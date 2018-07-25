Архитектурные причуды в домах знаменитостей: Билан построил тайную комнату, где хранит фото своих бывших

СЕГОДНЯ 01:11 2018-07-25T01:19:13+03:00

«КП» выяснила, что за странная мода охватила шоу-бизнес и какие причуды знаменитостей реализуются в их жилищах [фото]

Изменить размер текста: A A

Подземные ходы в замке Галкина

Моду на диковинные интерьеры в российском шоу-бизнесе ввел Максим Галкин.

Максим Галкин с юности мечтал жить в замке.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

- Максим решил, что будет жить в замке. По его словам, этот дом ему приснился еще в юности, - рассказывает дизайнер-архитектор Вера Горлицына. - Есть забавные вещицы, которые мы делали по просьбе Максима. К примеру, потайные комнаты. Замок Галкина так устроен, что там из одного помещения можно попасть прямиком в противоположное крыло. Или в потайную каморку. К примеру, в бассейне и спа-центре можно очутиться, только пройдя через подземный ход.

«Муж у меня старичок, заблудившийся в детстве» - такую характеристику дала Максиму Алла Борисовна.

Как рассказывают друзья Галкина, потайная комната в замке была построена в подвале и для Аллы Пугачевой (у певицы в доме отдельное крыло). Но потом Алла Борисовна, ничего не говоря мужу, оборудовала там что-то вроде ночного клуба с барной стойкой, танцполом, сценой и светомузыкой и подарила Максиму эту комнату на день рождения.

В бассейн, что в замке Галкина и Пугачевой, можно попасть только через подземный ход. Фото: archrevue.ru

Киркоров спрятал спальню

В квартиру в Филипповском переулке Киркоров въехал после развода с Пугачевой. Жилище артиста площадью 260 квадратных метров интерьерами напоминает дворец. Ремонт и обстановка обошлись певцу в два миллиона долларов.

В квартире Филиппа много необычных комнат. Даже его кабинет - точная копия кабинета Копперфильда. (Не зря же в детстве любимой игрушкой Филиппа был набор юного фокусника.) Если подойти к стеллажу с книгами и нажать скрытную кнопочку - откроется секретная дверь в спальню.

- В спальне есть потайной ход, который ведет в гардеробную и потом в прихожую к входной двери, - рассказал «КП» Филипп Киркоров. - Чтобы, если что, можно было бы тихо исчезнуть... Но потайной ход недолго пустовал. Теперь он заставлен моими нарядами. Там можно только проползти (смеется).

Кабинет Филиппа Киркорова - точная копия кабинета Копперфильда.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столовой Киркорова - свои фокусы. Нажимаешь на пульт управления - и за раздвижными шторками открывается небольшая кухня.

В ТЕМУ

Дверь в шкафу

- В загородном доме Филиппа Киркорова мы делали тайную дверь в гардеробную, - говорит дизайнер-архитектор Дмитрий Прасолов. - Вообще туда можно войти из основного дома Филиппа (на территории загородного поместья певца два дома - основной и детский комплекс с бассейном), а со стороны спа-центра артиста эта дверь не нужна, но она есть. Филипп решил, что дверь мы сносить не будем, просто спрячем. Теперь, чтобы из спа-центра Киркорова попасть в его гардеробную, надо войти в шкаф, где в стене есть еще одна дверь.

Тайная дверь в гардеробную находится в шкафу. Фото: karpov-buro.ru

Секреты на чердаке

Дима Билан подхватил эстафету коллег и отстроил необычные помещения в своем загородном доме, куда переехал от городской суеты несколько лет назад.

- В моем доме есть потайные комнаты, как в старинных замках, я о таких с детства мечтал, - рассказывает Дима Билан. - Совершенно не догадаешься, что за дверью обычного шкафа скрывается еще одно помещение.

- В доме у Димы есть так называемый чердак воспоминаний, где он хранит старые фотки (в том числе и фото бывших девушек), подарки, странные вещи, купленные на блошином рынке, и вещи с его прежней квартиры, - рассказали «КП» друзья Билана. - У Димы есть ритуал: дверь на этот чердак он открывает только раз в год, чтобы побыть там наедине со своими воспоминаниями. Еще в одной потайной комнате у Билана спрятан музыкальный кабинет. Он туда никого не пускает. Именно там артист сочиняет песни.

