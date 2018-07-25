С таким похищением и курорт не нужен: цыгане, укравшие олигарха, кормили его творогом с бананами и мыли ему ноги

СЕГОДНЯ 16:20 2018-07-25T19:55:48+03:00

Журналисты «Комсомолки» отправились в злачный поселок, где трое суток в заложниках держали миллионера из Орловской области. Вымогатели требовали у богача 20 миллионов рублей и пытали его лакшери-условиями

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- Вон соседка однажды продала корову и лошадь. Нормально за них выручила денег. С сестрой они ночью вдвоем остались. А цыгане узнали про прибыль, и заявились к ним в дом. Мучили их, будь здоров. Требовали, чтобы хозяйка рассказала, где деньги лежат. А вообще поселок у нас благополучный, тихий.

Это нам живописует пенсионер Евгений Андреевич. Мы уже час плутаем по полям Тульской области в поисках деревеньки со странным названием Ленина-1 (тут есть еще и село-сиквел Ленина-2). В Ленина-1 цыгане спрятали местного «хлебного короля» Сергея Будагова.

Дорога на подступах к поселку - понятие весьма относительноеФото: Андрей ГОРБУНОВ

Посреди этой глухомани нам и повстречался старик. Про корову, старушку и ночную пыточную — это еще цветочки.

- Раньше узбеки в нашем поселке жили, - минорно продолжает Евгений Андреевич. - Люди хорошие были, скотину держали. И вот однажды узбеки у себя на участке цыгана поймали. Он у них гусей таскал. Ну, голову ему и отрубили в назидание остальным воришкам. А еще однажды цыгане подожгли дом. Женщина сгорела. А так — поселок спокойный. Сейчас покажу дорогу.

Даже котейка в поселке Ленина-1 не очень приветливыйФото: Андрей ГОРБУНОВ

МАСКИ-ШОУ НА КЛАДБИЩЕ

67-летнего Сергея Аристеевича Будагова в Орловской области знает каждый — от таксистов до тургеневедов (классик родом был из этих мест). Будагов — главный аграрий региона. Его АПК «Орловская нива» занимается и хлебом, и молоком, и колбасой, и даже пивом. А еще Сергей Аристеевич известен тем, что в 2017 году он чуть не сел в тюрьму за взятку в 5 миллионов рублей главе департамента имущества. Но судья оправдал коммерсанта.

И вот новый поворот.

«10 июля 2018 года в пригороде Орла неизвестные в масках остановили автомобиль марки Lexus LX 570, в котором в качестве пассажира находился Сергей Будагов, - рапортовали сыщики на сайте СКР Орловской области. - Угрожая применением оружия, злоумышленники неправомерно завладели транспортным средством и проследовали вместе с водителем коммерсанта и самим Будаговым на Лужковское кладбище. Там похитители связали шофера и оставили его в салоне автомобиля. Продолжая свои преступные действия, обвиняемые насильно посадили Будагова в свою машину и увезли в Чернский район Тульcкой области...»

Будагов — главный аграрий региона. Его АПК «Орловская нива» занимается и хлебом, и молоком, и колбасой, и даже пивомФото: Анастасия ВАРДАНЯН

Маленький штришок — украл богатого агрария табор. «Табор» в данном случае — не фигура речи. Реально приехали цыгане на «Жигулях». И похитили Будагова! Увезли в поселок Ленина-1. Правда, через трое суток вся эта бродячая анархия приказала долго жить. Полиция вычислила, где держат хлебного короля.

РАЗБОЙНИКИ С БОЛЬШОЙ ДОРОЖНОЙ

И вот мы в Ленина-1. Нужно же понять, когда кража коней вышла из тренда. И место лошадей заняли бизнесмены.

