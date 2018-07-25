С таким похищением и курорт не нужен: цыгане, укравшие олигарха, кормили его творогом с бананами и мыли ему ноги
- Вон соседка однажды продала корову и лошадь. Нормально за них выручила денег. С сестрой они ночью вдвоем остались. А цыгане узнали про прибыль, и заявились к ним в дом. Мучили их, будь здоров. Требовали, чтобы хозяйка рассказала, где деньги лежат. А вообще поселок у нас благополучный, тихий.
Это нам живописует пенсионер Евгений Андреевич. Мы уже час плутаем по полям Тульской области в поисках деревеньки со странным названием Ленина-1 (тут есть еще и село-сиквел Ленина-2). В Ленина-1 цыгане спрятали местного «хлебного короля» Сергея Будагова.
Дорога на подступах к поселку - понятие весьма относительноеФото: Андрей ГОРБУНОВ
Посреди этой глухомани нам и повстречался старик. Про корову, старушку и ночную пыточную — это еще цветочки.
- Раньше узбеки в нашем поселке жили, - минорно продолжает Евгений Андреевич. - Люди хорошие были, скотину держали. И вот однажды узбеки у себя на участке цыгана поймали. Он у них гусей таскал. Ну, голову ему и отрубили в назидание остальным воришкам. А еще однажды цыгане подожгли дом. Женщина сгорела. А так — поселок спокойный. Сейчас покажу дорогу.
Даже котейка в поселке Ленина-1 не очень приветливыйФото: Андрей ГОРБУНОВ
МАСКИ-ШОУ НА КЛАДБИЩЕ
67-летнего Сергея Аристеевича Будагова в Орловской области знает каждый — от таксистов до тургеневедов (классик родом был из этих мест). Будагов — главный аграрий региона. Его АПК «Орловская нива» занимается и хлебом, и молоком, и колбасой, и даже пивом. А еще Сергей Аристеевич известен тем, что в 2017 году он чуть не сел в тюрьму за взятку в 5 миллионов рублей главе департамента имущества. Но судья оправдал коммерсанта.
И вот новый поворот.
«10 июля 2018 года в пригороде Орла неизвестные в масках остановили автомобиль марки Lexus LX 570, в котором в качестве пассажира находился Сергей Будагов, - рапортовали сыщики на сайте СКР Орловской области. - Угрожая применением оружия, злоумышленники неправомерно завладели транспортным средством и проследовали вместе с водителем коммерсанта и самим Будаговым на Лужковское кладбище. Там похитители связали шофера и оставили его в салоне автомобиля. Продолжая свои преступные действия, обвиняемые насильно посадили Будагова в свою машину и увезли в Чернский район Тульcкой области...»
Будагов — главный аграрий региона. Его АПК «Орловская нива» занимается и хлебом, и молоком, и колбасой, и даже пивомФото: Анастасия ВАРДАНЯН
Маленький штришок — украл богатого агрария табор. «Табор» в данном случае — не фигура речи. Реально приехали цыгане на «Жигулях». И похитили Будагова! Увезли в поселок Ленина-1. Правда, через трое суток вся эта бродячая анархия приказала долго жить. Полиция вычислила, где держат хлебного короля.
РАЗБОЙНИКИ С БОЛЬШОЙ ДОРОЖНОЙ
И вот мы в Ленина-1. Нужно же понять, когда кража коней вышла из тренда. И место лошадей заняли бизнесмены.
Поселок Ленина-1 — это одна улица, и вовсе не Ленина, а Дорожная. Увы, старик Евгений Андреевич, нагнавший жути про местных цыган и узбеков, точных координат похитителей не знал. Чтобы выяснить, в каком именно доме держали коммерсанта, стучимся в первую попавшуюся калитку. В ответ дверь со скрипом отъезжает в сторону. Где-то на периферии участка раздается хриплый собачий лай. Неподалеку от входа стоит одноэтажный домик. Идем к нему, по пути громко вопрошая:
- Хозяева! Есть кто дома?
