоком, Сибирью и европейской частью России, а также между самими аэропортами Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

15 САМЫХ ДОРОГИХ ВНУТРЕННИХ АВИАНАПРАВЛЕНИЙ

Новосибирск - Магадан: 16235 рублей

Санкт-Петербург - Якутск: 15500 рублей

Москва - Магадан: 15000 рублей

Новосибирск - Якутск: 14585 рублей

Хабаровск - Якутск: 13685 рублей

Симферополь - Красноярск: 13270 рублей

Якутск - Иркутск: 13185 рублей

Сочи - Красноярск: 12825 рублей

Сочи - Омск: 12685 рублей

Москва - Чита: 12590 рублей

Москва - Благовещенск: 12580 рублей

Якутск - Владивосток: 12230 рублей

Москва - Улан-Удэ: 12070 рублей

Хабаровск - Магадан: 11750 рублей

Москва - Южно-Сахалинск: 11710 рублей