Поселок Ленина-1 — это одна улица, и вовсе не Ленина, а Дорожная. Увы, старик Евгений Андреевич, нагнавший жути про местных цыган и узбеков, точных координат похитителей не знал. Чтобы выяснить, в каком именно доме держали коммерсанта, стучимся в первую попавшуюся калитку. В ответ дверь со скрипом отъезжает в сторону. Где-то на периферии участка раздается хриплый собачий лай. Неподалеку от входа стоит одноэтажный домик. Идем к нему, по пути громко вопрошая:

- Хозяева! Есть кто дома?

Из избушки доносится:

- Гитаристы что ли?

- Нет, журналисты! - отвечаем мы голосу.

- Ах вы твари, а! Ну надо же, какие твари!

- Что мы вам сделали?! - резко дергаем дверь на себя. В крохотной комнатушке дрыхнет мужик. А перед ним работает телевизор. По НТВ идет отечественный сериал. Герои ожесточенно спорят.

Хозяин Грома спит после бессонной ночиФото: Андрей ГОРБУНОВ

- Мужчина, проснитесь! Вы знаете, в каком доме на вашей улице держали бизнесмена? - кричим на ухо спящему. Тот бормочет что-то нечленораздельное.

- Говорите, пожалуйста, громче! - просим мы.

- Дверь закрыли с другой стороны, уроды! - уже отчетливее бурчит незнакомец. Видно, что ночь у него выдалась очень бурной и алконасыщенной. - Я сейчас собаку отпущу!Че не понятно по-русски, [блин]?!

Мы продолжаем убеждать помятого ворчуна все-таки поговорить с нами. Тут он, отталкивая нас и, сыпля проклятиями, выбегает из домика. Лай собаки на секунду прекращается.

- Фас, Гром! Научи этих [сопляков] вежливости....

Не дожидаясь, когда из-за поворота появится Гром, мы на перегонки несемся за калитку.

«ЭТО ЛЕНИНА-1, ДЕТКИ!»

Сосед помятого ворчуна оказывается гораздо более дружелюбным.

- Да вон этот дом, - показывает пальцем абориген. - Через 4 участка от меня. Я сразу неладное почуял. Еду на машине — смотрю, какая-то цыганка у соседей по участку ходит. Думаю, неужели опять цыгане дом купили...

- Стоп! А разве в том доме, где держали в заложниках богача, не цыгане обитают?

- Нет, конечно. У нас в поселке уже почти не осталось цыган. В том доме русская семья живет. Мать, отец и сынишка. А тут у них какие-то цыгане на участке появились.

Край света, больше известный, как Ленина-1Фото: Андрей ГОРБУНОВ

- Так почему же вы не вызвали полицию?

- Ага. Представляете, что бы цыгане с моим домом и со мной сделали, если бы узнали, что я вызвал полицию?

- А вдруг они убили хозяев?!

Мужчина глубокомысленно пожимает плечами. Мол, это Ленина-1, детки. Мы ко всему привычные.

На заборе у похитителей красуется грозная наклейка: «Дом охраняется группой компаний «СПЕЦОХРАНА».Фото: Андрей ГОРБУНОВ

Следующая наша остановка — «приют» для бизнесменов в заточении. Перед нами гигантский забор, на котором красуется грозная наклейка: «Дом охраняется группой компаний «СПЕЦОХРАНА». И даже телефон чоповцев имеется. Правда, на том конце трубки никто не отвечает.

Со всего размаху барабаним кулаками по воротам. Тишина. Обходим участок вокруг. Красота! Забор был только с одной стороны. С обратной — незащищенный дом. И дверь — нараспашку. Юркаем внутрь. А там — прям пыточная камера. 10 видов утюгов, топор, кочерга, лом, цепь на гвозде и (неожиданно) плюшевый мишка на диване. Так увлекаемся разглядыванием этого набора бывалого садиста, что не сразу обращаем внимание на шорохи в углу.

Дом, где держали Будагова, похож на пыточную камеруФото: Андрей ГОРБУНОВ

- Вы что оглохли? - раздается оттуда крик. - Чего надо?

Дружно вздрагиваем и едва не хватаемся за утюги для самообороны.

- «Комсомольская правда»! - кричим спасительное заклинание. - А вы кто? Что случилось с хозяевами дома?

