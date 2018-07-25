Штрафы за нарушения на железнодорожных переездах: Как не нарваться на наказание

СЕГОДНЯ 01:03 2018-07-24T14:42:51+03:00

В ближайшее время штрафы за нарушения на железнодорожных переездах могут вырасти в пять раз

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На дачных направлениях часто возникают заторы из-за железных дорог. Но пробки - полбеды, столкновения машин с поездами - вот где ужас. Из недавних примеров: на днях в Московской области железнодорожники предотвратили за сутки два столкновения поездов с заглохшими на путях грузовиками. А в Ростовской области фура все-таки въехала в поезд Архангельск - Новороссийск. Водитель «КамАЗа» нарушил правила, выскочил на железнодорожный переезд прямо перед поездом, в результате столкновения помощник машиниста и водитель фуры погибли...

Увы, такое происходит нередко. Ведь обычный железнодорожный переезд - это просто пересечение автодороги с рельсами. Если дорога разбита, заглохнуть там проще простого. Каких-то шлагбаумов или автоматических заградительных барьеров может и не быть. А что означают сигналы семафоров - никто толком не помнит. Поэтому приняли решение увеличить штрафы за нарушения на железнодорожных переездах.

Смотрим в книгу

Как говорят ученые, обратимся к первоисточнику. В Правилах дорожного движения есть такое определение: «Железнодорожный переезд - пересечение дороги с железнодорожными путями на одном уровне». Это важно, потому что «водители транспортных средств могут пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, уступая дорогу поезду», об этом четко написано в 15-й главе ПДД. То есть просто так на рельсы вылезать - табу.

Нельзя ехать через пути в пяти случаях:

1. При закрытом или начинающем закрываться шлагбауме, какой бы свет ни горел на светофоре.

2. При запрещающем сигнале светофора, даже если открыт шлагбаум.

3. Если дежурный по переезду (он приравнивается к регулировщику) стоит к водителю грудью или спиной с поднятым над головой жезлом, красным

фонарем или флажком. Или вытянул в сторону руки.

4. Если за переездом образовался затор.

5. Если водитель видит приближающийся поезд.

Останавливаться положено перед стоп-линией. Если ее нет, то на уровне светофора или знака «Стоп». А когда и этого нет, то в пяти метрах от шлагбаума. Если же нет шлагбаума, то не ближе 10 м от рельса.

Нельзя самовольно открывать шлагбаум, и по встречке проезжать переезд тоже нельзя, а то ведь находятся ухари, решающиеся на обгон прямо на путях.

Ну и самое «сладкое», чему удивлялись все, кто ходил в автошколу. Если машина встала на переезде, нужно высадить людей, а двоих отправить бежать вдоль рельсов на расстояние одного километра, чтобы они останавливали поезда движением руки. Помните же, какое это движение? Круговое над головой из стороны в сторону, лучше, если с куском тряпки или фонарем, с учетом нынешнего дня можно предложить включить мобильный в режим фонарика и размахивать им. А водитель должен клаксонить - давать один длинный и три коротких гудка.

Мосты - дорого

Правила правилами, но идеальное решение - мост. Точнее, путепровод, хотя суть одна: не должно быть пересечения, машины и поезда должны ехать по разным «этажам». Не будет переездов - не будет аварий, да и пробок тоже. Но мост - это дорого и долго, а переездов в стране больше десятка тысяч.

Следить за нарушителями будут видеокамеры. Их число на переездах транспортники собираются увеличить в ближайшее время в два раза.