2018-07-25T18:17:21+03:00
Политика

Путин поужинает в Йоханесбурге с другом Си

Президент России летит на саммит БРИКС в ЮАР
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин отправился в ЮАР на саммит БРИКС.Владимир Путин отправился в ЮАР на саммит БРИКС.Фото: REUTERS
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Пять лет назад Владимир Путин прилетал в ЮАР на саммит БРИКС, и из той пятерки лидеров в четверг за стол переговоров вмести с ним сядет лишь председатель Китая Си Цзиньпин. Президенты Бразилии и ЮАР, премьер Индии за эти пять лет успели смениться, причем в некоторых странах даже со скандалом.

Нынешний саммит БРИКС можно расценивать как в своем роде ответ на недавние форумы НАТО, ЕС и G7. По экономическому потенциалу и численности населения пятерка Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР и в самом деле, ничуть не уступает своим «оппонентам». Что позволяет иметь собственный, альтернативный взгляд на мировую повестку. Не случайно, одной из тем нынешнего форума станут станут торговые войны между США и Китаем и угрозы санкций к России. Будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества пятерки, борьба с терроризмом и работа с Черным континентом, раз уж саммит проходит в Африке. Одно из заседаний пройдет под названием «БРИКС в Африке: сотрудничество с развивающимися странами для достижения инклюзивного роста в эпоху Четвёртой промышленной революции».

В четверг Владимир Путин кроме заседаний в формате БРИКС проведет встречи с президентами ЮАР, Аргентины, Анголы, Турции, Замбии, а закончит день ужином со старым другом Си Цзиньпином. В пятницу участники БРИКС встретятся с лидерами африканских стран, а Владимир Путин даст пресс-конференцию для российских журналистов.

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