- Ничего с ними не случилось. Уехали в город. У них же здесь дача. А я брат хозяйки. Меня попросили прибраться.

- А табор где?

- Какой еще табор? - начинает раздражаться собеседник, при этом продолжая орудовать веником по оооочень грязному полу.

- Ну цыгане, которые бизнесмена Будагова похитили.

- Аа. Вы про тех, что приезжали вместе со знакомым моей сестры? Этот мужик на неделю снял участок. И вместе с ним компания специфическая подтянулась.

Этот дом уже никакой веник не спасет!Фото: Андрей ГОРБУНОВ

- А ваша сестра знала, что здесь будут человека против его воли держать?

- Вы что — меня снимаете? И вообще кто вам давал разрешение заходить на частную территорию?!

- Да ладно вам — нормально ведь общались! Расскажите, что за компашка приехала? Вы сами их видели? Сколько заплатили вашей сестре? - а сами продолжаем «щелкать» интерьеры.

- На выход, суки! - неожиданно переходит на рык мужчина. И толкает чудовищно грязной ладонью журналиста «КП» в спину. Черт с ней с болью. Футболка была в белую полоску! А стала — в серую...

Дом, где держали Будагова, похож на пыточную камеруФото: Андрей ГОРБУНОВ

По пути к машине сталкиваемся со старушкой. Баба Лида взором шерифа оглядывает родную Дорожную улицу.

- Меня звали в понятые, когда милиционеры освободили богача, - хвастается пенсионерка. - Я не пошла.

10 видов утюгов, топор, кочерга, лом, цепь на гвозде и (неожиданно) плюшевый мишка на диванеФото: Андрей ГОРБУНОВ

- Почему?

- А потому что мне годов уже дохрена. И делать мне вот больше нехрен, как в понятые ходить! А по поводу похищения я вам так скажу: странные какие-то бандиты. Я слышала от милиции, что коммерсанту с глаз шапку не снимали по дороге сюда. Мол, чтобы не понял, куда привезли. Но это же курам на смех! Наша улица находится в ста метрах от железнодорожной станции. Здесь каждые 20 минут объявляют в громкоговоритель: «Электропоезд Скуратово — Тула отправляется с такого-то пути». Даже я — глухая бабка — слышу эти объявления!

Будто в подтверждение слов старушки, над нами раздается раскатистый голос: «Товарный поезд на первый путь!».

Удобства у Будагова были на улицеФото: Андрей ГОРБУНОВ

«ГОВОРИТ САРАФАННОЕ РАДИО»

Место действия: Управление следственного комитета Орловской области. Сыщики в качестве огромного исключения разрешили нам пообщаться несколько минут с обидчиками Сергея Аристеевича. Но сперва весь паззл похищения для нас складывает следователь по особо важным делам СУ СКР Орловской области Алекпер Алекперов:

- В 2014 году на Будагова завели уголовку за незаконную приватизацию его агрокомплекса. Ему даже пришлось несколько недель провести в следственном изоляторе. Вышел коммерсант тогда под залог в 25 миллионов рублей. Сокамерники Будагова пронюхали об этом. И по сарафанному радио в криминальном мире стала передаваться информация, что есть в Орловской области такой богаты человек, что 25 миллионов для него выложить — это как щелкнуть пальцами.

Главарь банды Игорь Арсенюк показывает, как захватывал бизнесмена. Фото: СУ СКР по Орловской области

- И эта информация дошла до цыган?

- Цыгане в данном преступлении на вторых ролях, - отмахивается Алекперов. - Голова операции — 48-летний житель Геленджика Игорь Арсенюк. Его еще в 1994 году осудили за кражу. Больше он милиции-полиции не попадался. У Арсенюка сейчас свое ИП, продает машины. Но говорит, наводка про очень богатого орловца вскружила голову.

Из материалов уголовного дела: «В январе 2018 года Игорь Викторович Арсенюк приехал в Орел. От офиса «Орловской Нивы» обвиняемый проследил за Сергеем Будаговым до его загородного дома. А дальше изучил ежедневный распорядок дня жертвы...».

