«Изменился до неузнаваемости»: 64-летний Борис Моисеев проводит лето в Юрмале
Это видео снято в пресс-зоне фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале.
На рижском взморье проводит лето 64-летний певец Борис Моисеев. У знаменитого артиста в Юрмале уже много лет есть трехкомнатная квартира в многоквартирном доме.
На фестивале Лаймы Вайкуле Борис появился вместе со своим директором Сергеем Горохом. Мужчина даже после болезни не оставил своего шефа, приглядывает за ним.
Напомним: восемь лет назад Бориса Моисеева разбил инсульт. Судя по изменённому лицу артиста, к общему «букету» проблем прибавились новые болячки. В районе носогубной складки появилась внушительная язва, которую певец маскирует тяжелым артистическим гримом. Журналисты сначала предположили, что артист стал жертвой неудачной пластики, но окружение певца эту новость опровергло. Дескать, куда с таким здоровьем делать пластику.
Борис, по словам его близких, давно не выступает и практически не говорит. После инсульта некогда успешный артист обанкротился, поскольку лечение было не из дешевых.
Сейчас Моисеева финансово поддерживают певица Алла Пугачева и жена Иосифа Кобзона Нелли.
64-летний Борис Моисеев проводит лето в Юрмале.Судя по всему, у артиста возникли новые проблемы со здоровьемМария РЕМИЗОВА
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