Из избушки доносится:
- Гитаристы что ли?
- Нет, журналисты! - отвечаем мы голосу.
- Ах вы твари, а! Ну надо же, какие твари!
- Что мы вам сделали?! - резко дергаем дверь на себя. В крохотной комнатушке дрыхнет мужик. А перед ним работает телевизор. По НТВ идет отечественный сериал. Герои ожесточенно спорят.
Хозяин Грома спит после бессонной ночиФото: Андрей ГОРБУНОВ
- Мужчина, проснитесь! Вы знаете, в каком доме на вашей улице держали бизнесмена? - кричим на ухо спящему. Тот бормочет что-то нечленораздельное.
- Говорите, пожалуйста, громче! - просим мы.
- Дверь закрыли с другой стороны, уроды! - уже отчетливее бурчит незнакомец. Видно, что ночь у него выдалась очень бурной и алконасыщенной. - Я сейчас собаку отпущу!Че не понятно по-русски, [блин]?!
Мы продолжаем убеждать помятого ворчуна все-таки поговорить с нами. Тут он, отталкивая нас и, сыпля проклятиями, выбегает из домика. Лай собаки на секунду прекращается.
- Фас, Гром! Научи этих [сопляков] вежливости....
Не дожидаясь, когда из-за поворота появится Гром, мы на перегонки несемся за калитку.
«ЭТО ЛЕНИНА-1, ДЕТКИ!»
Сосед помятого ворчуна оказывается гораздо более дружелюбным.
- Да вон этот дом, - показывает пальцем абориген. - Через 4 участка от меня. Я сразу неладное почуял. Еду на машине — смотрю, какая-то цыганка у соседей по участку ходит. Думаю, неужели опять цыгане дом купили...
- Стоп! А разве в том доме, где держали в заложниках богача, не цыгане обитают?
- Нет, конечно. У нас в поселке уже почти не осталось цыган. В том доме русская семья живет. Мать, отец и сынишка. А тут у них какие-то цыгане на участке появились.
Край света, больше известный, как Ленина-1Фото: Андрей ГОРБУНОВ
- Так почему же вы не вызвали полицию?
- Ага. Представляете, что бы цыгане с моим домом и со мной сделали, если бы узнали, что я вызвал полицию?
- А вдруг они убили хозяев?!
Мужчина глубокомысленно пожимает плечами. Мол, это Ленина-1, детки. Мы ко всему привычные.
На заборе у похитителей красуется грозная наклейка: «Дом охраняется группой компаний «СПЕЦОХРАНА».Фото: Андрей ГОРБУНОВ
Следующая наша остановка — «приют» для бизнесменов в заточении. Перед нами гигантский забор, на котором красуется грозная наклейка: «Дом охраняется группой компаний «СПЕЦОХРАНА». И даже телефон чоповцев имеется. Правда, на том конце трубки никто не отвечает.
Со всего размаху барабаним кулаками по воротам. Тишина. Обходим участок вокруг. Красота! Забор был только с одной стороны. С обратной — незащищенный дом. И дверь — нараспашку. Юркаем внутрь. А там — прям пыточная камера. 10 видов утюгов, топор, кочерга, лом, цепь на гвозде и (неожиданно) плюшевый мишка на диване. Так увлекаемся разглядыванием этого набора бывалого садиста, что не сразу обращаем внимание на шорохи в углу.
Дом, где держали Будагова, похож на пыточную камеруФото: Андрей ГОРБУНОВ
- Вы что оглохли? - раздается оттуда крик. - Чего надо?
Дружно вздрагиваем и едва не хватаемся за утюги для самообороны.
- «Комсомольская правда»! - кричим спасительное заклинание. - А вы кто? Что случилось с хозяевами дома?
- Ничего с ними не случилось. Уехали в город. У них же здесь дача. А я брат хозяйки. Меня попросили прибраться.
- А табор где?