- А цыгане-то где? - недовольно отрываемся мы от важного документа.

- А вот и они, - наконец, доходит до табора Алекпер Алекперов. - Арсенюк вместе со своим приятелем строителем Николаем Дементьевым сняли в Тульской области на неделю два дома у своих знакомых. В одном сарайного типа (это где мы побывали — прим. авторов) они планировали содержать заложника, во втором — жить сами. Но сообщникам были нужны пешки, которые исполняли всю черную работу. Как признались на допросе обвиняемые: «Тогда мы подумали о знакомых цыганах. Ведь они ради денег готовы на всё».

Старшие товарищи сразу обозначили задачу цыганам: рулить «Жигулями», махать пистолетами и тащить заложника до секретного дома. Снимок сделан на следственном эксперименте. Фото: СУ СКР по Орловской области

Так в деле оказались 28-летние Тахир Комленков и Артур Лебедев. Старшие товарищи сразу обозначили им задачу: рулить «Жигулями», махать пистолетами и тащить заложника до секретного дома. Но все-таки мозги операции кое в чем просчитались. Тахир и Артур были готовы ради денег не на все. Заниматься домашними делами парни наотрез отказались. Впрочем, решение нашлось очень быстро. Комленков и Лебедев подтянули знакомых цыганок. А те (прямо какая-то сказка про репку получается) привели с собой еще и мальчика-цыганенка, чтобы на подхвате был.

- Женщины не знали, кого держали в соседнем доме, - говорит Алекперов. - Их дело было готовить еду и стирать.

ПРЕДАТЕЛЬ «ЛЕКСУС»

- 10 июля укомплектованная банда, переодевшись в форму ОМОН, стала следить за Будаговым от его дома, - продолжает следователь. - В какой-то момент преступники пошли на обгон...

- А вот и нестыковка! - кричим мы. - Как старая развалюха может обогнать крутой «Лексус»?!

Тот самый "Лексус", который не справился с "Жигулями"Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Легко, - парирует Алекперов. - Когда «Жигули» затормозили перед автомобилем Будагова, «Лексус» автоматически остановился. В иномарке установлена навороченная система безопасности. Она блокирует машину, чтобы та не попала в ДТП, если вдруг водитель не успеет вовремя затормозить.

- Но ведь чтобы встать перед «Лексусом», «Жигулям» нужно было обогнать его. Неужели водитель Будагова не видел, что у него на хвосте крайне подозрительные автомобили?

Те самые "Жигули", которые справились с "Лексусом"Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Неловкая пауза.

- Да, чего скрывать, в деле есть странности, - признается Алекперов. - Нас насторожило, что похитители слишком мягко обращались с Будаговым. На его теле ни одного синяка. Из оружия у бандитов были только два пневматических пистолета. Обычно, когда происходит такой захват, бандиты очень жестко работают — бьют, пытают, без конца требуют деньги. А эти действовали очень деликатно. Просто вежливо попросили у Сергея Аристеевича 20 миллионов рублей. Естественно, тот им отказал. А знаете, чем они его кормили? Бананами и творогом! Они ему даже притащили аппарат для измерения давления. В туалет его водили по каждой просьбе. Женщины постирали Будагову одежду.

- А чем бандиты объяснили такой гуманизм?

- Арсенюк говорит: «Мы хотели показать, что у нас есть кодекс чести. Что мы не обычные шестерки. Мы авторитеты. И Будагову нужно было с нами поделиться».

Главарь банды отказался общаться с журналистами "КП", но пообещал, что мы еще встретимсяФото: Анастасия ВАРДАНЯН

ЦЫГАНОЧКА С ВЫГУЛОМ

Перед нами самый гуманный главарь-похититель — Игорь Арсенюк. А выглядит совсем не как душка. Наглый взгляд, короткая стрижка, короче типичный криминальный элемент.

