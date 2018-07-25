«Изменился до неузнаваемости»: 64-летний Борис Моисеев проводит лето в Юрмале

СЕГОДНЯ 17:52 2018-07-25T18:05:09+03:00

Восемь лет назад Борис Моисеев пережил инсульт. Фото: Мария РЕМИЗОВА

Судя по всему, у артиста возникли новые проблемы со здоровьем [видео]

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Это видео снято в пресс-зоне фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале.

На рижском взморье проводит лето 64-летний певец Борис Моисеев. У знаменитого артиста в Юрмале уже много лет есть трехкомнатная квартира в многоквартирном доме.

На фестивале Лаймы Вайкуле Борис появился вместе со своим директором Сергеем Горохом. Мужчина даже после болезни не оставил своего шефа, приглядывает за ним.

Напомним: восемь лет назад Бориса Моисеева разбил инсульт. Судя по изменённому лицу артиста, к общему «букету» проблем прибавились новые болячки. В районе носогубной складки появилась внушительная язва, которую певец маскирует тяжелым артистическим гримом. Журналисты сначала предположили, что артист стал жертвой неудачной пластики, но окружение певца эту новость опровергло. Дескать, куда с таким здоровьем делать пластику.

Борис, по словам его близких, давно не выступает и практически не говорит. После инсульта некогда успешный артист обанкротился, поскольку лечение было не из дешевых.

Сейчас Моисеева финансово поддерживают певица Алла Пугачева и жена Иосифа Кобзона Нелли.