- Какой еще табор? - начинает раздражаться собеседник, при этом продолжая орудовать веником по оооочень грязному полу.
- Ну цыгане, которые бизнесмена Будагова похитили.
- Аа. Вы про тех, что приезжали вместе со знакомым моей сестры? Этот мужик на неделю снял участок. И вместе с ним компания специфическая подтянулась.
Этот дом уже никакой веник не спасет!Фото: Андрей ГОРБУНОВ
- А ваша сестра знала, что здесь будут человека против его воли держать?
- Вы что — меня снимаете? И вообще кто вам давал разрешение заходить на частную территорию?!
- Да ладно вам — нормально ведь общались! Расскажите, что за компашка приехала? Вы сами их видели? Сколько заплатили вашей сестре? - а сами продолжаем «щелкать» интерьеры.
- На выход, суки! - неожиданно переходит на рык мужчина. И толкает чудовищно грязной ладонью журналиста «КП» в спину. Черт с ней с болью. Футболка была в белую полоску! А стала — в серую...
Дом, где держали Будагова, похож на пыточную камеруФото: Андрей ГОРБУНОВ
По пути к машине сталкиваемся со старушкой. Баба Лида взором шерифа оглядывает родную Дорожную улицу.
- Меня звали в понятые, когда милиционеры освободили богача, - хвастается пенсионерка. - Я не пошла.
10 видов утюгов, топор, кочерга, лом, цепь на гвозде и (неожиданно) плюшевый мишка на диванеФото: Андрей ГОРБУНОВ
- Почему?
- А потому что мне годов уже дохрена. И делать мне вот больше нехрен, как в понятые ходить! А по поводу похищения я вам так скажу: странные какие-то бандиты. Я слышала от милиции, что коммерсанту с глаз шапку не снимали по дороге сюда. Мол, чтобы не понял, куда привезли. Но это же курам на смех! Наша улица находится в ста метрах от железнодорожной станции. Здесь каждые 20 минут объявляют в громкоговоритель: «Электропоезд Скуратово — Тула отправляется с такого-то пути». Даже я — глухая бабка — слышу эти объявления!
Будто в подтверждение слов старушки, над нами раздается раскатистый голос: «Товарный поезд на первый путь!».
Удобства у Будагова были на улицеФото: Андрей ГОРБУНОВ
«ГОВОРИТ САРАФАННОЕ РАДИО»
Место действия: Управление следственного комитета Орловской области. Сыщики в качестве огромного исключения разрешили нам пообщаться несколько минут с обидчиками Сергея Аристеевича. Но сперва весь паззл похищения для нас складывает следователь по особо важным делам СУ СКР Орловской области Алекпер Алекперов:
- В 2014 году на Будагова завели уголовку за незаконную приватизацию его агрокомплекса. Ему даже пришлось несколько недель провести в следственном изоляторе. Вышел коммерсант тогда под залог в 25 миллионов рублей. Сокамерники Будагова пронюхали об этом. И по сарафанному радио в криминальном мире стала передаваться информация, что есть в Орловской области такой богаты человек, что 25 миллионов для него выложить — это как щелкнуть пальцами.
Главарь банды Игорь Арсенюк показывает, как захватывал бизнесмена. Фото: СУ СКР по Орловской области
- И эта информация дошла до цыган?
- Цыгане в данном преступлении на вторых ролях, - отмахивается Алекперов. - Голова операции — 48-летний житель Геленджика Игорь Арсенюк. Его еще в 1994 году осудили за кражу. Больше он милиции-полиции не попадался. У Арсенюка сейчас свое ИП, продает машины. Но говорит, наводка про очень богатого орловца вскружила голову.
Из материалов уголовного дела: «В январе 2018 года Игорь Викторович Арсенюк приехал в Орел. От офиса «Орловской Нивы» обвиняемый проследил за Сергеем Будаговым до его загородного дома. А дальше изучил ежедневный распорядок дня жертвы...».
- А цыгане-то где? - недовольно отрываемся мы от важного документа.