- Игорь, вы почему такой добрый? - интересуемся у мозга операции. «Мозг» отворачивается.

- Иииигорь, - настаиваем мы.

- Мы с вами еще встретимся! - вдруг ехидно заявляет Игорь.

- С нами?!

- Конечно! Я вам еще очень многое расскажу. Начальник, выведите меня!

Бандиты использовали только пневматические пистолеыФото: Анастасия ВАРДАНЯН

А вот приятель Арсенюка Николай Дементьев оказался гораздо более разговорчивым:

- У меня четверо деток. Надо их поднимать. Младшему сыну — 4 года, старшему — 16. Хотел купить им дом. Но у меня и в мыслях не было причинить Будагову вред. Я ему кушать давал, давление мерил, в туалет выводил и гулять. Да я ему ноги даже помыл! Будагов — отличный мужик!

Николай Дементьев кормил заложника творогом и измерял ему давлениеФото: Анастасия ВАРДАНЯН

В общем, картина маслом: четыре уголовника (Дементьев сидел за «Захват заложника», Арсенюк — за «Кражу госимущества», Лебедев — за «Кражу», Комленков — за «Убийство») возятся с похищенным бизнесменом, как с малым дитем. А главная угроза для Будагова — остаться на ночь без кефира.

В конце нашей встречи со следователем Алекперовым мы напрямую спрашиваем его:

- Как вы думаете, не могло ли похищение агрария быть инсценировкой?

- Такая версия, действительно, циркулирует по городу, - кивает Алекпер. - Но чтобы четыре человека добровольно «заехали» за решетку от 7 до 12 лет. Сомневаюсь, что кто-то мог на такое подписаться.

Вместо послесловия

Сергей Будагов не мог найти общий язык с прошлым губернатором Орловской области Вадимом Потомским. Именно при том главе региона на Будагова завели два уголовных дела, и он чуть не оказался в колонии. Но новый и.о. губернатора Андрей Клычков очень дружелюбно настроен по отношению к аграрному магнату. После похищения политик пригласил Сергея Аристеевича к себе в кабинет на личную встречу.

- Вы с честью прошли выпавшее на вашу долю испытание. Я обещаю всю необходимую помощь вам и вашей семье (два сына бизнесмена сейчас сидят в колонии за жестокое избиение посетителя бара — прим. авторов). Предлагаю вам подключиться к работе по созданию в Орловской области системы защиты бизнеса, - заявил Клычков.

- Не было бы счастье, да несчастье помогло, - улыбнулся в ответ Будагов.

Довольный Будагов после освобождения рассказал следователям: «Вежливые похитители. Меня не трогали. Когда приехала группа захвата, я спал». Фото: СУ СКР по Орловской области

Вопрос ребром

Как силовики узнали, где прячут миллионера?

- Один из цыган совершил звонок со своего мобильного телефона во время похищения, - объясняют силовики. - Так как человек звонил в то самое время и из той самой местности, где произошло преступление, мы взяли этот номер на карандаш. В следующий раз звонок с данного сотового устройства произошел уже из поселка Ленина-1 Тульской области. Туда и был отправлен наряд.

Похитителям грозят 12 лет тюрьмыФото: Анастасия ВАРДАНЯН

Звонок миллионеру

«Я хотел сам их проучить!»

- Я в жизни многое видел, и напугать меня не так-то просто, - хвастается Сергей Будагов. - Я сразу понял, что передо мной обычная шалупонь и плясать под их дудочку я не собирался.

- Вы пытались сбежать?

- Я думал об этом и выжидал момент. Их было много, рисковать не стал. Хотелось самому их проучить, я еще человек крепкий. Но это настолько грязные людишки, что мне честного говоря, противно было об них руки марать.

- Сергей Аристеевич, в Орле ходят слухи, что вы могли сами организовать собственное похищение...

- А какой смысл мне это делать?

- Может, чтобы наладить отношения с новым губернатором?

- У нас и так с ним отличные отношения. И давайте закончим на этом. До свиданья!