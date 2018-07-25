2018-07-24T12:15:01+03:00
Авто

Зарегистрировать авто можно будет без гаишников

В ГИБДД будут только присваивать машинам сочетание букв и цифр для номера
Андрей ГРЕЧАННИК@dorogi_kozerogi
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Новоиспеченному владельцу теперь необязательно ехать к людям в погонах.Новоиспеченному владельцу теперь необязательно ехать к людям в погонах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Хорошая новость: больше не понадобится ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет. Такое предложение есть у депутатов, и они уже готовы превратить его в закон. Но, естественно, имеются оговорки. При покупке новой машины это сделать легко, потому что официальных дилеров можно наделить правом постановки машин на учет, разрешив им пользоваться специальным сервисом. Выдавать номера будут специально аккредитованные частные фирмы. И всем хорошо: новоиспеченному владельцу необязательно ехать к людям в погонах, у гаишников будет меньше очередей, а у автосалонов появится новая платная, разумеется, услуга.

Автодилерам придется нанимать специальный штат людей, которые будут проверять регистрационные данные автомобиля, передавать документы в ГИБДД, изготавливать номера и подвешивать на машины, чтобы счастливые автовладельцы приходили на все готовенькое.

Но тут придется многое перелопатить во всех законах, приказах и инструкциях. Изменить порядок регистрации, назначить другие госпошлины. А еще интересно, как будет обстоять дело с блатными номерами. Их давным-давно предлагают продавать с аукционов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Газобаллон в законе

ГИБДД, как и обещала, прописала упрощенную схему согласования установки на машины газобаллонного оборудования (ГБО). Сейчас это самовольное внесение изменений в конструкцию машины, с которым ездить запрещается, а легальное согласование - долгая и дорогая беготня по инстанциям. Причем сделать, а потом согласовать не получится. Если уже сделал, то для предварительного разрешения надо сначала демонтировать ГБО.

Новизна в том, что первоначально не нужно будет представлять машину на осмотр в подразделение, заявление можно подать в электронном виде. Но дальше все по нынешней замороченной схеме - через беготню и получение свидетельств, заключений, справок. Да и этого упрощения еще следует дождаться, пока правительство не вводило никаких изменений. Сейчас любые внесения изменения в заводскую конструкцию машины, даже сиденье или руль от другой модели, вне закона, если нет специальной записи в свидетельстве о регистрации автомобиля.

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