- А вот и они, - наконец, доходит до табора Алекпер Алекперов. - Арсенюк вместе со своим приятелем строителем Николаем Дементьевым сняли в Тульской области на неделю два дома у своих знакомых. В одном сарайного типа (это где мы побывали — прим. авторов) они планировали содержать заложника, во втором — жить сами. Но сообщникам были нужны пешки, которые исполняли всю черную работу. Как признались на допросе обвиняемые: «Тогда мы подумали о знакомых цыганах. Ведь они ради денег готовы на всё».
Старшие товарищи сразу обозначили задачу цыганам: рулить «Жигулями», махать пистолетами и тащить заложника до секретного дома. Снимок сделан на следственном эксперименте. Фото: СУ СКР по Орловской области
Так в деле оказались 28-летние Тахир Комленков и Артур Лебедев. Старшие товарищи сразу обозначили им задачу: рулить «Жигулями», махать пистолетами и тащить заложника до секретного дома. Но все-таки мозги операции кое в чем просчитались. Тахир и Артур были готовы ради денег не на все. Заниматься домашними делами парни наотрез отказались. Впрочем, решение нашлось очень быстро. Комленков и Лебедев подтянули знакомых цыганок. А те (прямо какая-то сказка про репку получается) привели с собой еще и мальчика-цыганенка, чтобы на подхвате был.
- Женщины не знали, кого держали в соседнем доме, - говорит Алекперов. - Их дело было готовить еду и стирать.
ПРЕДАТЕЛЬ «ЛЕКСУС»
- 10 июля укомплектованная банда, переодевшись в форму ОМОН, стала следить за Будаговым от его дома, - продолжает следователь. - В какой-то момент преступники пошли на обгон...
- А вот и нестыковка! - кричим мы. - Как старая развалюха может обогнать крутой «Лексус»?!
Тот самый "Лексус", который не справился с "Жигулями"Фото: Анастасия ВАРДАНЯН
- Легко, - парирует Алекперов. - Когда «Жигули» затормозили перед автомобилем Будагова, «Лексус» автоматически остановился. В иномарке установлена навороченная система безопасности. Она блокирует машину, чтобы та не попала в ДТП, если вдруг водитель не успеет вовремя затормозить.
- Но ведь чтобы встать перед «Лексусом», «Жигулям» нужно было обогнать его. Неужели водитель Будагова не видел, что у него на хвосте крайне подозрительные автомобили?
Те самые "Жигули", которые справились с "Лексусом"Фото: Анастасия ВАРДАНЯН
Неловкая пауза.
- Да, чего скрывать, в деле есть странности, - признается Алекперов. - Нас насторожило, что похитители слишком мягко обращались с Будаговым. На его теле ни одного синяка. Из оружия у бандитов были только два пневматических пистолета. Обычно, когда происходит такой захват, бандиты очень жестко работают — бьют, пытают, без конца требуют деньги. А эти действовали очень деликатно. Просто вежливо попросили у Сергея Аристеевича 20 миллионов рублей. Естественно, тот им отказал. А знаете, чем они его кормили? Бананами и творогом! Они ему даже притащили аппарат для измерения давления. В туалет его водили по каждой просьбе. Женщины постирали Будагову одежду.
- А чем бандиты объяснили такой гуманизм?
- Арсенюк говорит: «Мы хотели показать, что у нас есть кодекс чести. Что мы не обычные шестерки. Мы авторитеты. И Будагову нужно было с нами поделиться».
Главарь банды отказался общаться с журналистами "КП", но пообещал, что мы еще встретимсяФото: Анастасия ВАРДАНЯН
ЦЫГАНОЧКА С ВЫГУЛОМ
Перед нами самый гуманный главарь-похититель — Игорь Арсенюк. А выглядит совсем не как душка. Наглый взгляд, короткая стрижка, короче типичный криминальный элемент.
- Игорь, вы почему такой добрый? - интересуемся у мозга операции. «Мозг» отворачивается.