В комнате новейшее музыкальное оборудование и маленькое круглое окошко - как на корабле...

Дом Билана расположен в коттеджном поселке Рассказовка в Подмосковье.Фото: Первый канал

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Пригодятся на случай нападения»

- Почти в каждом элитном доме есть убежище, - рассказывает «КП» бизнесмен и певец Андрей Ковалев. - Это специально забронированная комната, оборудованная системой вентиляции, со спутниковым телефоном и с небольшим запасом воды. Сделана она для того, чтобы в случае, если преступники проникнут в дом, семья могла здесь спрятаться и дождаться приезда полиции. Такая комната и у меня есть. На всякий случай.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что еще придумывают богатые и знаменитые

- Для одного богатого человека мы сделали скрытую комнату в домашнем кинотеатре, - поделился с «КП» дизайнер Дмитрий Прасолов. - Он любил показывать ее друзьям: мол, смотри, где я могу спрятаться от жены. Мы ему оборудовали помещение, где можно было спокойно посидеть с сигарой, выпить.

Другому бизнесмену сделали такую комнату в коридоре, она была закамуфлирована винным стеллажом и вела в подвал.

Были заказы и на бункеры. Одно время они вошли в моду. Недавно я делал одному серьезному айтишнику бункер на втором этаже его дома. Это полностью монолитная комната, куда не проходят различные волны и излучения. Такое убежище на случай катастрофы, где есть вентиляция, вода, запас еды с учетом, что там можно безвылазно прожить пять лет.

КОНКРЕТНО

Они претендовали на сердце победителя «Евровидения»

Так чьи же фото могут храниться в потайной комнате Билана?

Перед европейским песенным конкурсом в 2006 году Билан клялся, что женится на фотомодели Лене Кулецкой. И даже загородный дом построил к свадьбе с блондинкой. Но, увы, не сложилось.

Лена Кулецкая.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

В 2011 году в прессу попали фотографии Билана с 31-летней сотрудницей страховой компании Оксаной. С ней и ее дочерью артист провел каникулы в Европе. И опять певец не женился.

Оксана.Фото: Instagram.com

Потом в жизни Билана появилась новая дама - певица Юлианна Крылова. С ней артист записал дуэт «Слепая любовь». Папарацци не раз подлавливали Билана с Крыловой на вечеринках, где они целовались. Но в 2012 году подобные фото мелькали и с «татушкой» Юлей Волковой. Певица уверяла: «У нас с Димой химия».

Юлианна Крылова.Фото: Мила СТРИЖ

Юля Волкова.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Этой весной певец отдыхал в Германии у своей бывшей невесты Анастасии Матвеевой, с которой встречался еще будучи студентом. Настя несколько лет назад вышла замуж, воспитывает сына. С Димой они до сих пор дружны.

Анастасия Матвеева.Фото: Instagram.com

А еще артист поддерживает дружеские отношения со своей самой большой любовью - художницей Лялей.

Они познакомились, когда Дима делал первые шаги на сцене. Долгое время были вместе, а потом девушка сбежала....

- Я без нее не мог. Любви с моей стороны было слишком много, - объяснял тот разрыв Билан.

Художница Ляля.Фото: Instagram.com

Недавно в своем Инстаграме артист опубликовал фото с еще одной симпатичной брюнеткой. Выяснилось, что даму зовут Инна Андреева, она тренер по йоге. По словам родни Билана, с Инной он встречается уже не первый год.

В ТЕМУ

Причуды в домах богачей: На кране с холодной водой - голубой сапфир, на кране с горячей - рубин

Архитекторы рассказали «Комсомолке» о вкусах российских нуворишей

Между особняками - тоннель в полкилометра

Архитектурными фантазиями сейчас удивить трудно. Максим Галкин, например, построил средневековый замок с башенками, а Дима Билан - дом с потайными комнатами за миллион евро. Едва не воплотился на Рублевке и странный замысел знаменитой Захи Хадид, архитектора из Великобритании. (подробности)