- Иииигорь, - настаиваем мы.
- Мы с вами еще встретимся! - вдруг ехидно заявляет Игорь.
- С нами?!
- Конечно! Я вам еще очень многое расскажу. Начальник, выведите меня!
Бандиты использовали только пневматические пистолеыФото: Анастасия ВАРДАНЯН
А вот приятель Арсенюка Николай Дементьев оказался гораздо более разговорчивым:
- У меня четверо деток. Надо их поднимать. Младшему сыну — 4 года, старшему — 16. Хотел купить им дом. Но у меня и в мыслях не было причинить Будагову вред. Я ему кушать давал, давление мерил, в туалет выводил и гулять. Да я ему ноги даже помыл! Будагов — отличный мужик!
Николай Дементьев кормил заложника творогом и измерял ему давлениеФото: Анастасия ВАРДАНЯН
В общем, картина маслом: четыре уголовника (Дементьев сидел за «Захват заложника», Арсенюк — за «Кражу госимущества», Лебедев — за «Кражу», Комленков — за «Убийство») возятся с похищенным бизнесменом, как с малым дитем. А главная угроза для Будагова — остаться на ночь без кефира.
В конце нашей встречи со следователем Алекперовым мы напрямую спрашиваем его:
- Как вы думаете, не могло ли похищение агрария быть инсценировкой?
- Такая версия, действительно, циркулирует по городу, - кивает Алекпер. - Но чтобы четыре человека добровольно «заехали» за решетку от 7 до 12 лет. Сомневаюсь, что кто-то мог на такое подписаться.
Вместо послесловия
Сергей Будагов не мог найти общий язык с прошлым губернатором Орловской области Вадимом Потомским. Именно при том главе региона на Будагова завели два уголовных дела, и он чуть не оказался в колонии. Но новый и.о. губернатора Андрей Клычков очень дружелюбно настроен по отношению к аграрному магнату. После похищения политик пригласил Сергея Аристеевича к себе в кабинет на личную встречу.
- Вы с честью прошли выпавшее на вашу долю испытание. Я обещаю всю необходимую помощь вам и вашей семье (два сына бизнесмена сейчас сидят в колонии за жестокое избиение посетителя бара — прим. авторов). Предлагаю вам подключиться к работе по созданию в Орловской области системы защиты бизнеса, - заявил Клычков.
- Не было бы счастье, да несчастье помогло, - улыбнулся в ответ Будагов.
Довольный Будагов после освобождения рассказал следователям: «Вежливые похитители. Меня не трогали. Когда приехала группа захвата, я спал». Фото: СУ СКР по Орловской области
Вопрос ребром
Как силовики узнали, где прячут миллионера?
- Один из цыган совершил звонок со своего мобильного телефона во время похищения, - объясняют силовики. - Так как человек звонил в то самое время и из той самой местности, где произошло преступление, мы взяли этот номер на карандаш. В следующий раз звонок с данного сотового устройства произошел уже из поселка Ленина-1 Тульской области. Туда и был отправлен наряд.
Похитителям грозят 12 лет тюрьмыФото: Анастасия ВАРДАНЯН
Звонок миллионеру
«Я хотел сам их проучить!»
- Я в жизни многое видел, и напугать меня не так-то просто, - хвастается Сергей Будагов. - Я сразу понял, что передо мной обычная шалупонь и плясать под их дудочку я не собирался.
- Вы пытались сбежать?
- Я думал об этом и выжидал момент. Их было много, рисковать не стал. Хотелось самому их проучить, я еще человек крепкий. Но это настолько грязные людишки, что мне честного говоря, противно было об них руки марать.
- Сергей Аристеевич, в Орле ходят слухи, что вы могли сами организовать собственное похищение...
- А какой смысл мне это делать?
- Может, чтобы наладить отношения с новым губернатором?
- У нас и так с ним отличные отношения. И давайте закончим на этом. До свиданья!